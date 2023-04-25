Международный совет военного спорта не стал запрещать российским и белорусским атлетам выступать под национальными флагами

Международный совет военного спорта (CISM) не прислушался к рекомендациям МОК и позволяет российским, а также белорусским атлетам выступать под своими флагами.
Со слов вице-президента вышеупомянутой организации от Азии Йиджанг Вана, CISM не станет вводить санкции против спортсменов из Белоруссии и России, так как они не нарушали правил совета, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что CISM является крупнейшей спортивной организацией после МОК и FISU. Главной целью Международного совета военного спорта является укрепление мира путем привлечения к спортивным мероприятиям представителей вооруженных сил из разных стран.
Согласно заявлению старшего полковника Йиджанг Вана (КНР), у CISM, как независимой организации, есть своя политика и свои правила, которых она и будет придерживаться в дальнейшем.
Напомним, что российские и белорусские спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях под эгидой данной организации. При этом атлеты выступают под своим флагом, а когда их награждают медалями, исполняется национальный гимн.
Выходит, что Международный совет военного спорта сегодня является единственной крупнейшей спортивной организацией, не присоединившейся к санкциям против атлетов из РБ и РФ.
В то же время представители МОК в январе текущего года заявили, что вопрос допуска белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям под национальными флагами даже не обсуждается.