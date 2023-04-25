Командующий СВ ВСУ Сырский: В каждой бригаде ВС России созданы штурмовые отряды «Шторм»

Подразделения российских войск, длительное время участвующие в боях против украинской армии, поменяли тактику ведения боя, значительно улучшив ее. В бригадах ВС РФ появились специальные штурмовые отряды, задачей которых является штурм позиций противника. С таким заявлением выступил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
Украинский генерал прокомментировал действия российских военных, участвующих в боях на Донбассе, в том числе и штурмовых групп ЧВК "Вагнер", ведущих бои в Бахмуте. По его словам, штурмовые группы российских войск эффективно управляются командирами, активно использующими БПЛА для корректировки огня артиллерии, тактика действий их постоянно меняется. Кроме того, командиры штурмовиков имеют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS", которое выдает координаты позиций огневых средств ВСУ, объекты атаки, маршруты выдвижения и даже задачи соседних подразделений.
Сырский утверждает, что в каждой бригаде или полку ВС России созданы специальные штурмовые отряды "Шторм" на основе мотострелковых рот, усиленных танками, минометами, огнеметами и противотанковыми средствами. Эти подразделения используются для захвата утраченных позиций.
(...) Для создания благоприятных условий для ведения штурмовых действий противник активно применяет танковые и артиллерийские подразделения, наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции, после чего переходят в атаку штурмовые подразделения
- добавил генерал.
По словам генерала, в городских условиях российские войска применяют долговременные артиллерийские обстрелы, после которых в бой идут штурмовые группы численностью не более 10 человек со стрелковым оружием. Наступление идет в три - четыре "волны", при этом штурмовики прекрасно знают расположение украинских военных, поскольку пользуются специальными программами.