Две крупные немецкие оборонные компании намерены оспорить в суде свои права на танки «Леопард»

Два крупных немецких оборонных концерна намерены оспорить свои права на «Леопарды». Речь идёт о компаниях Krauss Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall (RHM), которые подают иск в суд с тем, чтобы отстоять своё единоличное право собственности на танк Leopard 2. Об этом сообщает швейцарская немецкоязычная газета NZZ.
Кстати говоря, вся эта скандальная история началась с того, что ещё в середине прошлого месяца руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявил в беседе с журналистами NZZ, что права на эти машины (Leopard 2A4) принадлежат его концерну, что вызвало огромный шквал критики со стороны KMW. По данным немецкого издания, руководство этой компании потребовало от RHM прекратить посягать на их интеллектуальную собственность, однако последние проигнорировали данное предложение.
В то же время, не исключено, что в ходе судебного разбирательства будут рассмотрены не только претензии главы компании Паппергера относительно прав на Leopard 2. В связи с этим, было бы не лишним напомнить и о том, что обе компании являются основными производителями на рынке систем и средств военной связи для сухопутных войск. Так, если в одних областях они ведут совместную деятельность (БМП Puma и боевая бронированная машина Boxer – совместные проекты KMW и RHM), то в других они являются конкурентами по отношению друг к другу.
Что же касается выпуска основного боевого танка Leopard, то каждая из этих военно-промышленных компаний занимается производством его отдельных деталей: Krauss Maffei Wegmann строит, к примеру, корпус и шасси, в то время как Rheinmetall производит башню и пушку. Всё это указывает на то, что и права на интеллектуальную собственность этих концернов в этом случае распространяются на все эти детали для них по отдельности. Такие данные даже следуют из документа Федерального управления техобслуживания, оборудования и информационных технологий ВС ФРГ, датируемого 1995 годом.
Слушания в Мюнхене по делу об интеллектуальных правах на танки Leopard 2 назначены на 2 мая и будут проходить публично.