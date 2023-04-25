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Военнослужащие ВСУ в Германии отрабатывают наведение переправ через водные преграды

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Военнослужащие ВСУ в Германии отрабатывают наведение переправ через водные преграды

В немецком городе Минден проводятся тренировки украинских военных. На них военнослужащие ВСУ, находящиеся в Германии, отрабатывают наведение переправ через водные преграды.


Об этом сообщается в немецкой газете Bild.

По информации издания, Вооруженные силы Германии отдали своим украинским коллегам три мостоукладчика Biber производства ФРГ на базе танка Leopard 1.


Немецкое СМИ предполагает, что тренировки украинских боевиков, продолжающиеся уже несколько месяцев, являются частью подготовки Киева к масштабному наступлению на Херсонском направлении, для осуществления которого войскам потребуется форсировать Днепр.

Ранее эксперты из американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что на левом берегу этой главной водной артерии Украины в районе Херсона переправившиеся туда подразделения ВСУ захватили плацдарм. Они даже приложили изображение каких-то катеров на реке. Впрочем, само командование Вооруженных сил Украины данное заявление американцев подтверждать отказалось. И даже некоторые военные из западных стран отнеслись к нему крайне скептически.

Название немецкого танкового мостоукладчика Biber переводится как «бобр». Создаваемая с его помощью переправа способна выдержать технику массой до 50 тонн. Сам укладчик вместе с мостовой конструкцией весит чуть более 45 тонн. Перемещается такая машина с максимальной скоростью, не превышающей 62 километра в час. Без дополнительной заправки она способна проехать 550 километров.
Использованы фотографии:
Минобороны Нидерландов, https://ru.m.wikipedia.org/AlfvanBeem
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8 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:26
    +1
    Создаваемая с его помощью переправа способна выдержать технику массой до 50 тонн.

    А немецкие у Украины танки 60 тонн ,тогда как это наступление ВСУ и без танков
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:36
      +1
      Они вообще Днепр видели?? Этот бибер и до середины не долетит
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:48
      0
      APASUS, так там советских "коробочек" передали не мало так что есть что и до 50 переправлять, Бредли к примеру.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 15:38
    0
    Биберы ну никак не подходят для форсирования днепра
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:51
      0
      Ryaruav hi, у ВСУ сейчас другая тактика они пытаются при помощи скоростных катеров заслать ДГ и при их помощи создать плацдарм, ну или обозначить ложную активность.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 15:42
    0
    Бибер на самом деле штука вполне себе очень пригодная для наведения мостов через овраги и небольшие речки. Но ничего особенно страшного в них нет: просто отслеживать такие надо, и уничтожать бомбами и ракетами
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:52
      0
      monetam hi, если вовремя ОТСЛЕДИТЬ и УНИЧТОЖИТЬ то любое оружие не страшно.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:45
    0
    Логично что если передали мосто-укладчики то и людей надо учить ими пользоваться, в чём новость то?! А Бобры понадобяться на малых реках и со своей задачей справятся, если наши В. С. с них шапок не нашьют.