Военное обозрение
Войти Регистрация

Международный совет военного спорта не стал запрещать российским и белорусским атлетам выступать под национальными флагами

10
Международный совет военного спорта не стал запрещать российским и белорусским атлетам выступать под национальными флагами

Международный совет военного спорта (CISM) не прислушался к рекомендациям МОК и позволяет российским, а также белорусским атлетам выступать под своими флагами.


Со слов вице-президента вышеупомянутой организации от Азии Йиджанг Вана, CISM не станет вводить санкции против спортсменов из Белоруссии и России, так как они не нарушали правил совета, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что CISM является крупнейшей спортивной организацией после МОК и FISU. Главной целью Международного совета военного спорта является укрепление мира путем привлечения к спортивным мероприятиям представителей вооруженных сил из разных стран.

Согласно заявлению старшего полковника Йиджанг Вана (КНР), у CISM, как независимой организации, есть своя политика и свои правила, которых она и будет придерживаться в дальнейшем.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях под эгидой данной организации. При этом атлеты выступают под своим флагом, а когда их награждают медалями, исполняется национальный гимн.

Выходит, что Международный совет военного спорта сегодня является единственной крупнейшей спортивной организацией, не присоединившейся к санкциям против атлетов из РБ и РФ.

В то же время представители МОК в январе текущего года заявили, что вопрос допуска белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям под национальными флагами даже не обсуждается.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:16
    +3
    ну так...CISM ,это вам не продажный,и политизированый мок, там,всё таки военные люди.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:01
      0
      Военные по-другому относятся к национальным символам! Ибо под ними идут в бой, сражаются и умирают... За Родину, никак иначе.

      А гражданские спортсмены с флагами фотографируются, медали и гранты получают. Там и менталитет другой. Менее патриотический, к сожалению!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:17
    +2
    Интересно на долго хватит их независимости?!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +2
    Удивительно ,у военных спорт вне политики?
    Смотрим девиз организации.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:28
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Удивительно ,у военных спорт вне политики?

      Весь мир в войне, если военные начнут запреты творить, то и не с кем будет соревноваться. На всех можно наложить, ну если что останутся Люксембург, да Ватикан.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:37
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Смотрим девиз организации.

      Руководство Международного совета военного спорта всегда высоко оценивает уровень подготовки и проведения спортивных соревнований под эгидой CISM в Российской Федерации, а проведение III зимних Всемирных военных игр 2017 года было признано «лучшим» за всю историю состязаний.
      Девиз CISM — «Дружба через спорт».
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:29
    0
    Вот это новость! А под каким бы флагом мы там выступали? Видимо, под Гондурасским...
    До чего же надо дойти, чтобы такое вообще обсуждать... Напишу непопулярно, но как есть - большинство спортсменов много лет тренируются за рубежом. Причины разные, но, есть такая практика. А вот военные сейчас тренируются под своими знаменами на поле боя и им нельзя дать в руки какой-то другой флаг - могут сразу в жмуры определить. Там на Западе привыкли иметь дело с ами, но мы из другого теста сделаны...
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:31
    0
    Цитата: Аэродромный
    ну так...CISM ,это вам не продажный,и политизированый мок, там,всё таки военные люди.

    Все под МОКом.Есть еще федерации по видам спорта,но тоже "ходят"под МОКом.Эта CISM какая то "левая" организация,ничего не решает!Типа как "межпарламентская ассамблея",только может советовать..Как решил МОК так и будет. hi
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: фа2998
      Все под МОКом.Есть еще федерации по видам спорта,но тоже "ходят"под МОКом.Эта CISM какая то "левая" организация,ничего не решает!

      Вы хоть бы почитали про - прежде чем писать....
      Они сами по себе, проводят СВОИ игры и никак НЕ пересекаются с МОКом fool
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 16:44
    +1
    Как военнослужащим можно запретить выступать под своим флагом? По такой логике можно запретить и воевать под своим флагом (вот уверен, что нашлись бы желающие (из некоторых категорий "политэлиты") подобный запрет соблюдать)