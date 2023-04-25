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Ответственный за оборону Бахмута генерал Сырский назвал причины продолжающихся боёв за город

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Ответственный за оборону Бахмута генерал Сырский назвал причины продолжающихся боёв за город

Несмотря на давление западных союзников, Генштаб ВСУ принял решение не отводить подразделения ВСУ из Бахмута, а продолжать оборону города с дальнейшими планами контрнаступления и освобождения от штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Об этом заявил ответственный за оборону Бахмута командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.


Украинский генерал назвал несколько причин, из-за которых режим до сих пор не вывел из города обороняющиеся подразделения ВСУ, несмотря на большие потери. По его словам, удержание города имеет "огромное" значение для организации обороны ВСУ в целом, поскольку Бахмут, как оказалось, является важным узлом обороны, обеспечивающим устойчивость обороны всей украинской армии. С его падением якобы все посыпется.

Также, как подчеркнул Сырский, Бахмут является "естественной крепостью", расположение которой способствует ведению обороны, а многоэтажная застройка помогает ВСУ выстроить оборону в западных районах города и создает трудности для российских штурмовых отрядов.

Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях

- добавил генерал.

Между тем, как заявляют украинские источники, в офисе Зеленского Сырский поет совсем другие песни, рассказывая о невозможности остановить наступление штурмовиков "Оркестра" и жалуется на применение Россией климатического оружия, которое якобы не дает ему организовать контрнаступление и выбить "вагнеровцев" из города.
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13 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 15:38
    +2
    Это они нас в ловушку, чтоли, заманили?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:44
      +1
      Цитата: роман66
      Это они нас в ловушку, чтоли, заманили?

      это- ХПЗ .(хитрый план зеленского)перемелет там радикалов,чтоб его не подняли на вилы.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:00
        +2
        Аэродроммный hi, это вряд-ли, там на сотню погибших 5-10 так называемых неонаци, так что утилизируют там в основном простых людей.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:50
      +2
      Цитата: роман66
      Это они нас в ловушку, чтоли, заманили?

      Зеленский со товарищи так думает, а Сырский только поддакивать может. Слово против и он уже генерал в отставке.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:01
        0
        carpenter, как в любой армии мира.
        Знаю, знаю текст моего комментария.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: роман66
      Это они нас в ловушку, чтоли, заманили?


      Ну а что они ещё могут придумать?Это не нас поймали,а это мы поймали в ловушку.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:42
    +3
    Вот же крутят, вот же мутят, одни поют одно, другие другое, эти свистят про Фому, те про Ерему. Туман войны, помноженный на желание скрыть всё и вся. Уже не поймешь где блеф, а где двойной блеф, а где и тройной.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:43
    +1
    Вспышку на куевом видели? Это мы наряду с климатическим оружием используем околоземное. Не шухры-мухры. Пойми их, залужа уже три месяца гундит, что Артемовск не представляет собой ни какого стратегического значения, зеля бубнит, что класть до последнего хероя там не будет, сырой другие песни поет. Кто там есть реальный военный начальник? Ну не полосатые же! Как никак суверенное государство, даже МИД КНР с улыбкой это подтвердил, почти....
  4. мазута
    мазута Сегодня, 15:47
    +1
    Его бы в подвалы к остаткам всу...Гниль,вонь,смрад вкусить по полной.Как падет Артемовск,сразу видимо и наступ начнется с массированных артударов и атак беспилотников.Одаб и фабами добить запад города и уберечь оркестрантов от ответки.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:00
      +1
      Цитата: мазута
      Как падет Артемовск,сразу видимо и наступ начнется с массированных артударов и атак беспилотников.

      Падет Бахмут (Артемовск будет освобождён ), моральное состояние укровермахта упадет до плинтуса, да и простой пипл тоже начнет понимать, что не все хорошо в рейхе. Сейчас то всю Украину пичкают победными реляциями и предстоящей перемогой и мало кто думает о зраде.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:55
    +1
    Это что то новое в сводках ,за минувшие сутки ВКС совершили 9 самолётовылетов на Артёмовск.Действуем Украине на нервы ,пусть считают сколько возможно поллитровок ,сдали на базу ,приёмщики явно не довольны.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 15:57
    +1
    Сырский в этом отношении не врёт: сопротивление ВСУ в городе не ослабевает. Военные части там постоянно ротируются. Так что Вагнеру работы предстоит немало.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:04
    0
    Сырский вообще-то отвечал за оборону Киева в феврале-марте и за проведение харьковского наступления. Паренек 57 лет от роду, спокойный и деловой.
    Я бы его не недооценивал.