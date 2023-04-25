За 2022 год численность учащихся украинских вузов увеличилась в несколько раз. Причем на Украине в 15 раз выросло число студентов старше 30 лет.Такие данные приводит Министерство образования и науки Незалежной.Собственно, в приведенных данных речь идет именно о студентах, а не студентках. Если в стандартном студенческом возрасте. То есть до 20 лет, их количество существенно не менялось, то в других возрастных категориях картина совершенно другая.Так, если в 2021 году в вузах Украины на дневной платной форме обучения занималось 22 тысячи парней в возрасте от 20 до 29 лет, то годом позже их стало 65 тысяч. После 30 лет в 2021 году в вузах обучалось всего лишь чуть более двух тысяч граждан мужского пола, а уже в 2022-м их численность достигла 30 тысяч.И если раньше студенты дневной формы обучения старше 40 лет были настоящей «экзотикой», то в прошлом году они резко рванули получать высшее образование – таких оказалось 15 тысяч человек. А ведь всего лишь годом ранее таких «зрелых» студентов на всю Украину было лишь около 700 человек.Конечно, стремление к саморазвитию похвально в любом возрасте, но в данном случае тяга к знаниям тут совершенно ни при чем. Дело в том, что студенты-очники на Украине являются одной из категорий граждан, освобожденной от мобилизации. Причем речь идет именно о мужчинах, так как женщин в ВСУ призывают крайне редко.А им в основной массе совсем не хочется отдавать свою жизнь ради амбиций Зеленского и его окружения. Сейчас на Украине идет всеобщая мобилизация. И чтобы не попасть на фронт, украинские граждане идут на всяческие ухищрения.