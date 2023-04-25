«Ущерб исчисляется миллиардами долларов»: в ВМС США оценили последствия пожаров на кораблях флота

Счётная палата США (GAO) подвела финансовые итоги из серии пожаров, происходивших на вымпелах американского флота в ходе технического обслуживания кораблей.
В качестве основной причины возгораний указано проведение ремонтных работ, в частности сварки, в закрытых помещениях с расположенными в них легковоспламеняющимися материалами. После очередного пожара в ВМС извлекают уроки, даются новые рекомендации, но они не аккумулируются и со временем полученный опыт утрачивается.
Ни одна организация не анализирует широкое воздействие пожаров на операции ВМС и стратегические ресурсы
- говорится в отчёте, который приводит издание USNI News.
При этом ВМС сообщил о предполагаемом ущербе в размере более 4 миллиардов долларов от пожаров, которые произошли на борту кораблей, проходивших техническое обслуживание с мая 2008 по декабрь 2022 года. Не говоря уже о том, что в этот период флот потерял два вымпела в результате возгораний, в том числе десантный корабль USS Bonhomme Richard водоизмещением 40 тыс. тонн [пожар произошёл в 2020 году при проведении ремонта, который длился 7 лет и оценочно обошёлся в $3,2 млрд; УДК был списан на металлолом].
В связи с этим GAO дало три рекомендации флот: установить процесс постоянного сбора информации из извлеченных уроков; создать организацию для анализа последствий пожаров; вести постоянный мониторинг процесса обучения персонала пожарной безопасности.