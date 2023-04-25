В ходе наступательных действий штурмовых отрядов и войск группировки «Южная» противник понёс большие потери - Минобороны

Российская артиллерия, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по 124 районам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ, накрыв 98 позиций украинской артиллерии. В ходе ударов уничтожена одна РЛС ЗРС С-300. На Донецком направлении противник понес большие потери. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны.
За прошедшие сутки российские войска уничтожили радиолокационную станцию наведения украинского зенитного комплекса С-300. Радар находился в районе Селидово на временно оккупированной территории ДНР. Подробности военные традиционно не приводят, возможно, что сработал дрон-камикадзе "Ланцет". Также средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотников различного назначения по всей линии соприкосновения.
На основных направлениях без особых изменений, идут встречные бои, наши потихоньку продвигаются вперед, продолжая захватывать опорники противника. На Купянском войска "Западной" группировки нанесли поражение ВСУ в районах Двуречная и Синьковка Харьковской области. В районе Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР обнаружены и нейтрализованы четыре ДРГ ВСУ. Потери противника за сутки: 65 всушников, два броневика и один пикап. В районе Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й ОМБр ВСУ.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР, уничтожив до 80 украинских военных, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-20.
На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западной части города Артемовск, фланги держат подразделения Воздушно-десантных войск и "Южной" группировки, одновременно пресекая попытки противника перебросить в город резервы. Ударами войск поражены подразделения ВСУ в районах Богдановка, Красное и Ступочки ДНР, в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска совершались удары авиацией и артиллерией. Противник за сутки потерял до 360 военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь броневиков, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две САУ "Гвоздика".
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Угледар, Павловка ДНР, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Уничтожено свыше 120 украинских военных, броневик, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", САУ "Акация". На Херсонском направлении уничтожено до 20 всушников и одна американская гаубица 777.