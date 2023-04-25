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Командующий СВ ВСУ Сырский: В каждой бригаде ВС России созданы штурмовые отряды «Шторм»

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Командующий СВ ВСУ Сырский: В каждой бригаде ВС России созданы штурмовые отряды «Шторм»

Подразделения российских войск, длительное время участвующие в боях против украинской армии, поменяли тактику ведения боя, значительно улучшив ее. В бригадах ВС РФ появились специальные штурмовые отряды, задачей которых является штурм позиций противника. С таким заявлением выступил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.


Украинский генерал прокомментировал действия российских военных, участвующих в боях на Донбассе, в том числе и штурмовых групп ЧВК "Вагнер", ведущих бои в Бахмуте. По его словам, штурмовые группы российских войск эффективно управляются командирами, активно использующими БПЛА для корректировки огня артиллерии, тактика действий их постоянно меняется. Кроме того, командиры штурмовиков имеют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS", которое выдает координаты позиций огневых средств ВСУ, объекты атаки, маршруты выдвижения и даже задачи соседних подразделений.

Сырский утверждает, что в каждой бригаде или полку ВС России созданы специальные штурмовые отряды "Шторм" на основе мотострелковых рот, усиленных танками, минометами, огнеметами и противотанковыми средствами. Эти подразделения используются для захвата утраченных позиций.

(...) Для создания благоприятных условий для ведения штурмовых действий противник активно применяет танковые и артиллерийские подразделения, наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции, после чего переходят в атаку штурмовые подразделения

- добавил генерал.

По словам генерала, в городских условиях российские войска применяют долговременные артиллерийские обстрелы, после которых в бой идут штурмовые группы численностью не более 10 человек со стрелковым оружием. Наступление идет в три - четыре "волны", при этом штурмовики прекрасно знают расположение украинских военных, поскольку пользуются специальными программами.
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17 комментариев
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  1. Saler
    Saler Сегодня, 18:54
    +3
    То ли жалуется, то ли хвалит!
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 19:50
      0
      В бригадах ВС РФ появились специальные штурмовые отряды, задачей которых является штурм позиций противника


      Масло маслеяное появилось.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:10
        0
        Бригады ведь Ельцин ввёл.
        Но с 2013-ого, вроде, Россия вернулась от бригад к полкам и дивизиям.
        Разве у нас остались бригады?
  2. Alex777
    Alex777 Сегодня, 18:56
    +4
    Командующий СВ ВСУ Сырский: В каждой бригаде ВС России созданы штурмовые отряды «Шторм»

    В окоп к бойцу Сырскому влетела вражеская граната.
    Это конец, подумал боец Сырский. Смекалка не подвела. bully
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:22
      +7
      Цитата: Alex777
      Это конец, подумал боец Сырский. Смекалка не подвела.

      Про конец пока не сообщал, но глядя на фото, очень у него нездоровый цвет лица, мешки под глазами, иль пьет или сердечко начало
      прихватывать. Не ту ты армию и не то правительство выбрал, мужик Владимирской области, из под города Киржач.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:53
        0
        Присягать надо только раз в жизни..Этот чел два раза присягал.И пусть не говорит,что та Присяга недействительна,ибо нет государства.Это карма.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:03
    0
    ...обычная звисть в том-что даже обучающие в иноземии до сих пор не могут понять "русскую смекалку ведения боя".....(это лично моё мнение bully )
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 19:07
    0
    Сырский уже жалеет, что воюет не на той стороне. Российская армия учится и становиться лучше и слаженней, а украинская, наоборот деградирует.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:27
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Сырский уже жалеет, что воюет не на той стороне.

      Удивтельно, а он же ведь в России родился, закончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 19:53
        0
        Цитата: carpenter
        Удивтельно, а он же ведь в России родился, закончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

        Значит точно жалеет. Тем более будущее его туманно.
  5. DenD
    DenD Сегодня, 19:07
    -1
    Он не врет и не лукавит. Всё это говорит, о том, что враг не дремлет, что разведка у них прекрасно работает. Хотя немного радует, тот факт, что не все так плохо, у нас на передовой и то что тактику наступления меняют. Это показатель того что, стали уходить от порочной практики "штурма в лоб".
  6. Para bellum
    Para bellum Сегодня, 19:09
    +6
    Вот и славненько! Скоро к "Шторму" еще "Смерш" подтянется. Там уже другие заявления начнутся.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:28
      +1
      Цитата: Para bellum
      Вот и славненько! Скоро к "Шторму" еще "Смерш" подтянется.

      Хорошие имена, ну впрямь "дивизион плохой погоды" для ВСУ.
  7. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 19:17
    +2
    Оправдывается перед сдачей Бахмута.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: Gpn27
      Оправдывается перед сдачей Бахмута.

      Оправдываться ему придется перед Чумадедом (но он забывчивый) перед афроамериканцем Ллойд Джеймс О́стин (а он как все они злопамятный) не любит он белых.
  8. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:31
    +1
    в каждой бригаде или полку ВС России созданы специальные штурмовые отряды "Шторм" на основе мотострелковых рот, усиленных танками, минометами, огнеметами и противотанковыми средствами
    В принципе, вполне правдоподобно.
    Вообще, у меня уже давно такое ощущение, что главная задача Вагнера – это отработка организации, взаимодействия и тактики штурмовых частей в современных условиях. С последующим внедрением опыта в армейских структурах. Что, похоже, потихоньку и происходит.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:52
    0
    Шторм прям как клан в одной игре ))))