В Черниговской области перевернулась моторная лодка, в которой передвигались по одному из притоков Днепра украинские пограничники.
По данным украинских правоохранительных органов, в перевернувшейся лодке находился наряд из пяти военнослужащих пограничной службы ВСУ. Плавательное средство было перегружено и начало набирать воду. После того как пограничный катер перевернулся, военнослужащие оказались в воде, в результате чего двое из них утонули.
В настоящее время украинские правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых произошел инцидент. По факту произошедшего заведено уголовное дело о нарушении правил кораблевождения.
Также сообщается, что боевики киевского режима продолжают нести значительные небоевые потери на донецком участке линии боевого соприкосновения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко, в оккупированном ВСУ населенном пункте Константиновка произошел конфликт между украинскими националистами и наемниками из Грузии.
Поводом для конфликта послужил приказ украинского командования, согласно которому радикалы должны были уступить оборудованный ими ПВД прибывшим на позиции грузинским наемникам. Словесная перепалка переросла в перестрелку, в результате которой потери ВСУ составили около 10 человек, из которых по меньшей мере три - безвозвратные. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются СБУ и военная прокуратура.