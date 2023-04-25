ВМС Франции произвели испытательный пуск баллистической ракеты M51 с подводной лодки

Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что 19 апреля с атомной подводной лодки с баллистическими ракетами «Le Terrible» класса Le Triomphant ВМС Франции был успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты M51.Испытания проводились после комплексного капитального ремонта/модернизации подводной лодки. Пуск произвели у берегов провинции Бретань на западе Франции. БРПЛ M51 отслеживалась на всем этапе полета с помощью.Как всегда, навигационные предупреждения для соответствующих опасных зон в Атлантике были опубликованы за несколько дней до этого и указывали на то, что грядут французские испытания. Предыдущие два испытания М51 проводились в апреле 2021 года (с наземного полигона) и в июне 2020 года (с подводной лодки).Le Terrible — четвертая и последняя подводная лодка класса Le Triomphant. Испытания, скорее всего, были связаны с модернизацией подводной лодки (в связи с ее комплексным капитальным ремонтом), чтобы на ней можно было установить ракеты с модернизированными боеголовками.Класс Le Triomphant - это класс из четырех атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Франции, построенных DCNS (ныне известной как Naval group). На французском языке они известны как Sous-Marin Nucléaire Lanceur d’Engins de Nouvelle Génération — SNLE NG. С 1997 года они заменили класс Le Redoutable. Ввод в эксплуатацию их производился в 1997, 1999, 2004 и 2010 годах.Эти подводные лодки оснащены 16 пусковыми установками баллистических ракет M51, а также традиционным вооружением, таким как торпеды и противокорабельные ракеты Exocet. Le Terrible, последняя ПЛ этого класса, сданная в эксплуатацию в 2010 году, уже с момента постройки была оснащен M51. Остальные три субмарины изначально были оснащены ракетами M45 и были модернизированы DCNS для установки новой ракеты M51.Атомные подлодки класса Triomphant предназначены для выполнения французской миссии ядерного сдерживания. На основании французской ядерной доктрины, как минимум одна из них всегда находится в море.