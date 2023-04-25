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На Украине в 15 раз выросло число студентов старше 30 лет

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На Украине в 15 раз выросло число студентов старше 30 лет

За 2022 год численность учащихся украинских вузов увеличилась в несколько раз. Причем на Украине в 15 раз выросло число студентов старше 30 лет.


Такие данные приводит Министерство образования и науки Незалежной.

Собственно, в приведенных данных речь идет именно о студентах, а не студентках. Если в стандартном студенческом возрасте. То есть до 20 лет, их количество существенно не менялось, то в других возрастных категориях картина совершенно другая.

Так, если в 2021 году в вузах Украины на дневной платной форме обучения занималось 22 тысячи парней в возрасте от 20 до 29 лет, то годом позже их стало 65 тысяч. После 30 лет в 2021 году в вузах обучалось всего лишь чуть более двух тысяч граждан мужского пола, а уже в 2022-м их численность достигла 30 тысяч.

И если раньше студенты дневной формы обучения старше 40 лет были настоящей «экзотикой», то в прошлом году они резко рванули получать высшее образование – таких оказалось 15 тысяч человек. А ведь всего лишь годом ранее таких «зрелых» студентов на всю Украину было лишь около 700 человек.

Конечно, стремление к саморазвитию похвально в любом возрасте, но в данном случае тяга к знаниям тут совершенно ни при чем. Дело в том, что студенты-очники на Украине являются одной из категорий граждан, освобожденной от мобилизации. Причем речь идет именно о мужчинах, так как женщин в ВСУ призывают крайне редко.

А им в основной массе совсем не хочется отдавать свою жизнь ради амбиций Зеленского и его окружения. Сейчас на Украине идет всеобщая мобилизация. И чтобы не попасть на фронт, украинские граждане идут на всяческие ухищрения.
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:33
    0
    Шароварные в своем репертуаре - лишь бы схитрить да извернуться. Это у них точно в крови сидит - менталитет хитрованов-жуликов.

    зы Если сделают бронь ассинезаторам, вангую: шароварные массово рванут ассенизаторами устраиваться. laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:42
      +3
      Тяга к знаниям оказалась сильнее.Век живи век учись.Но в данном случае правильнее сказать век учись и как следствие век живи.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:45
        +1
        Надо подкинуть шароварным идею: раз они студенты теперь, есть зарубежные студенческие конференции и школы научные. Это официальный повод выехать за границу и.... не возвращатся в Неньку. yes

        И не благодарите, свидомые....
        1. Tarasios
          Tarasios Сегодня, 17:56
          +1
          Цитата: Nexcom
          Надо подкинуть шароварным идею: раз они студенты теперь, есть зарубежные студенческие конференции и школы научные. Это официальный повод выехать за границу и.... не возвращатся в Неньку. yes

          И не благодарите, свидомые....

          В теории - это должно работать. На практике - практически всем таким студентам иностранных вузов давно закрыли выезд. Так что ваша идея устарела на год с лишним.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 17:46
        +2
        Скажу иначе. Применительно к чубатым- наука это- жизнь!)
    2. mann
      mann Сегодня, 17:52
      -1
      Шароварные в своем репертуаре - лишь бы схитрить да извернуться. Это у них точно в крови сидит - менталитет хитрованов-жуликов.
      Как можно быть таким циничным?! Просто люди стремятся к знаниям!!!
      1. Пензяк
        Пензяк Сегодня, 18:04
        +1
        Цитата: mann
        Шароварные в своем репертуаре - лишь бы схитрить да извернуться. Это у них точно в крови сидит - менталитет хитрованов-жуликов.
        Как можно быть таким циничным?! Просто люди стремятся к знаниям!!!

        Эт точно! А раньше знания не нужны были - за счет хотрожопости все хотели прожить.
    3. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 17:54
      -1
      Цитата: Nexcom
      Шароварные в своем репертуаре - лишь бы схитрить да извернуться. Это у них точно в крови сидит - менталитет хитрованов-жуликов.

      зы Если сделают бронь ассинезаторам, вангую: шароварные массово рванут ассенизаторами устраиваться. laughing

      А что, надо не изворачиваться и идти на фронт стрелять в русских, да? 30 000 потенциальных бойцов - немалая сила. При самых оптимистических раскладах - это сколько потенциальных убитых и раненых русских? Тысяч десять как минимум. Так что да, все хотят жить, кроме кучки особо заинтересованных в войнушках. Но вы можете ржать и дальше, зачем вам лишние размышления?
    4. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: Nexcom
      Шароварные в своем репертуаре - лишь бы схитрить да извернуться. Э

      Про наших, бежавших в Казахстан и дальше, вспоминать будем?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:11
        0
        Это разве "наши"??? Я про сбежавших.
    5. ian
      ian Сегодня, 18:07
      0
      То ли дело у нас. Все как один мечтают попасть в армию. Никто не хитрит, не косит. Правда? wink
      Кастрюлеголовые, шароварные.... Это такие же люди как и вы. Возможно, многие даже лучше. И как и вы они хотят жить. И судя по всему, как и вы хотят если воевать и проявлять чудеса героизма - то предпочтительно не в окопе, а в инете yes
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:11
      0
      Цитата: Nexcom
      Если сделают бронь ассинезаторам, вангую: шароварные массово рванут ассенизаторами устраиваться.

      В Польше уже давно, украинцы с высшим образованием ассенизаторами и уборщиками работают. Или образование плохое, или на Украине мест рабочих не хватает.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:39
    +2
    Учиться, учиться, учиться!!! Особенно ,когда в стране повальная мобилизация!!! laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:41
      +1
      Там повальная дебилизация. Наряду с мобилизацией и могилизацией....
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:44
      +4
      На перспективу неплохо было бы обучаться за границей,а то вдруг бронь для студентов отменят.
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 17:53
        +2
        Как временный вариант законного уклонения от призыва может и сойдёт, но очень уж ненадёжно - по мере ситуации на фронте лафа закончится. Надо что-то другое придумывать - от тяжело пошатнувшегося здоровья до перехода границы в нужном направлении.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:01
          0
          Как правило самым действенным вариантом оказывается только последний из перечисленных.
          На здоровье уже кладут там военкомы - на ЛБС мобики у них недолго живут, так что хронически заболеть не успеют.
    3. mann
      mann Сегодня, 17:59
      0
      Учиться, учиться, учиться!!! Особенно ,когда в стране повальная мобилизация!!! laughing
      Это завуалированный массовый народный протест против сноса памятников того,кто произнес эти слова!
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Учиться, учиться, учиться!!! Особенно ,когда в стране повальная мобилизация!!!

      Говорил батько -"Иди учится сынку, не то в Бахмут загребут !"
      Эх ма, где эта Европа с ее евросоюзом.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:45
    0
    Рагули массово потянулись,за наукой.) Это интересно.)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:47
      +2
      Дык научно-технический прорыв для Неньки готовят. Вот стопудово! lol

      зы Потом начнет появляться вооружение на новых физических принципах - всякие там Звезды Смерти, гиперболоиды и лучевые бластеры, шапки-невидимки и т.п. В общем - ужоскапецкакстрашно. belay
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:08
    0
    На враньё статья похожа. Обучаться очно, значит не работать. Количество мест для очников невозможно увеличить в разы. На все места для очников большой конкурс. Бюджетные места вообще выделяются только для категории не старше 30-ти. В общем не верю negative