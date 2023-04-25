В Москве прошли переговоры глав Минобороны Ирана, Турции, Сирии и России

В Москве прошли четырехсторонние переговоры, в которых приняли участие министры обороны России, Ирана, Турции и Сирии. Основной темой переговоров стал переход к практическим шагам, направленным на укрепление режима безопасности на территории Сирийской Арабской Республики. В результате стороны подтвердили приверженность сохранения территориальной целостности Сирии.В ходе переговоров также поднимались вопросы нормализации международных отношений между Турцией и Сирией, а также противодействия разнообразным проявлениям террористической опасности и борьбе с группировками экстремистов на территории САР.Участники переговоров подчеркнули необходимость усилий, направленных на скорейшее возвращение на родину сирийских беженцев.Главы оборонных ведомств подчеркнули конструктивный характер состоявшихся переговоров в четырехстороннем формате, а также существующую необходимость продолжения диалога, направленного на дальнейшую стабилизацию создавшейся на территории Сирии и в регионе обстановки.Ранее сообщалось, что власти Сирии потребовали от руководства США прекратить оказание разноплановой поддержки террористическим и сепаратистским формированиям на сирийской территории, а также немедленно вывести незаконно находящиеся в стране американские силы, обеспечивающие вывоз нефти. Помимо этого, Дамаск потребовал администрацию США выплатить компенсацию народу Сирии за незаконно вывезенные природные ресурсы.