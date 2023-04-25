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Украинские пограничники погибли в результате инцидента с лодкой в Черниговской области

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Украинские пограничники погибли в результате инцидента с лодкой в Черниговской области

В Черниговской области перевернулась моторная лодка, в которой передвигались по одному из притоков Днепра украинские пограничники.


По данным украинских правоохранительных органов, в перевернувшейся лодке находился наряд из пяти военнослужащих пограничной службы ВСУ. Плавательное средство было перегружено и начало набирать воду. После того как пограничный катер перевернулся, военнослужащие оказались в воде, в результате чего двое из них утонули.

В настоящее время украинские правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых произошел инцидент. По факту произошедшего заведено уголовное дело о нарушении правил кораблевождения.

Также сообщается, что боевики киевского режима продолжают нести значительные небоевые потери на донецком участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко, в оккупированном ВСУ населенном пункте Константиновка произошел конфликт между украинскими националистами и наемниками из Грузии.

Поводом для конфликта послужил приказ украинского командования, согласно которому радикалы должны были уступить оборудованный ими ПВД прибывшим на позиции грузинским наемникам. Словесная перепалка переросла в перестрелку, в результате которой потери ВСУ составили около 10 человек, из которых по меньшей мере три - безвозвратные. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются СБУ и военная прокуратура.
Использованы фотографии:
ГБР Украины
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:25
    +9
    Туда им всем и дорога и ВСУ-шникам и тем более грузинам.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 16:30
      +1
      Морды наглые, только бы чужое захапать
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:31
      +1
      бухие,или под веществами были,не иначе.нет другого объяснения,или наши помогли.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:57
        +1
        Цитата: Аэродромный
        бухие,или под веществами были

        Ну если перегружен был катер, то ясно что не трезвые.
      2. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 17:20
        0
        Цитата: Аэродромный
        бухие,или под веществами были,не иначе.нет другого объяснения,или наши помогли.

        Наши, похоже, сняли сцену с квадрокоптера. Даже координаты передавать не пришлось - сделали все сами!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:45
    +1
    Тут объяснение одно: компетенции которыми обладали запорожцы в области судовождения современными украинцами безвозвратно утеряны.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 16:46
    +2
    Предположу, что погран.наряд был в бронжилетах, и те, кто не успел их скинуть, утонули.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:52
    +2
    После того как пограничный катер перевернулся, военнослужащие оказались в воде, в результате чего двое из них утонули.
    Элементарное не соблюдение правил безопасности. При нахождении в плавсредстве, все должны быть одеты в Safety jacket установленного образца, также должен иметься один спасательный круг. Хотя нормы и требования SOLAS на украинском флоте никогда не соблюдались.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:21
      +1
      все должны быть одеты в Safety jacket установленного образца

      да нет не все так просто .
      Пробовали одеть одновременно броник и спасик laughing ?
      Ту либо то либо другое.
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 16:58
    +3
    украинцы они хитрые. Они все делают не просто так. Сейчас их раки идут всего за три гривны. Потому что маленькие. После таких попыток форсировать Днепр, у них они будут большие и за пять гривен.
    1. Sasha1979
      Sasha1979 Сегодня, 17:12
      +1
      То есть это мера по развитию рыболовства. Теперь понятно.