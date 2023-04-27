Десять пакетов санкционного ада

Сколько ударов мы уже выдержали?

Нормальные герои не сразу идут в обход

Весеннее обострение

Лето без надежды

И два контрольных выстрела

Пакетное наступление продолжается, при этом фронт наступления меняется почти кардинально. Одиннадцатый пакет западных санкций реально работать против России ещё не начал, однако первые последствия уже есть. Так, банки даже в дружественных странах зашевелились из-за массы сложностей в расчётах с российскими партнёрами.Прямые меры приняты в отношении компаний «Металлоинвест» и «Мегафон», а также лично строительного вице-премьера Марата Хуснуллина, который осмелился восстанавливать Донбасс, и в первую очередь Мариуполь. Они дополняются продлением ещё на год уже действующих десяти пакетов.Под санкциями Россия живёт ещё с начала 2010-х годов после принятия в США небезызвестного закона Магнитского. И вроде бы нет серьёзных оснований связывать всё с конфликтом на Украине. Весной 2022 года он только перешёл в острую фазу.Начиная с прошлогодней весны санкции буквально посыпались на нас, пакет за пакетом. Всего за год Россия получила свои десять порций разного рода ограничений, как в отношении конкретных лиц, так и по бизнесу. Практически пущен в ход весь возможный арсенал мер, способных загнать нашу экономику в угол.Однако она категорически отказывается скатываться в рецессию. В первую очередь потому, что слишком много в мире завязано на российские ресурсы и предприятия, а во-вторых – потому что не только внутри страны на сегодня нет недостатка в желающих обойти санкции против России.Именно с последним обстоятельством и призван бороться новый 11-й пакет, о котором ещё предстоит написать. Пока же – о первой десятке и о том, принесла ли она Евросоюзу и США сколько-нибудь реальные результаты в экономическом и слабо закамуфлированном военном противостоянии с Россией.Итак, первые три пакета санкций Россия получила в феврале 2022 года, причёмбыл запущен даже ещё до начала СВО, сразу после признания независимости ДНР и ЛНР – 22 февраля. Тогда были запрещены сделки с облигациями российских займов, с ВТБ, ВЭБом, банком «Россия» и Промсвязьбанком, а также с оператором «Северного потока-2».Под санкции также попал 351 депутат нашей Госдумы. Всего через пару дней, 24 февраля, когда началось российское наступление на всех направлениях, в соответствии соСША и ЕС депутатский список пополнили чиновники из правительства и ещё ряда структур.К банкам под санкциями добавили ещё пять из числа крупных, в том числе и лояльную Западу негосударственную «Альфу», а среди предприятий пострадавшими оказались «Алмаз-Антей», РЖД, КАМАЗ и Ростех. России закрыли небо и запретили продавать ей самолёты.февральский– уже от 26 февраля ударил по нашим резервам – именно по ним: у нас умыкнули 300 миллиардов долларов, тихо подраставших на чёрный день в западных структурах. А чёрный день случился как-то не так и где-то не там.А ещё Россию отключили от международной системы расчётов SWIFT, к чему мы вообще-то готовились, и пока по большому счёту так и не почувствовали. Среди прочего и поэтому сейчас на Западе так озабочены противодействием обходу санкций.Судя по тому, чтосанкционногопришлось ждать почти месяц (до 15 марта), на Западе многие, очевидно, тоже думали, что всё на Украине закончится намного быстрее. Однако режим Зеленского не без попустительства Москвы как-то устоял, да и на фронте у русских всё пошло не совсем так, а точнее – совсем не так.В итоге чиновники ЕС вместе с американскими коллегами не без какого-то садистского удовольствия выбрали для себя новые жертвы. Среди персоналий – Герман Хан, Константин Эрнст и Роман Абрамович, который не раз играл во что-то там с принцем Чарльзом, тогда еще наследником британского престола. Бизнес дружбы не признаёт. Среди предприятий – все сталевары и все предприятия, связанные с оборонкой.(5 апреля 2022 года) стал лишь дополнением к четвёртому, и его демонстративно привязали к дешёвому спектаклю с «невинно убиенными» и нежданно оживающими в Буче – ради лёгкой прибыли на что только не пойдёшь. Ещё две сотни российских военных и чиновников пополнили списки персоналий, а главной мишенью в бизнесе стали русские газовики.Точнее, производители сжиженного газа – прямые конкуренты американцев, которым запретили поставлять оборудование. Не совсем понятно, а наверное, как раз ясно, почему всё это развели по времени со взрывами на «Северных потоках». Напомним, что они случились уже осенью.К подсанкционным банкам западные оппоненты наконец-то пристегнули и Сбербанк, руководителю которого Герману Грефу не помогло многолетнее игнорирование Крыма, как места для работы отделений и филиалов Сбера. Сейчас Сбер уже на полуострове и даже не избегает обслуживания клиентов из ДНР, ЛНР и новых областей России.Лето началось сот 3 июня 2022 года и включения в «чёрные списки» основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, а также отключения от SWIFT уже засвеченного под санкциями Сбербанка. Но эти меры блекнут на фоне запрета импорта российской нефти морем, хотя потолок цен тогда ещё, кажется, никому в голову не приходил.Однако танкерный флот переоформлять и строить новый это Россию всё-таки заставило. Трубы наши геополитические противники не тронули, но этот нефтяной «фокус» через три недели подкрепили запретом на импорт российского золота. После этого индусы просто накинулись на него. Продажи в Индию выросли в разы.антироссийских санкций (21 июля 2022 года) с новыми фамилиями и отраслями на Западе очень хотели дёрнуть и наш аграрный сектор. Но получилось не очень – в это же время под пинками из ООН, чуть ли не лично от Антониу Гутерриша, началась возня с зерновой сделкой, которая продолжается и сегодня.Тут же как-то разрешился вопрос с транзитом в Калининградскую область, но России перекрыли старые традиционные каналы поставок высокопроизводительных чипов. Похоже, что новые каналы наши топ-менеджеры (а на самом деле – стоп-менеджеры) ищут до сих пор.(6 сентября 2022 года), как и в предшествующем ему седьмом, санкционеры снова и снова уточняли то, что натворили до этого, чтобы устранить обходные пути. Помогло снова плохо, иначе зачем бы сейчас была нужна такая маета с одиннадцатым пакетом.Из конкретики стоит напомнить, что США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой, хотя понять, чем это нам грозит, могут только уж очень продвинутые экономисты. Но именно в восьмом пакете был обозначен по срокам – 5 декабря, но не уточнён по цене, пресловутый потолок цен на российскую нефть.от 16 декабря это решение легализовал, уточнив и то, что потолок – это 60 долларов за баррель. Потолок цен на газ был запланирован на 2023 год, и пока ждём. Помимо этого, пополнились списки подсанкционных персон и компаний.Последний на данный момент из действующих пакетов санкций –, вступил в силу уже в феврале 2023 года – 25 числа, на день позже годовщины СВО. В санкционных списках окончательно и уже, кажется, бесповоротно обосновался «Альфа-Банк», и даже, о ужас – банк «Тинькофф».«Атомфлоту» и Фонду национального благосостояния от санкций, надеемся, ни холодно ни жарко, как и Общероссийскому народному фронту. Жёсткое «нет» сказано поставкам и транзиту товаров двойного назначения и тем, которые могут быть направлены на поддержку военных действий.Получается, вплоть до воды и продовольствия, но на этом пока всё, а на повестке дня сейчас – одиннадцатый пакет, потолок цен на русский газ и продление или непродление зерновой сделки.