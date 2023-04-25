В Австрии набирает популярность Коммунистическая партия: рост поддержки в 38 раз в федеральной земле Зальцбург

Небывалая ситуация сложилась в Австрии. Левые силы, которые в этой стране, мягко говоря, не пользуются большой популярностью, стремительно завоевывают доверия простых австрийцев.Так, сообщается, что согласно предварительным результатам, Коммунистическая партия (KPÖ) занимает четвертое место на выборах в федеральной земле Зальцбург. «Левые» набрали 11,66% голосов, обойдя при этом «зеленых». Причём 11,66% - это примерно на 11,3% больше результата коммунистов Австрии на предыдущих выборах в Зальцбурге. Рост примерно в 38 раз! Первое место с 30,4% голосов получила правящая партия ÖVP.Стоит отметить, что до Зальцбурга коммунисты смогли «пробиться» в парламент Штирии. Более того, представитель левых сил стал мэром крупнейшего города Грац в вышеупомянутой федеральной земле, что стало шоком для многих австрийских политиков и чиновников.Впрочем, Австрия — это не единственная страна в Европе, где вновь начал «бродить призрак коммунизма». При этом данная тенденция не вызывает удивления.После пандемии коронавируса с ее ограничительными мерами, которые привели к серьезному экономическому спаду во всем мире и в ЕС, в частности, уровень жизни простых европейцев значительно снизился. В то же время, антироссийские санкции, за которыми последовал энергетический кризис в Европе, и вовсе многократно усугубили ситуацию.Естественно, простых граждан ЕС сейчас привлекают политические концепции, направленные на улучшение социального положения людей, к коим и относится коммунизм.Например, добиться популярности среди жителей Зальцбурга Компартии удалось благодаря тому, что она выступает за доступность жилья, с чем в Австрии большая проблема. В стране крайне высокие цены на недвижимость и ее аренду.