Военное обозрение
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Сообщается о вхождении российских штурмовых отрядов в село Хромово западнее Артёмовска

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Сообщается о вхождении российских штурмовых отрядов в село Хромово западнее Артёмовска

С Артёмовского направления проведения специальной военной операции приходят сообщения о том, что достигнут успех к западу от города. По последним данным, штурмовые подразделения вошли в село Хромово (Артёмовское), которое находится на ключевой для бахмутского гарнизона ВСУ дороге на Часов Яр.


В сводках с фронта говорится о том, что вхождение в Хромово осуществлено бойцами ЧВК «Вагнер», причём как минимум с двух направлений – как со стороны самого Артёмовска, так и с северо-востока.




По большому счёту в селе Хромово одна относительно крупная улица. Её противник и оборудовал в качестве рубежа обороны, откуда также осуществляет контроль над упомянутой дорогой в сторону Часова Яра. Зачастую из Хромово ВСУ осуществляли миномётный и артиллерийский обстрелы кварталов, которые в самом Артёмовске уже заняли «вагнера».

В ситуации, когда российские штурмовые отряды вошли в Хромово, противник теряет ранее имевшуюся возможность полностью контролировать и само село, и западные кварталы Артёмовска.

Если ЧВК «Вагнер» удастся развить успех и освободить Хромово (Артёмовское), то можно будет говорить о победе в битве за Бахмут, ведь последняя дорога из города окажется под полным российским контролем. Мало того, контроль над селом позволяет расширить плацдарм к западу от города при учёте того, что уже сегодня наши бойцы ведут бои за контроль над другой автодорогой: Часов Яр – Славянск, в районе Новомарково, о чём уже сообщало «Военное обозрение».
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:56
    0
    Это просто замечательно.Артемовской группировке настает кирдык.Но надо иметь в виду обязательно всуки будут контратаковать,причем большими силами
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:05
      0
      Эту новость сообщает инфоцыган Юра Подоляка. Симонов, который работает в Вагнере и снимает репортажи с Пригожиным опровергает фейки Подоляки. Юра из Сум с пониженной социальной ответственностью снова рисует красные стрелки и традиционно ссыт в глаза своей аудитории.

      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:11
        +1
        Все ясно.Побежал Юра впереди паровоза.Впрочем,как всегда
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:59
    +1
    Если это не бег впереди паровоза то новость добрая. Подождём что сообщит Пригожин..
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:00
    +2
    Добрая новость! good Из Хромова оставшиеся грунтовки (по грязи которых и так не больно разъездишься) как на ладони будут, простреливай - не хочу. Это фактически конец группировки бандеровцев на западе города. Парни просто герои.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 18:05
    0
    Хромово - это то рубеж, на котором остановилось распространение северной "клешни" окружения Бахмута. Потом основные силы были брошены на штурм непосредственно городских кварталов и отказ от концепции полного окружения города. Правильно это было или нет - теперь этот вопрос уже не имеет смысла. Сейчас уже полное окружение значения не имеет, город в основном в руках Вагнера, окружать мало кого.
  5. salat
    salat Сегодня, 18:07
    +1
    Опровергли уже, комментарий короткий и верните колокольчик
  6. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 18:10
    +1
    Наконец то ВСУ сыпаться начали с севера, ещё бы у самолёта и Красного их прижали и можно котёл варить.