Несмотря на давление западных союзников, Генштаб ВСУ принял решение не отводить подразделения ВСУ из Бахмута, а продолжать оборону города с дальнейшими планами контрнаступления и освобождения от штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Об этом заявил ответственный за оборону Бахмута командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Украинский генерал назвал несколько причин, из-за которых режим до сих пор не вывел из города обороняющиеся подразделения ВСУ, несмотря на большие потери. По его словам, удержание города имеет "огромное" значение для организации обороны ВСУ в целом, поскольку Бахмут, как оказалось, является важным узлом обороны, обеспечивающим устойчивость обороны всей украинской армии. С его падением якобы все посыпется.
Также, как подчеркнул Сырский, Бахмут является "естественной крепостью", расположение которой способствует ведению обороны, а многоэтажная застройка помогает ВСУ выстроить оборону в западных районах города и создает трудности для российских штурмовых отрядов.
Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях
- добавил генерал.
Между тем, как заявляют украинские источники, в офисе Зеленского Сырский поет совсем другие песни, рассказывая о невозможности остановить наступление штурмовиков "Оркестра" и жалуется на применение Россией климатического оружия, которое якобы не дает ему организовать контрнаступление и выбить "вагнеровцев" из города.