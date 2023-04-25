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В Москве прошли переговоры глав Минобороны Ирана, Турции, Сирии и России

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В Москве прошли переговоры глав Минобороны Ирана, Турции, Сирии и России

В Москве прошли четырехсторонние переговоры, в которых приняли участие министры обороны России, Ирана, Турции и Сирии. Основной темой переговоров стал переход к практическим шагам, направленным на укрепление режима безопасности на территории Сирийской Арабской Республики. В результате стороны подтвердили приверженность сохранения территориальной целостности Сирии.


В ходе переговоров также поднимались вопросы нормализации международных отношений между Турцией и Сирией, а также противодействия разнообразным проявлениям террористической опасности и борьбе с группировками экстремистов на территории САР.

Участники переговоров подчеркнули необходимость усилий, направленных на скорейшее возвращение на родину сирийских беженцев.

Главы оборонных ведомств подчеркнули конструктивный характер состоявшихся переговоров в четырехстороннем формате, а также существующую необходимость продолжения диалога, направленного на дальнейшую стабилизацию создавшейся на территории Сирии и в регионе обстановки.

Ранее сообщалось, что власти Сирии потребовали от руководства США прекратить оказание разноплановой поддержки террористическим и сепаратистским формированиям на сирийской территории, а также немедленно вывести незаконно находящиеся в стране американские силы, обеспечивающие вывоз нефти. Помимо этого, Дамаск потребовал администрацию США выплатить компенсацию народу Сирии за незаконно вывезенные природные ресурсы.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:22
    +4
    Эх, не дождутся сирийцы никаких компенсаций от пен_дос_ни: когда это было чтобы они за украденное платили компенсацию? Не ну только если стекляными бусами - они обычно так дурили....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:28
      +1
      Компенсация от США? no
      У попа сдачи не бывает. laughing
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: Бородач
        Компенсация от США?
        У попа сдачи не бывает.

        Что у бандюков компенсацию просить, что у США, себе хуже будет.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:34
      0
      Кажется, Сирии нужен Искандер, или точка у, так долбануть, чтоб сами бежали
    3. Замира
      Замира Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: Nexcom
      Эх, не дождутся сирийцы никаких компенсаций от пен_дос_ни: когда это было чтобы они за украденное платили компенсацию?

      Конечно, не дождутся...
      Тем более, что уже хоть и медленно, но совершенно неумолимо приближается крах зелёной бумажки.
      И как только этот крах случится, штаты великодушно простят всем, кому должны.:)
    4. Маз
      Маз Сегодня, 17:59
      0
      Ого! вот это номер, и турки там сидят! Ох грядет шось там в Сирии. Как бы наши Сирийцам какие-нибудь Нудоли не поставили.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:26
    0
    Такое ощущение, что Турция играет роль двойного агента в нато
    1. Замира
      Замира Сегодня, 17:38
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Такое ощущение, что Турция играет роль двойного агента в нато

      Ну, не знаю...)
      Мне то видится, что турки пытаются усидеть даже не на двух, а сразу на нескольких стульях.
      И, что удивительно, - пока это у них вполне сносно получается.
      Посмотрим, что будет дальше...)
  3. mann
    mann Сегодня, 17:40
    0
    власти Сирии потребовали от руководства США прекратить оказание разноплановой поддержки террористическим и сепаратистским формированиям на сирийской территории, а также немедленно вывести незаконно находящиеся в стране американские силы, обеспечивающие вывоз нефти.
    По мне как-то недостаточно грозно потребовали.Могли бы пригрозить ядерным ударом по вашингтону с сирийской космической станции.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 17:50
      0
      Цитата: mann
      По мне как-то недостаточно грозно потребовали.Могли бы пригрозить ядерным ударом по вашингтону с сирийской космической станции.

      Ну, наши в декабре 21-го тоже очень вежливо просили. А потом случилось то, что случилось.

      Так, что - никто ведь не знает, что последует за сирийскими "недостаточно грозными" просьбами... wink