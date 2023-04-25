Bloomberg: Конфликт на Украине крайне негативно сказывается на экономике ее соседей

Российско-украинское противостояние кране негативно сказывается на соседях «незалежной». Пока США и их союзники ждут эффекта от введенных против нашей страны санкций, последние уже наносят серьезный урон, в первую очередь, странам Восточной Европы.Разрыв торговых отношений с Россией, энергетический кризис и вынужденное оказание финансовой и военной помощи Украине, «пошатнули» и без того хрупкое экономическое состояние таких стран, как Польша, Румыния, Венгрия и пр.Так, согласно данным, опубликованным агентством Bloomberg, совокупная сумма займов, которые взяли страны Восточной Европы в текущем году, составляет 32 млрд долларов. В материале говорится, что это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.По мнению экспертов, столь резкий рост займов странами Восточной Европы напрямую связан с украинским конфликтом.Во-первых, отказ от российских энергоресурсов вызвал взрывной рост цен на европейских сырьевых площадках. Следовательно, для финансирования субсидий на покупку более дорогих энергоносителей государствам региона приходится искать средства на международных долговых рынках.Во-вторых, довольно крупный ущерб странам Восточной Европы приносит наплыв беженцев из Украины, которых приходится содержать.Наконец, в-третьих, по мнению экспертов из Bloomberg, серьезной проблемой для бюджетов вышеупомянутых стран стала необходимость укреплять свою армию на фоне российско-украинского противостояния, которое длится уже 14 месяцев.