Отступающие из Артёмовска украинские войска подорвали телевышку на западной окраине города

В Артемовске (Бахмуте) отступающими украинскими формированиями была взорвана располагавшаяся на западной окраине города 85-метровая телевышка. Она находилась в районе индустриального колледжа и использовалась для ретранслирования сигналов аналогового и цифрового телевещания, а также мобильной и специальной связи.Как заявили боевики киевского режима, башня была уничтожена для того, чтобы воспрепятствовать использованию этого инфраструктурного объекта российскими войсками.Всё это свидетельствует о готовящемся отступлении из города украинских сил, при котором уничтожаются все имеющие хоть какую-то ценность объекты. Ранее украинскими военными при отступлении в западных кварталах Артемовска был взорван один из немногих уцелевших многоэтажных жилых домов и здание Дома культуры.Несмотря на то, что противником сосредоточены внушительные силы для удержания "горловины" к западу от Артемовска, бойцам ЧВК "Вагнер", как уже сообщало "Военное обозрение", удалось войти в ключевое для украинского гарнизона Бахмута село Хромово.В настоящее время продолжается освобождение бойцами ЧВК "Вагнер" западных кварталов Артемовска. Фиксируются многочисленные попытки украинских военных малыми группами покидать город. Одновременно с этим по бахмутским кварталам работает артиллерия ВСУ.