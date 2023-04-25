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Bloomberg: Конфликт на Украине крайне негативно сказывается на экономике ее соседей

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Bloomberg: Конфликт на Украине крайне негативно сказывается на экономике ее соседей

Российско-украинское противостояние кране негативно сказывается на соседях «незалежной». Пока США и их союзники ждут эффекта от введенных против нашей страны санкций, последние уже наносят серьезный урон, в первую очередь, странам Восточной Европы.


Разрыв торговых отношений с Россией, энергетический кризис и вынужденное оказание финансовой и военной помощи Украине, «пошатнули» и без того хрупкое экономическое состояние таких стран, как Польша, Румыния, Венгрия и пр.

Так, согласно данным, опубликованным агентством Bloomberg, совокупная сумма займов, которые взяли страны Восточной Европы в текущем году, составляет 32 млрд долларов. В материале говорится, что это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, столь резкий рост займов странами Восточной Европы напрямую связан с украинским конфликтом.

Во-первых, отказ от российских энергоресурсов вызвал взрывной рост цен на европейских сырьевых площадках. Следовательно, для финансирования субсидий на покупку более дорогих энергоносителей государствам региона приходится искать средства на международных долговых рынках.

Во-вторых, довольно крупный ущерб странам Восточной Европы приносит наплыв беженцев из Украины, которых приходится содержать.

Наконец, в-третьих, по мнению экспертов из Bloomberg, серьезной проблемой для бюджетов вышеупомянутых стран стала необходимость укреплять свою армию на фоне российско-украинского противостояния, которое длится уже 14 месяцев.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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5 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:23
    +2
    согласно данным, опубликованным агентством Bloomberg, совокупная сумма займов, которые взяли страны Восточной Европы в текущем году, составляет 32 млрд долларов

    Вот в чем весь фикус.... при чем с подобострастием и улыбкой.... не забывая тявкнуть в нашу сторону...
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:23
    +3
    В Европе минусы, в Америке плюсы. Если где-то убыло то обязательно где-то прибыло. В этом и был смысл, затеянного матрасами, конфликта.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:26
      +3
      Не для кого не секрет, что амерзы свой кризис за счет Европы решают.... wink
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:44
        +1
        Ну, пока до его решения далеко
        мнению администрации

        Всего лишь ваше мнение, Чехова читайте
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 17:40
    0
    хрупкое экономическое состояние таких стран....

    Ах! Ах! crying crying заныли! Жалуются. Так пора бросить
    чемодан без ручки