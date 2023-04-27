«Minuteman»: 60 лет в строю

Научно-исследовательские работы по теме «Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) второго поколения» были санкционированы Минобороны США в 1956 году.
Одновременно было учреждено отделение перспективных баллистических ракет – ARDC, основной задачей которого стало исследование проблем, связанных с созданием МБР, оснащенной твердотопливным ракетным двигателем (РДТТ). В результате проведенных исследований стало очевидным, что важнейшие проблемы создания такой ракеты – разработка нового вида твердого топлива, изготовление корпусов двигателей, методы наведения и управления – вполне разрешимы.
ВВС намеревались в сравнении с тяжелыми МБР первого поколения, оснащенными ЖРД на криогенном топливе, получить принципиально новую малогабаритную, с высокой степенью боевой готовности и, прежде всего, дешевую ракету легкого класса. В конструкцию новой ракеты, без изменения основного проекта, должны были легко вноситься различные усовершенствования, касающиеся силовой установки, системы наведения и боевой части.
Прогресс в области миниатюризации ядерных боевых зарядов и инерциальных систем наведения способствовал значительному уменьшению стартовой массы ракеты, а применение РДТТ сократило время подготовки к пуску с нескольких часов до нескольких минут. Упрощение конструкции ракеты намного снижало расходы на ее изготовление и эксплуатацию, а также облегчало возможность массового развертывания новых МБР на ракетных базах по всей территории США.
Техническое задание на новую ракету ВВС выдали одновременно нескольким фирмам – «Локхид» разрабатывала проект малогабаритной МБР «Мюрок» со стартовой массой 22 700 кг, инженеры «Мартин Мариэтта» работали над революционным для своего времени проектом ракеты «Миджетмен» с массой 13 600 кг (во второй половине 1980-х годов об этом проекте вспомнят и попытаются возродить).
Стартовый комплекс Эдвардс, 15 сентября 1959 года первая тестовая XSM-80 готовится к пуску, который станет аварийным. Взорвется первая ступень на четвертой секунде полета.
В феврале 1958 года фирма «Боинг» в инициативном порядке начала разработку проекта новой твердотопливной МБР, получившей наименование «Минитмен» (англ. Minuteman – всегда готовый к действию). Уже в октябре 1958 эта компания получила «контракт века» от министерства обороны и приступила к производству МБР «Минитмен», ставших на долгие десятилетия основой наземных стратегических сил США.
Ракета, которой был присвоен индекс SM-80, построена по классической тандемной трехступенчатой схеме, состоящей из трех основных твердотопливных двигателей.
Первая ступень – Thiokol M-55 (ТХ-55/TU 122). Тяга – 792,00 кН (178 048 фунтов). Полный вес ступени – 23 077 кг (50 876 фунтов). Вес пустой (без топлива) – 2 292 кг (5 052 фунта). Удельный импульс – 262 с. Корпус двигателя первой ступени ракеты изготавливался из штампованных термообработанных стальных листов. Применялась специальная сталь марки D6AC. Юбка ракеты, переходники и отсек системы управления имели стальной каркас и алюминиевую обшивку.
Вторая ступень оснащена РДТТ Aerojet General М-56. Тяга: 228,50 кН (51 369 фунтов силы). Полный вес: 5 170 кг (11 390 фунтов). Вес пустой (без топлива): 466 кг (1 027 фунтов). Удельный импульс: 297 с.
Третья ступень – Hercules М-57. Тяга: 76,00 кН (17 085 фунтов). Полный вес: 1 900 кг (4 100 фунтов). Вес без топлива: 300 кг (660 фунтов).
Помимо основных, в состав каждой ступени входили и маневровые двигатели: Hercules SR-11-HP-1 – по тангажу и рысканию первой ступени, Atlantic Research SR59-AR-1 – второй ступени, SR61-AR-1 – по крену третьей ступени.
Стартовый вес «Минитмен-1А» – 29 400 кг.
Первоначально планировалось создать два варианта МБР «Минитмен»: первый – стационарного базирования в подземных шахтных пусковых установках (ПУ) и второй – мобильного базирования в ПУ на специальных поездах с использованием национальной железнодорожной сети.
Испытания опытных образцов ракет XSM-80 начались 15 сентября 1959 года, и до 7 мая 1960 было проведено девять неудачных (аварийных) пусков с наземной стартовой площадки на м. Канаверал. И только 1 февраля 1961 года состоялся десятый и первый успешный тестовый пуск (ракета достигла апогея 1 300 км и пролетела расстояние около 7 400 км). Первые серийные ракеты, получившие наименование HSM-80A «Минитмен-1А», стали поступать на вооружение в ноябре 1962 года.
Было выпущено всего 150 единиц, так как ракета не вполне удовлетворяла требованиям ВВС по мощности боеголовки W-59/Mk-5RV – 800 кт (в несколько раз меньшей, чем у зарядов, установленных на устаревших жидкостных ракетах SM-65 «Атлас» и SM-68 «Титан-1»), а также по наличию в памяти вычислительного устройства системы наведения только одного комплекта целевых координат, что сильно ограничивало гибкость боевого применения МБР.
Первый испытательный пуск усовершенствованного образца – HSM-80B «Минитмен-1В» – состоялся 7 декабря 1962 года. Ракета имела более мощную боеголовку W-56/Mk-11B. Новое термоядерное зарядное устройство (ЯЗУ) разработки Лос-Аламосской национальной лаборатории обладало самой высокой удельной мощностью в мире на то время – 4,9 кт/кг и имело массу всего на 20 кг больше, чем прежнее, но зато мощность выросла в 1,5 раза. Мощность ЯЗУ W-56 – 1 200 кт. Забрасываемый вес – 590 кг, из них на «физпакет» приходилось – 270 кг.
Боевой блок W-56/Vk11 «Минитмен-2»
При этом довольно значительно увеличился забрасываемый вес ГЧ – с 420–450 кг до 590 кг. В специальных отсеках ГЧ ракеты впервые в практике мирового ракетостроения размещались пассивные элементы комплекса средств прорыва ПРО – девять имитаторов боеголовок Tracor Mk1, имевших ту же ЭПР, что и реальная боеголовка. Они-то и добавили лишних 1,5 центнера забрасываемого веса. За возможность более высокой вероятности гипотетического преодоления советской системы ПРО А-35 пришлось заплатить 500 км дальности полета ракеты. В мае 1963 года ракета была принята на вооружение.
Всего было развернуто 650 единиц этой модели. С отменой президентом США Д. Кеннеди
в декабре 1961 года технического задания на вариант ракеты для мобильных железнодорожных ПУ появилась возможность увеличения стартовой массы и размеров ступеней МБР в ходе ее поэтапной модернизации до тех пор, пока ракета не будет вписываться в бункер шахтной ПУ.
В начале 1962 года ВВС санкционировали разработку модифицированной версии МБР, получившей наименование HSM-80F «Минитмен-2», которое в дальнейшем в соответствии с новой системой классификации ракетного оружия было заменено на LGM-30F. В сравнении с предыдущими МБР «Минитмен-1А» и «Минитмен-1В», ракета имела увеличенную на 1 000 миль (1 600 км) дальность полета за счет установки нового двигателя второй ступени SR19-AJ-1, работающего на топливе с повышенной энергетикой (удельным импульсом).
Впервые в мире на ней были установлены бортовой компьютер D-37C и инерциальная система управления NS17, выполненная на основе твердотельной электроники (так называемых интегральных полупроводниковых микросхемах). В ходе боевого дежурства все гироскопы гиростабилизированной платформы находились в раскрученном состоянии, что позволяло поддерживать ракету в высокой степени готовности к пуску.
Система наведения обеспечивала более высокую точность стрельбы по сравнению с предшественницей и возможность быстрого перенацеливания для основной части позиционных районов. До начала реализации программы CDB оно осуществлялось обслуживающим персоналом путем разворота ракеты на требуемый угол. На ракете LGM-30F было применено дистанционное управление, позволяющее для большинства позиционных районов производить соответствующий поворот платформы с ракетой без участия людей. При нахождении на боевом дежурстве система управления (СУ) использовалась для проведения регламентных проверок и решения других задач эксплуатации.
Пуск ракеты можно было осуществить по одному из восьми полетных заданий, выбираемых из постоянного запоминающего устройства СУ непосредственно перед стартом. В сентябре 1964 года первая ракета «Минитмен-2» заступила на боевое дежурство. Всего к 21 апреля 1967 года было развернуто 500 единиц с заменой большей части «Минитмен-1В» в шахтах.
В начале 1960-х годов в стадии научных исследований находилось одновременно несколько проектов головных частей MIRV: Mk-12 и Mk-18 для «Минитмен-2», Mk-13 для «Титан-2» и Mk-14 для «Атлас»/«Титан-1». Командование ВВС США активно искало пути решения проблемы под названием «Советская система объектовой ПРО А-35», испытания которой в СССР шли полным ходом. Mk-13 и Mk-14 так и не вышли за пределы стадии исследований. Ракеты «Атлас» и «Титан-1» были признаны достигшими своего физического предела и окончательно морально устаревшими, а «Титан-2» была намеренно оставлена в прежнем виде для особых миссий.
В период между декабрем 1961 года и апрелем 1966 проект Mk-12 претерпел ряд существенных изменений. Относительно малый забрасываемый вес – 680 кг, и малый диаметр миделя – 0,95 м – третьей ступени ракеты, стали камнем преткновения в дальнейшей работе.
Трудности не были преодолены, пока новая третья ступень, оснащенная более мощным твердотопливным двигателем SR73-AJ/TC-1 фирмы Thiokol, не была введена в 1966 году в переработанный проект ракеты, получившей наименование «Минитмен-3». Благодаря большему диаметру миделя платформы блока разведения – 1,32 м – появилась возможность разместить три боеголовки W-62/Mk-12 вместо двух в прежнем варианте.
Более того, двигатель новой третьей ступени SR73-AJ/TC-1 обладал вдвое большей тягой 152,0 кН против 76,0 кН у старого Hercules М-57. В целом забрасываемый вес увеличился до 1 150 кг. В июле 1965 года ВВС США подписали с корпорацией «Боинг» контракт на проведение модернизации ракеты «Минитмен-2».
В апреле следующего года Главный штаб ВВС выпустил инструкцию системного руководства (System Management Directive) SMD 6-61-133B (10), определяющую требования к новой системе оружия, одно из основных – оснащение разделяющейся головной части термоядерными боеголовками индивидуального наведения MIRV (РГЧ ИН). Субподрядчиками контракта стали фирмы Rocketdyne – разработка блока разведения боеголовок и двигательной установки RS-14, и General Electric – разработка головного обтекателя и боеголовки нового поколения Mk-12. Термоядерное зарядное устройство (ЯЗУ) W-62 разрабатывалось силами Лоуренс-Ливерморской национальной лаборатории.
В 1978 году САК (Стратегическое авиационное командование) принимает решение о проведении модернизации ракеты с целью повышения вероятности поражения укрепленных ШПУ новых советских ракет четвертого поколения, а в 1979 консультативный совет ВВС в экстренном порядке рекомендует провести модернизацию боеголовок Mk-12 с целью повышения минимум вдвое точностных характеристик и мощности до уровня Mk-12A.
На этот раз разработку ЯЗУ поручили Лос-Аламосской национальной лаборатории, имеющей гораздо больший опыт в области создания миниатюрных ядерных зарядов высокой удельной мощности для МБР. Разработка устройства W-78 была завершена в 1974 году. Его первичный модуль 117Е (ядерный запал) имел совершенно новую конструкцию, а вот вторичный использовался от разработанного ранее и произведенного в больших количествах устройства W-50.
Зарядное устройство имело те же габариты, что и W-62, и устанавливалось в корпус боеголовки Mk-12, поэтому не требовалось внесения никаких изменений в конструкцию блока разведения. Забрасываемый вес вырос незначительно – с 1 150 до 1 200 кг, но это негативно сказалось на дальности полета ракеты. Если старые боеголовки W-62/Mk-12 весили – 317 кг каждая, то новые W-78/Mk-12А на 16 кг больше – 333 кг. Вот и набежало 48 кг лишнего забрасываемого веса. Заявленная мощность ЯЗУ W-78 – в пределах от 335 до 350 кт, вдвое больше, чем у W-62.
Процесс развертывания новых боеголовок W-78/Mk-12А взамен старых W-62/Mk-12 проходил с декабря 1979 по февраль 1983 года – было перевооружено 300 из 550 МБР «Минитмен-3».
«Забрасываемый вес» во всей красе. Титановый обтекатель в него не входит.
Несмотря на существенное повышение боевой эффективности модернизированных ракет, было отмечено существенное уменьшение дальности их полета с 13 000 км до 11 300 км, из-за чего ряд советских ракетных дивизий на юге страны оказались вне досягаемости. Сократилась также и площадь района разведения боеголовок. По этой причине часть МБР продолжала нести боевое дежурство со старыми, менее эффективными, но более легкими боеголовками W-62/Mk-12.
Любопытный малоизвестный даже среди экспертов факт: в протоколе договора ОСВ-2 (1979 г.):
«К пункту 12 статьи 4 договора
Первое согласованное мнение. Следующие типы МБР и БРПЛ, оснащенных РГЧ индивидуального наведения, прошли летные испытания на 1 мая 1979 года с указанным ниже максимальным количеством боеголовок:
Соединенные Штаты Америки
МБР типа «Минитмен 3» – семь боеголовок;
БРПЛ типа «Посейдон С-3» – четырнадцать боеголовок;
БРПЛ типа «Трайдент С-4» – семь боеголовок».
Первая летно-испытательная ракета Minuteman III (LGM-30G) стартовым весом 76 000 фунтов (FTM 201) была запущена 16 августа 1968 из авиабазы Ванденберг со стартовой площадки № 32 на мысе Канаверал и совершила успешный полет на дальность 5 000 миль. Всего по программе испытаний с 16 августа 1968 года по 4 декабря 1969 года перед принятием на вооружение проведено 20 тестовых пусков. Из них – четыре в моноблочном варианте, два в семиблочном, остальные в трехблочном.
Для боевого оснащения ракеты разрабатывалось три варианта ЯЗУ: W-62, W-67, W-68.
ЯЗУ W67 разработано в Лос-Аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ), проект был готов в июне 1966 года, но затем примерно 18 месяцев спустя работы по ней были остановлены. ЯЗУ имело мегатонный диапазон (до 2 Мт), превосходящий по мощности W56. «Физпакет» должен был размещаться в корпусе боеголовки Mark 17, и одной из целей конструкции боеголовки была максимально возможная мощность на выходе.
Только одно частичное испытание боеголовки было проведено до того (вероятно, имеются в виду тестовые испытания первичного модуля), как программа была закрыта в январе 1968 года из-за отказа ВВС от моноблочного варианта ракеты. Эксперт по ядерному оружию Чак Хансен идентифицирует это испытание как Crosstie Zara. У Mark 17 RV была сложная история – со слов Чака Хансена. Расчетный общий вес боеголовки должен был составлять 900 фунтов (410 кг), но к ноябрю 1966 года она уже весила 938 фунтов (425 кг) из-за более высокого, чем предполагалось, уровня необходимой защиты от повышенного воздействия нейтронного и гамма-излучения боеголовок советских противоракет. Фактический вес «физпакета» составлял 675 фунтов (306 кг).
Второй вариант, оснащение ракеты многозарядной MIRV (РГЧ ИН). Ракета проходила испытания с семью весогабаритными макетами боеголовок W-68/Mk3, но и в этом случае не все ровно. Забрасываемый вес 200 кг – блок разведения, платформа, двигатель доразгона RS-14 и запас топлива плюс 7 боеголовок W-68/Mk3 (по 166 кг) – 1 162 кг. Всего – 1 362 кг. Если лишние 48 кг сожрали 1 700 км дальности, то 212 кг съедят до 5 000 км дальности и без того не очень дальнобойной ракеты.
В общем, причины отказа от «Посейдоновской» «многозарядности» ясны.
На сегодня в распоряжении стратегического авиационного командования (САК США) имеется 400 ПУ МБР LGM-30G Minuteman III.
МБР «Минитмен-3» организационно входят в состав трех ракетных крыльев (аналогичные соединения в российских РВСН – ракетные дивизии): 100 ракет размещено в ШПУ на авиабазе Уоррен, штат Вайоминг (90-е стратегическое ракетное крыло), по 150 ракет на базах Мальмстром, штат Монтана (341-е стратегическое ракетное крыло) и Майнот, штат Северная Дакота (91-е стратегическое ракетное крыло).
Из 400 ракет: 200 в стандартном варианте LGM-30G Minuteman III/Mk-12A с тремя боеголовками индивидуального наведения W-78/Mk-12A, а 200 других в 2002–2006 гг. прошли модернизацию по программе Safety Enhanced Reentry Vehicle (SERV) с переоснащением боеголовками W-87/Mk-21 от снятых с вооружения ракет МХ LGM-118A. На большей части МБР по программе GRP (Guidance Replacement Program) заменены системы инерциального управления полетом NS 20 на новую NS 50A с блоком AIRS, которая позволила сократить круговое вероятное отклонение до 90 м.
Производство ракет LGM-30G Minuteman III компанией Boeing по годам распределялось следующим образом: в 1971 году произведено – 116 ракет, в 1972 – 148 единиц, в 1973 и 1974 выпущено по 115 ракет, в 1975 – 61 ракета, в 1976 – 50 ракет и в последний год производства – 1977 – за январь и февраль выпущено 40 последних ракет. В феврале 1977 года производство ракет «Минитмен-3» было прекращено, последняя ракета принята на вооружение ВВС в ноябре 1978.
Производство вторых и третьих ступеней, а также блоков разведения и боеголовок производилось с нуля, а вот первые ступени M-55 брались со снятых с вооружения и складированных «Минитмен-1А» и «Минитмен-1В». То есть в реальности ракеты не «бальзаковского» возраста (46–50 лет), а вполне себе пенсионного – ракеты фактически старше 60 лет.