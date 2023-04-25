Пресса США: Российская разведка сумела провести операцию по дезинформации Генштаба ВСУ в отношении нового наступления на Киев

Российский Генштаб в феврале этого года провел операцию по дезинформации украинского Минобороны, в рамках которой сумел убедить украинское руководство в возможности нового наступления на Киев со стороны Белоруссии. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на документы Пентагона.Американское Минобороны допустило утечку некоторых сведений, в числе которых оказался документ, говорящий о проведенной российскими военными операции по дезинформации украинского Генштаба. Российским военным удалось вбросить и раскрутить информацию, согласно которой Москва готовила новое наступление на Киев со стороны Белоруссии. Состояться оно должно было в феврале, что вынудило командование ВСУ в срочном порядке перебрасывать резервы на северное направление и судорожно строить новые фортификационные укрепления, снимая силы с других участков.Разведка США утверждает, что в том же феврале Главное оперативное управление Генштаба ВС России отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", убедивших украинскую разведку в возможности нового наступления с северного направления, причем в нем должны были участвовать совместные российско-белорусские силы.В качестве доказательства того, что уловка сработала, американцы приводят отчеты о реакции киевского режима, который начал готовиться к новому "вторжению". На это же время приходится череда различных заявлений украинских генералов, в том числе ответственного за оборону северного направления командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева. В феврале генерал неоднократно заявлял о готовности командования "Север" к отражению совместного удара России и Белоруссии.Также утверждается, что операция по дезинформации, проводимая российской разведкой, продолжилась и в марте, но о ее результатах данных нет. С другой стороны, командование ВСУ до сих пор не снимает подразделения с северного направления, ограничиваясь заявлениями, что никакой опасности с этой стороны нет.