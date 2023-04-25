Сообщается о вхождении российских штурмовых отрядов в село Хромово западнее Артёмовска

С Артёмовского направления проведения специальной военной операции приходят сообщения о том, что достигнут успех к западу от города. По последним данным, штурмовые подразделения вошли в село Хромово (Артёмовское), которое находится на ключевой для бахмутского гарнизона ВСУ дороге на Часов Яр.В сводках с фронта говорится о том, что вхождение в Хромово осуществлено бойцами ЧВК «Вагнер», причём как минимум с двух направлений – как со стороны самого Артёмовска, так и с северо-востока.По большому счёту в селе Хромово одна относительно крупная улица. Её противник и оборудовал в качестве рубежа обороны, откуда также осуществляет контроль над упомянутой дорогой в сторону Часова Яра. Зачастую из Хромово ВСУ осуществляли миномётный и артиллерийский обстрелы кварталов, которые в самом Артёмовске уже заняли «вагнера».В ситуации, когда российские штурмовые отряды вошли в Хромово, противник теряет ранее имевшуюся возможность полностью контролировать и само село, и западные кварталы Артёмовска.Если ЧВК «Вагнер» удастся развить успех и освободить Хромово (Артёмовское), то можно будет говорить о победе в битве за Бахмут, ведь последняя дорога из города окажется под полным российским контролем. Мало того, контроль над селом позволяет расширить плацдарм к западу от города при учёте того, что уже сегодня наши бойцы ведут бои за контроль над другой автодорогой: Часов Яр – Славянск, в районе Новомарково, о чём уже сообщало «Военное обозрение».