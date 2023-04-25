Правительство РФ решило временно отозвать законопроект о повышении налогов для лиц, работающих на российские компании из-за рубежа

Да, подтверждаем. Законопроект нуждается в доработке по причине того, что в него необходимо внести целый ряд технических уточнений, прежде чем направить его в Государственную Думу

Правительство РФ решило временно отозвать законопроект, предусматривающий повышение налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц, работающих на российские компании из-за рубежа.– сообщили информагентству РИА Новости в пресс-службе кабмина.Законодательная инициатива о налоговых поправках была внесена в российский парламент вчера, 24 апреля. В пояснительной записке к документу его авторы предложили взимать с работающих из-за границы россиян, утративших свой статус налогового резидента, НДФЛ в размере 30%, а не 13-ти, как это было до сих пор.Как подчеркнули в российском Минфине, речь в данном случае идёт только о фрилансерах, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Что же касается сотрудников, оформленных по трудовым договорам (ТД), данная мера на них распространяться не будет.Для справки: в случае, когда человек сохраняет своё налоговое резидентство, ставка НДФЛ для него по-прежнему будет составлять 13% (или же 15% если его доход превышает 5 млн рублей в течение 12 месяцев). Налоговым резидентом считается физлицо, находящееся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд. Тех, кто покинул страну, но при этом продолжают работать на российскую компанию по ТД, поправки не коснутся. То же касается и налогообложения в отношении доходов уехавших граждан, которые продолжают своё сотрудничество с компаниями из России в качестве ИП или самозанятых.