Военное обозрение
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Отступающие из Артёмовска украинские войска подорвали телевышку на западной окраине города

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Отступающие из Артёмовска украинские войска подорвали телевышку на западной окраине города

В Артемовске (Бахмуте) отступающими украинскими формированиями была взорвана располагавшаяся на западной окраине города 85-метровая телевышка. Она находилась в районе индустриального колледжа и использовалась для ретранслирования сигналов аналогового и цифрового телевещания, а также мобильной и специальной связи.


Как заявили боевики киевского режима, башня была уничтожена для того, чтобы воспрепятствовать использованию этого инфраструктурного объекта российскими войсками.

Всё это свидетельствует о готовящемся отступлении из города украинских сил, при котором уничтожаются все имеющие хоть какую-то ценность объекты. Ранее украинскими военными при отступлении в западных кварталах Артемовска был взорван один из немногих уцелевших многоэтажных жилых домов и здание Дома культуры.

Несмотря на то, что противником сосредоточены внушительные силы для удержания "горловины" к западу от Артемовска, бойцам ЧВК "Вагнер", как уже сообщало "Военное обозрение", удалось войти в ключевое для украинского гарнизона Бахмута село Хромово.

В настоящее время продолжается освобождение бойцами ЧВК "Вагнер" западных кварталов Артемовска. Фиксируются многочисленные попытки украинских военных малыми группами покидать город. Одновременно с этим по бахмутским кварталам работает артиллерия ВСУ.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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10 комментариев
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  1. mark1
    mark1 Сегодня, 18:39
    +4
    Удивительно. что до сих пор стояла )))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:41
      +1
      Вообще то про уничтожение телевышки были сообщения в телегах дней десять назад.. sad
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:44
      +4
      Цитата: mark1
      Удивительно. что до сих пор стояла

      Значит сами ей пользовались, а теперь жареным запахло, драпать начали и как гитлеровцы используют метод "выжженой земли". Опять - "идут по Украине солдаты Группы Центр ....", только мова не немецька, а ридна.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 19:20
        0
        Цитата: carpenter
        Значит сами ей пользовались,

        Сами это кто ? Если это те про кого я подумал (люди Хо) то к ним то, как раз ,вопросов нет.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:41
    +1
    Как заявили боевики киевского режима, башня была уничтожена для того, чтобы воспрепятствовать использованию этого инфраструктурного объекта российскими войсками.

    Ну а почему российские ВКС не разнесут телевышки в Киеве Львове. Теперь можно спокойно их бомбить.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:02
      +3
      Цитата: carpenter
      Ну а почему российские ВКС не разнесут телевышки в Киеве Львове.

      В Бахмуте его нужно было полгода назад уничтожить, также как и во Львове.
  3. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:44
    +3
    С какого бодуна объект в зоне противника работающий на пропаганду и оповещение и годный для высотного обозрения местности спецсредствами стоял так долго ? Фантастика просто..
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:04
    +3
    Ничего хорошего от потомков гитлеровских и бандеровских недобитков ждать не приходится.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:15
    0
    Предельно странная информация! Вышка работала на врага в прямой нашей видимости. Мы ее не трогали. А, когда враг посчитал, что она не нужна ему и может пригодиться нам, ее уничтожил. Вопрос риторический- что происходит? Прямое пособничество врагу? Нет? Тогда, что?
  6. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:37
    0
    башня была уничтожена для того, чтобы воспрепятствовать использованию этого инфраструктурного объекта российскими войсками
    Гневным комментаторам не приходит в голову, что вышка тупо не использовалась укровоенными? Оборудование с неё стопроцентно давно снесли, а наблюдателей/корректировщиков на ней держать невозможно – слишком самоубийственный номер. Ну, а взорвали её для того, что бы наши не смогли её использовать, когда эта территория станет ближним тылом хотя бы.