Bloomberg: Конфликт на Украине крайне негативно сказывается на экономике ее соседей

Российско-украинское противостояние кране негативно сказывается на соседях «незалежной». Пока США и их союзники ждут эффекта от введенных против нашей страны санкций, последние уже наносят серьезный урон, в первую очередь, странам Восточной Европы.
Разрыв торговых отношений с Россией, энергетический кризис и вынужденное оказание финансовой и военной помощи Украине, «пошатнули» и без того хрупкое экономическое состояние таких стран, как Польша, Румыния, Венгрия и пр.
Так, согласно данным, опубликованным агентством Bloomberg, совокупная сумма займов, которые взяли страны Восточной Европы в текущем году, составляет 32 млрд долларов. В материале говорится, что это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению экспертов, столь резкий рост займов странами Восточной Европы напрямую связан с украинским конфликтом.
Во-первых, отказ от российских энергоресурсов вызвал взрывной рост цен на европейских сырьевых площадках. Следовательно, для финансирования субсидий на покупку более дорогих энергоносителей государствам региона приходится искать средства на международных долговых рынках.
Во-вторых, довольно крупный ущерб странам Восточной Европы приносит наплыв беженцев из Украины, которых приходится содержать.
Наконец, в-третьих, по мнению экспертов из Bloomberg, серьезной проблемой для бюджетов вышеупомянутых стран стала необходимость укреплять свою армию на фоне российско-украинского противостояния, которое длится уже 14 месяцев.