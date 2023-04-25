Военнослужащие ВСУ в Германии отрабатывают наведение переправ через водные преграды

В немецком городе Минден проводятся тренировки украинских военных. На них военнослужащие ВСУ, находящиеся в Германии, отрабатывают наведение переправ через водные преграды.
Об этом сообщается в немецкой газете Bild.
По информации издания, Вооруженные силы Германии отдали своим украинским коллегам три мостоукладчика Biber производства ФРГ на базе танка Leopard 1.
Немецкое СМИ предполагает, что тренировки украинских боевиков, продолжающиеся уже несколько месяцев, являются частью подготовки Киева к масштабному наступлению на Херсонском направлении, для осуществления которого войскам потребуется форсировать Днепр.
Ранее эксперты из американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что на левом берегу этой главной водной артерии Украины в районе Херсона переправившиеся туда подразделения ВСУ захватили плацдарм. Они даже приложили изображение каких-то катеров на реке. Впрочем, само командование Вооруженных сил Украины данное заявление американцев подтверждать отказалось. И даже некоторые военные из западных стран отнеслись к нему крайне скептически.
Название немецкого танкового мостоукладчика Biber переводится как «бобр». Создаваемая с его помощью переправа способна выдержать технику массой до 50 тонн. Сам укладчик вместе с мостовой конструкцией весит чуть более 45 тонн. Перемещается такая машина с максимальной скоростью, не превышающей 62 километра в час. Без дополнительной заправки она способна проехать 550 километров.