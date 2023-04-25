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«Ущерб исчисляется миллиардами долларов»: в ВМС США оценили последствия пожаров на кораблях флота

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«Ущерб исчисляется миллиардами долларов»: в ВМС США оценили последствия пожаров на кораблях флота

Счётная палата США (GAO) подвела финансовые итоги из серии пожаров, происходивших на вымпелах американского флота в ходе технического обслуживания кораблей.


В качестве основной причины возгораний указано проведение ремонтных работ, в частности сварки, в закрытых помещениях с расположенными в них легковоспламеняющимися материалами. После очередного пожара в ВМС извлекают уроки, даются новые рекомендации, но они не аккумулируются и со временем полученный опыт утрачивается.

Ни одна организация не анализирует широкое воздействие пожаров на операции ВМС и стратегические ресурсы

- говорится в отчёте, который приводит издание USNI News.

При этом ВМС сообщил о предполагаемом ущербе в размере более 4 миллиардов долларов от пожаров, которые произошли на борту кораблей, проходивших техническое обслуживание с мая 2008 по декабрь 2022 года. Не говоря уже о том, что в этот период флот потерял два вымпела в результате возгораний, в том числе десантный корабль USS Bonhomme Richard водоизмещением 40 тыс. тонн [пожар произошёл в 2020 году при проведении ремонта, который длился 7 лет и оценочно обошёлся в $3,2 млрд; УДК был списан на металлолом].

В связи с этим GAO дало три рекомендации флот: установить процесс постоянного сбора информации из извлеченных уроков; создать организацию для анализа последствий пожаров; вести постоянный мониторинг процесса обучения персонала пожарной безопасности.

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5 комментариев
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 19:44
    0
    В качестве основной причины возгораний указано проведение ремонтных работ, в частности сварки, в закрытых помещениях с расположенными в них легковоспламеняющимися материалами. После очередного пожара в ВМС извлекают уроки, даются новые рекомендации, но они не аккумулируются и со временем полученный опыт утрачивается.

    Ну практически как в зеркало смотрим...
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 20:10
      0
      Свой ПД-50 они не утопили, как минимум... recourse
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:49
    +1
    8 млрд $ ущерба за 14 лет это копейки для государства.А для подрядчика ,это бизнес.Пожар все недоделки спишет по космическим ценам.Пожары бывают демократические и не демократические.
  3. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 19:49
    +1
    Корабли горят, самолеты падают, поезда сходят с рельс. Так устроен этот мир. Не падают только те самолеты которые не летают, не сходят с рельс только те поезда которые не ездят. Человеческое разгильдяйство или злой умысел не истребимы. Да и для Америки потери прямо скажем не великие.

    Очень рекомендую к прочтению книгу "тайны моских катастроф" за авторством Скрягина. Не знаю есть ли данная книга в сети, но там очень интересно описываются различные катастрофы случившиеся в истории человечества. Пожары на борту, столкновения, поворот оверкиль...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:09
    0
    Во оно как .... не тока составы с химикатами с рельсов сходят.... belay