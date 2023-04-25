Военное обозрение
Войти Регистрация

Правительство РФ решило временно отозвать законопроект о повышении налогов для лиц, работающих на российские компании из-за рубежа

8
Правительство РФ решило временно отозвать законопроект о повышении налогов для лиц, работающих на российские компании из-за рубежа

Правительство РФ решило временно отозвать законопроект, предусматривающий повышение налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц, работающих на российские компании из-за рубежа.


Да, подтверждаем. Законопроект нуждается в доработке по причине того, что в него необходимо внести целый ряд технических уточнений, прежде чем направить его в Государственную Думу

– сообщили информагентству РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Законодательная инициатива о налоговых поправках была внесена в российский парламент вчера, 24 апреля. В пояснительной записке к документу его авторы предложили взимать с работающих из-за границы россиян, утративших свой статус налогового резидента, НДФЛ в размере 30%, а не 13-ти, как это было до сих пор.

Как подчеркнули в российском Минфине, речь в данном случае идёт только о фрилансерах, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Что же касается сотрудников, оформленных по трудовым договорам (ТД), данная мера на них распространяться не будет.

Для справки: в случае, когда человек сохраняет своё налоговое резидентство, ставка НДФЛ для него по-прежнему будет составлять 13% (или же 15% если его доход превышает 5 млн рублей в течение 12 месяцев). Налоговым резидентом считается физлицо, находящееся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд. Тех, кто покинул страну, но при этом продолжают работать на российскую компанию по ТД, поправки не коснутся. То же касается и налогообложения в отношении доходов уехавших граждан, которые продолжают своё сотрудничество с компаниями из России в качестве ИП или самозанятых.
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Senator Om
    Senator Om Сегодня, 17:40
    +4
    Эти 30процентов налогов будут распространяться на детей олигархов, чиновников и депутатов? Которые отдыхают в монако, летают на частных самолетах и на них записано по 10-20 квартир в москве.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 17:44
      +4
      Цитата: Senator Om
      Эти 30процентов налогов будут распространяться на детей олигархов, чиновников и депутатов?

      Ну, не-ет... Ну, онижедети... Как можно?
    2. mann
      mann Сегодня, 17:47
      +4
      Эти 30процентов налогов будут распространяться на детей олигархов, чиновников и депутатов? Которые отдыхают в монако, летают на частных самолетах и на них записано по 10-20 квартир в москве.
      Тсс,уверен,это наши нелегалы с легендами мажоров
      1. Замира
        Замира Сегодня, 17:57
        +1
        Цитата: mann
        Тсс,уверен,это наши нелегалы с легендами мажоров

        laughing laughing laughing
        Ага... 100500 процентов... Соловьев не даст соврать... У него наверняка уже на всех интервью заготовлены. wink
      2. Aleksandre
        Aleksandre Сегодня, 18:02
        +1
        Цитата: mann
        Тсс,уверен,это наши нелегалы с легендами мажоров

        Еще и удаленно служащие в армии под фальшивыми именами и документами.
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: Senator Om
      Эти 30процентов налогов будут распространяться на детей олигархов

      Тут же ясно написано -
      повышение налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц, РАБОТАЮЩИХ на российские компании

      Какие дети олигархов?
      1. Замира
        Замира Сегодня, 18:11
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        РАБОТАЮЩИХ на российские компании

        Какие дети олигархов?

        Ой, и действительно... Что это мы?
        РАБОТАЮЩИХ - это не про них, это совсем про других каких-то людишек...
        А дети олигархов... - ну, разве они могут РАБОТАТЬ? Не, не, не - этого им никак нельзя!
  2. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 18:03
    0
    Я так понимаю, что вот этим решили заменить давно назревавший закон о прогрессивной шкале налогообложения ?