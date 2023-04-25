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В Австрии набирает популярность Коммунистическая партия: рост поддержки в 38 раз в федеральной земле Зальцбург

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В Австрии набирает популярность Коммунистическая партия: рост поддержки в 38 раз в федеральной земле Зальцбург

Небывалая ситуация сложилась в Австрии. Левые силы, которые в этой стране, мягко говоря, не пользуются большой популярностью, стремительно завоевывают доверия простых австрийцев.


Так, сообщается, что согласно предварительным результатам, Коммунистическая партия (KPÖ) занимает четвертое место на выборах в федеральной земле Зальцбург. «Левые» набрали 11,66% голосов, обойдя при этом «зеленых». Причём 11,66% - это примерно на 11,3% больше результата коммунистов Австрии на предыдущих выборах в Зальцбурге. Рост примерно в 38 раз! Первое место с 30,4% голосов получила правящая партия ÖVP.

Стоит отметить, что до Зальцбурга коммунисты смогли «пробиться» в парламент Штирии. Более того, представитель левых сил стал мэром крупнейшего города Грац в вышеупомянутой федеральной земле, что стало шоком для многих австрийских политиков и чиновников.

Впрочем, Австрия — это не единственная страна в Европе, где вновь начал «бродить призрак коммунизма». При этом данная тенденция не вызывает удивления.

После пандемии коронавируса с ее ограничительными мерами, которые привели к серьезному экономическому спаду во всем мире и в ЕС, в частности, уровень жизни простых европейцев значительно снизился. В то же время, антироссийские санкции, за которыми последовал энергетический кризис в Европе, и вовсе многократно усугубили ситуацию.

Естественно, простых граждан ЕС сейчас привлекают политические концепции, направленные на улучшение социального положения людей, к коим и относится коммунизм.

Например, добиться популярности среди жителей Зальцбурга Компартии удалось благодаря тому, что она выступает за доступность жилья, с чем в Австрии большая проблема. В стране крайне высокие цены на недвижимость и ее аренду.
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29 комментариев
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  1. Замира
    Замира Сегодня, 16:39
    +7
    Австрия — это не единственная страна в Европе, где вновь начал «бродить призрак коммунизма».

    И да возгорится из искры - пламя! wink
    Аминь!!!!
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 16:49
      +9
      Этот призрак обязательно обретёт плоть и кровь, ибо нет более справедливого и человечного устройства общества на планете Земля.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:51
        0
        В Австрии набирает популярность Коммунистическая партия: рост поддержки в 38 раз в федеральной земле Зальцбург
        спираль истории. все(не все)помнят,как всё закончилось.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:59
          +4
          Как всё закончилось лишь повод учесть ошибки
          1. Аэродромный
            Аэродромный Сегодня, 17:12
            -2
            Цитата: igorbrsv
            Как всё закончилось лишь повод учесть ошибки

            лишь бы ляпнуть "красиво"?и где "учли" ась?графоманы блин, только испражняться красиво умеют. всё повторяется,нацизм возродился.кто что учёл ? fool
            1. igorbrsv
              igorbrsv Сегодня, 17:48
              +1
              Вы писали про спираль истории и о том как всё закончилось по поводу коммунистической партии Австрии. Я помню, что в СССР всё закончилось крахом коммунистической партии, развалом и сменой строя. Поэтому при строительстве коммунизма необходимо учесть старые ошибки.
              Незнаю зачем вы вплели "нацизм возродился" и причем здесь я request
              Но за комплимент спасибо - про красивые испражнения belay
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:25
        +3
        Цитата: Essex62
        Этот призрак обязательно обретёт плоть и кровь, ибо нет более справедливого и человечного устройства общества на планете Земля.

        Алоизыч на том свете, на сковородке, как камбала скачет. am Коммунисты набирают популярность в Австрии. laughing good
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:02
      +2
      Не стоит обольщатся.....
      расположена в самом центре Европы, со всех сторон окружена натовскими странами... и не факт, что завтра не присоединится.....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:11
        +3
        В статье все верно замечено-не пользовалось популярностью партия.Нет,неплохо когда вместо одного сторонника стало 32..Это так,для размышления.К сожалению в Европе сейчас иные идеалы
    3. Игорь Половодов
      Игорь Половодов Сегодня, 17:16
      0
      Воистину Аминь! За кем занимать очередь?
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:50
    +4
    Австрия - отличный кандидат на переход к коммунизму. Промышленно развитая, производительность труда - на уровне. Всё как предписывал Карл Маркс. Успехов тамошним коммунякам, про интернационал только пусть не забывают!
    1. Severomor
      Severomor Сегодня, 16:54
      +3
      А там смотришь и аншлюс Германии не за горами ). Немцы всех стран объединяйтесь! Главное чтоб май 45го не забывали
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:54
      +3
      Не выйдет. Буржуйские соседи тут же задавят. Ибо Маркс - говорил о целой цепи революций во всех промышленных странах. Ленин же - показал что победа революции возможна и в одной стране, только она сама должна быть не хилой по масштабам. Австрия - тут никак не подходит.
      1. Severomor
        Severomor Сегодня, 17:05
        +1
        Ну это понятно, с учётом нашего не доделанного олигархического капитализма..... некому и поддержать
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:23
        +4
        Цитата: paul3390
        Не выйдет. Буржуйские соседи тут же задавят.

        Мало верится, что сейчас в Европе буде возрождение коммунистических партий, партии будут, но ведущей роли в обществе они не будут играть. Не то сейчас время.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:29
          +3
          Цитата: carpenter
          партии будут, но ведущей роли в обществе они не будут играть.

          Так же как и в России, пария есть, но большой роли уже давно не играет.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 17:37
            +3
            Цитата: tihonmarine

            Так же как и в России, пария есть, но большой роли уже давно не играет.

            Вы правы. В «Единой России» состоит 2 миллиона человек, а в ЛДПР более 300 тысяч. В КПРФ состоит около 160 тысяч примерно столько же, сколько в «Справедливой России». КПРФ представлена во всех регионах России. В Госдуме 450 депутатов, среди них членов КПРФ — 43. Это же слишком мало, чтобы играть какую то значительную роль в стране.
            А мы тут про Австрию, в которой компартия, никогда не была значительной.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:27
      +1
      Цитата: parabyd
      Австрия - отличный кандидат на переход к коммунизму.

      Кандидат хороший, но не реально, чтобы там победил коммунизм.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:54
    -2
    Ну..если хотят проблем , пусть поддержат коммунистов.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:01
      0
      Проблемм от кого или чего? От строя или от прожорливых капиталистов?
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 16:56
    +3
    не единственная страна в Европе, где вновь начал «бродить призрак коммунизма».

    Ну что не написать, чтобы из ничего новость придумать.
    Тяжелая всё-таки у журналистов работёнка, кто бы что ни говорил...
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:56
    +2
    drinks Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:35
      +1
      Вторник не наш день. В пятницу - другое дело laughing
  6. Баюн
    Баюн Сегодня, 16:57
    +2
    Если коммунисты оставят в покое Бога и семейные ценности - да, пожалуйста! Главное не путать трудягу с мироедом и бедолагу-бедняка с отморозком-пролетарием.
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 17:01
    +1
    она выступает за доступность жилья
    И каким же интересно образом они планируют снизить цены на жилье? Строить особо негде- вся земля частная. Превращать квартиры в коммуналки тоже не проканает- они там и так редко больше 3х комнат имеют. И что остается?
    Под силу данная проблема националистам- те выпрут из соцжилья разноцветных дармоедов-беженцев, а жилье сдадут своим гражданам по фиксированной цене. Но их к власти не допустят.
  8. Vik66
    Vik66 Сегодня, 17:04
    +3
    Смешно, право слово... Коммунисты в Австрии... Был один в Зальцбурге, стало 38 (!) Такими темпами лет через 200 - 250 может и получится в местные органы власти войти laughing
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:04
    +1
    Могли бы иначе поставить заголовок статьи.Прошлые выборы провалили-0,3 %,сейчас получше,но проиграли и остались в меньшинстве. wassat
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:34
    -1
    в австрии у них разные партии на определенном уровне в разное время побеждали... ну, типа как у нас в 90х лдпр была одно время в большинстве... в смысле "ни на что не влияет" laughing
  11. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 17:36
    0
    Это от отсутствия наличия более хороших альтернатив. В компартиях Запада нет интересных современнику философов. А просто революционная ситуация и буйный лидер типа Чингисхана/Ленина возжечь к борьбе массы за нормальную жизнь не смогут. Массы должны быть ещё и внутри готовы к направленному социальному взрыву.