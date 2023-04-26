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В США на ремонт и техобслуживание субмарины Columbus за 6 лет потратили почти 840 млн долларов, а ремонт так и не завершён

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В США на ремонт и техобслуживание субмарины Columbus за 6 лет потратили почти 840 млн долларов, а ремонт так и не завершён

Это трогательная, но поучительная история про эффективных американских менеджеров и передовой системе судостроения и ремонта. МАПЛ Columbus (SSN 762) класса Los Angeles, закончила свое последнее оперативное развертывание в сентябре 2017 года и пришла на верфь в Ньюпорт-Ньюс, на ремонт. Предполагалось, что к августу 2019 года специалисты верфи обеспечат техническое обслуживание и восстановление конструкции корпуса субмарины, резервуаров, двигательных установок, вспомогательных систем, вооружения, внутренней обстановки, а также проведут другие доработки АПЛ. Стоимость контракта $219 млн.


В марте 2021 года компания Huntington Ingalls Industries получила дополнительный контракт стоимостью 194,5 млн долларов на завершение капитального ремонта и модернизации многоцелевой атомной подлодки "Коламбус". Ремонт и передача лодки флоту должны были произойти в декабре 2022 года. Но чуда не случилось, лодка остается в ремонте, и он не завершён.

И вот вчера, не побоюсь этого слова, "сногсшибательная" новость. ВМС США, 24 апреля, заключили с HII Newport News Shipbuilding дополнительный контракт на $115 млн на продолжение ремонта ударной подводной лодки USS Columbus (SSN 762) класса Los Angeles. Итого, за шесть лет на ремонт тридцатилетней АПЛ потрачено 837 657 042 доллара. При этом остается непонятным момент, будет ли завершен ремонт подводной лодки в декабре этого года или последуют дополнительные изменения в контракте на финансирование ремонта и ТО. Еще очень интересно, какие же работы проведены за такое время и за такие деньги. Еще немного, и сумма дойдет до стоимости новой "Вирджинии".
Автор:
Использованы фотографии:
Huntington Ingalls
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13 комментариев
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  1. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 07:25
    +1
    Всё как у всех. У нас корабли тоже модернизируются не сказать что быстро.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:39
      +1
      Наши кудесники судоремонта утопили ПД-50 во время докования "Адмирала Кузнецова", 5 лет ремонтировали крейсер "Москва", который ушел на последниий парад неисправным. 20 лет пытались отремонтировать атомную подводную лодку проекта 971 "Братск", первые 10+ лет на Дальнем Востоке в Вилючинске, и оставшееся время в Северодвинске, но в итоге списали.
    2. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 07:45
      -1
      Мы у них всему и учимся! Они хотят править миром и мы тоже! Вот только у них более менее получается а у путина нет!
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 07:25
    +3
    В США на ремонт и техобслуживание субмарины Columbus за 6 лет потратили почти 840 млн долларов, а ремонт так и не завершён
    о как... аналог нашего страдальца "нахимова"
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:57
      -1
      Путин в отличии от политиков США миром править не собирается, он защищает свой народ и интересы своего государства.
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: Аэродромный
      о как... аналог нашего страдальца "нахимова"

      Наш страдалец уже 9 лет модернизируется, с 2014. Причем первая дата окончания была 2018 год
  3. Комментарий был удален.
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:27
    +1
    Почти миллиард баксов на РЕМОНТ старой подлодки. Да нашим так воровать ещё учиться и учиться.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:30
    +3
    Повторюсь ещё один раз, америкосы печатают деньги столько, сколько им нужно, так что для них, каких то 0,8 млрд. это не много. За это, в общем то (возможность неограниченно печатать) они и развязывают войны во всем мире. А насчёт затяжного ремонта, это правда, они тоже люди, бывает не "сростается".
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:57
      0
      Цитата: Южноукраинец
      А насчёт затяжного ремонта, это правда, они тоже люди, бывает не "сростается".

      И сверху 600 лямов???
      Однако...
      И да, они сами признают, что печатать столько сколько нужно они уже не могут- только больше....
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:32
    +1
    Сынки... Учитесь у папы:
    https://www.gazeta.ru/army/news/2023/04/24/20282851.shtml

    Авианосец ВМС Великобритании HMS Prince of Wales будет разобран на запчасти, сообщает The Telegraph.
    По данным издания, корабль стоимостью £3 млрд ($3,72 млрд) гораздо дольше времени провел в многочисленных ремонтах, чем в морских походах. Уже сейчас его используют в качестве донора запчастей для корабля аналогичного класса. Как заявил газете источник в королевских ВМС, это «сэкономило время и деньги».
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:45
    +1
    Помнюю в Перуандии ,что бы пройти потом Панамским Каналом,машинная команда с МИШем (механизм изменения шага винта ) месяц боролась. А всего то надо было заменить 4 кольцевых уплотнения.А то, он у нас по настроению переводил лопасти винта с полного вперёд на полный назад.Надо было его отключить от валовой линии,притащить метров 15 по помещению ГЭДа ,обойти ГЭД .Вытащить МИШ на палубу прорезав одну палубу и одну переборку .Потом поменять эти уплотнения за 4 часа и назад весело затаскивать.А тут подводная лодка ,в отсеках оборудование на оборудовании и оборудованием погоняет.За время её эксплуатации в ремонтах может уже столько в отсеках насовали нового,что теперь чтобы добраться и вытащить механизмы установленные с новостроя надо разобрать пол лодки .Это как на Рэндж Ровере поменять свечи ,надо кузов от рамы отстыковать.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:52
    0
    А какой там жирный откат, кто то из US NAVY стал миллилнером.
  9. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 08:21
    0
    АПКРРК «Иркутск» пр. 949А стоит с 2000-х годов на заводе «Звезда» сначала был ремонт, сейчас модернизация до пр.949АМ и конца и края не видно.