Военное обозрение
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«Гаражные КБ»: почему в России боевые дроны до сих пор делают на коленке

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«Гаражные КБ»: почему в России боевые дроны до сих пор делают на коленке
Типичное рабочее место, где собирают дроны для передовой. Источник: t.me/rogozin_do



Уроки спецоперации


Если посмотреть на окружающий официоз, то у нас с беспилотными системами все просто отлично. Уроки по беспилотной авиации планируют включить в школьную программу. Учитывая, что беспилотная авиация как явление в России практически отсутствует, инициатива выглядит очень своевременной. Если эта история выгорит, то сложно даже представить, сколько бюджетных средств она оттянет на себя. Сколько будет закуплено дронов для школ, каждый из которых может приносить пользу на фронте? Зато картинка и аналитические отчеты будут что надо.

Кто сказал, что в России нет беспилотной индустрии? Отчего же, пожалуйста.

В марте мэр Собянин открыл в индустриальном парке «Руднево» производство дронов SH-450 и SH-750. Это вертолеты на дистанционном управлении, умеющие перевозить грузы в сложных метеоусловиях. Когда мы говорим о переводе промышленности на военные рельсы и вспоминаем лозунги «Все для фронта! Все для победы!», посмотрите на производство в «Руднево». Сейчас страна вот никак не может без вертолетных БПЛА «для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях». Под производство выделили 9 тыс. кв. метров площадей, оснастили современным оборудованием для выпекания композитов, сварки и сборки. Это компания «Аэромакс», если что.

Понятно, что любой беспилотник – это продукт двойного назначения. Но какова потенциальная пригодность в спецоперации тяжелого вертолетного БПЛА, который легко можно сбить сосредоточенные пулеметным огнем? Правильно, пригодность никакая. Зато отвлечены высококвалифицированные инженерные кадры от производства широкой номенклатуры дронов для фронта – начиная от разведывательных и заканчивая FPV-камикадзе.


Вот такие дроны делают с недавних пор в индустриальном парке «Руднево». Все для фронта? Все для Победы? Источник: aeromax-group.ru

В России, если не смотреть телевизор и telegram, вполне себе мирная жизнь. Все словно стараются не замечать происходящего на западных границах.

Вот, например, 11 апреля в Центре международной торговли в Москве прошла конференция «Технологии Геоскана 2023», где гостям, в частности, рассказали о «создании квадрокоптеров и анимации для шоу дронов», про «образовательные коптеры и проекты, помогающие школьникам познакомиться с профессиями будущего», а также «мировые рекорды и масштабные проекты с применением БПЛА». Интересно, иронично и необычно, особенно после 24 февраля 2022 года.


Источник: t.me/geoscan_official

И таких конференций по всей стране просто куча. С началом СВО все вдруг озаботились гражданской стезей беспилотной авиации. Логика проведения подобных событий схожа с организаций слета моделистов в Челябинске в 1942 году.

Стоит ли удивляться после этого ситуации, когда львиную долю беспилотников на фронт поставляют либо волонтеры, либо команды инженеров-энтузиастов?

Гаражей навалом?


Еще в октябре прошлого года Дмитрий Медведев объявил о необходимости наладить массовый выпуск беспилотников в России. Буквально через месяц открыли первый (и пока единственный) в стране полигон для испытания беспилотников на аэродроме «Орловка» в Тверской области. С этим еще можно как-то смириться – площадка для испытаний действительно лишней не будет. Но вот дальнейшие планы просто поражают.

До 500 млрд рублей планируется потратить на отрасль по производству и использованию беспилотников. Деньги хорошие, только вот тратить их планируют не на импортозамещение комплектующих с Aliexpress, а «на системы научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников». Но и это еще не все.

В России к 2030 году должны быть построены 290 специализированных аэропортов и площадок, в том числе «дронопортов» для работы с беспилотниками. Осталось только уточнить, зачем стране через семь лет почти три сотни «дронопортов», если сейчас на передовую идут квадрокоптеры, собранные на 80–90 процентов из иностранных комплектующих? Не получилось сделать удобоваримого «Добрыню», решено было взять новые, гораздо более амбициозные высоты.

Пока корпорации и власть имущие витают в облаках, мечтая о летающих роботакси и беспилотных вертолетах, дроны для фронта делают буквально в гаражах.

Неоднократно упоминались команды из Ростова и других городов. Точное количество, понятное дело, никто не раскроет – иначе они тут станут приоритетной целью для украинских террористов. Волонтеров в России сейчас не охраняют, даже производящих критически важные изделия для фронта.

Кстати, получается у ребят неплохо – по открытым данным, они ежемесячно выпускают сотни дронов различного назначения для спецоперации.

Только работают фактически в гаражах, чаще всего ничего не зарабатывая. На второй год спецоперации практически ни одна инициатива снизу не получила настоящей государственной поддержки. Помимо очевидного «за Родину стыдно», такой подход несет массу скрытых угроз.

Во-первых, на фронт попадает фактически продукт народного творчества. Далеко не всегда получается выдерживать качество, как сборки, так и используемых компонентов. Мало того, что Китай далеко не всегда выпускает в Россию необходимые комплектующие, так еще и родная таможенная служба добавляет головной боли.

Во-вторых, построенную в гаражных условиях технику негде полноценно испытывать. Точнее, есть – в боевых условиях. Например, школа операторов БПЛА Добровольческой ударной бригады в Донецке берет на боевую апробацию любые инженерно-технические решения, в том числе дроны и средства РЭБ. Этакая лакмусовая бумажка состояния дел в отечественном дроностроении.














Наглядные примеры: на каком техническом уровне и в каких условиях изготавливается критически важная для СВО техника. Источник: t.meMilitary_engineer

Есть и еще одна сторона вовлеченности волонтеров в процесс поставок высокотехнологичной техники на фронт.

Речь о самодельных устройствах подавления вражеских БПЛА, многие из которых вообще неизвестно где собираются и из каких компонентов. Вовлеченные в тему профессионалы утверждают, что до 95 процентов всех устройств подобного типа изначально неработоспособны, либо требуют тонкой настройки. Кустарный коптер хотя бы проверить можно на месте, а для оценки подавителя необходимо время и тестовый дрон. При этом продаются изделия совсем не по демпинговым расценкам – отдельные противодроновые рюкзаки, ружья и чемоданы приближаются по стоимости к автомобилям.

О том, какие смертельные риски добавляют такие поделки бойцам на фронте, рассказывать излишне.




Многие средства РЭБ приходится в прямом смысле переделывать. На фото изделие из Китая. Фото и комментарий t.me/Military_engineer: «Про китайские рюкзаки, или вернёмся к нашим баранам. После первых провальных испытаний были сделаны простейшие антенны с углом 100 градусов (2.4 5.8 гГц), подавление gps в круг (1.5 гГц), настроены в нужные нам участки диапазона и… очередной выезд в поля. В качестве дрона – mavic 3, оператор БЛА находится от нашего рюкзака на удалении 4 км. Высоты 100, 250, 500 метров. Результаты следующие: навигации нет радиусом 2 500 метров; полная потеря сигнала управления дроном с дистанции 2 300 метров в направлении антенн. С боков – 350 метров».

А что у врагов?

У врагов пришло понимание необходимости и эффективности флота дронов. Для «гаражных КБ» открыты двери военных полигонов, где проверяется техника и военные формулируют требования к перспективным разработкам. На государственные деньги закупается дорогостоящее оборудование, позволяющее не ломать голову над корпусом сбрасываемого с дрона боеприпаса.

Все просто – 3D-принтеров настолько много, что печать обтекателей и стабилизаторов снарядов поставлена на промышленный поток. Аналогичная ситуация со сборкой дронов.

Конечно, такое внимание со стороны государства можно объяснить хронической нехваткой авиации, в первую очередь армейской.

Но неужели у нас все так хорошо в этой области, раз мы пустили целую отрасль фактически на самотек?










Фабричное качество изготовленных для ВСУ боеприпасов. Источник: t.meUAVDEV

За примерами как следует делать далеко ходить не надо – достаточно посмотреть на союзника России – Иран. С завидным постоянством армия Исламской Республики получает партии беспилотной техники. Речь не идет о кустарно изготовленных дронах – военным передают вполне фабричные ударные Ababil-3/4, дроны-камикадзе Arash-2, аналоги Switchblade, и многое другое. О том, почему до сих пор концерн «Калашников» не организовал подобное производство, история умалчивает.










Одна из свежих поставок армии Ирана. Источник: t.meUAVDEV

Какими бы ни были Кулибиными ребята, которые вывозят на себе нелегкий труд волонтера в производстве БПЛА, они никогда не достигнут уровня профильных НИИ и конструкторских бюро. Потому что покупают за свой счет оборудование, 3D-принтеры, электронику и прочие расходные материалы. И по причине того, что у многих из них есть основная работа, которая отнимает и время, и силы. А также ввиду того, что зачастую они вынуждены работать не благодаря, а вопреки.

По-хорошему, всех энтузиастов стоит собрать в одном месте подальше от линии фронта, обеспечить помещениями, оборудованием, достойной заработной платой и консультациями профессиональных инженеров. Впрочем, от последнего можно и отказаться. Главное – выдать вменяемое техническое задание. Все кричат, что с началом СВО из России утекают «золотые мозги». Не утекают – вот они, строят FPV-дроны и БПЛА-разведчики. И это настоящая техническая элита нашего настоящего и будущего. Надо только организовать работу, дать ресурсы и не мешать.
Автор:
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15 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:19
    +2
    Надо только организовать работу, дать ресурсы и не мешать.

    Надо только отобрать «прихватизированные» в 90-х и в более позднее время ресурсы, разогнать к чёртовой матери этот РСПП и организовать ГКО (Государственный Комитет Обороны), определиться в государственных интересах и мерах по борьбе с теми, кто препятствует их выполнению; принять законы, позволившие СССР победить диверсии и диверсантов в годы ВОв и...не мешать личные интересы с государственными.
    * * *
    В свете происходящего в сфере «оборонки» хочется уточнить данные юридических лиц, управляющих делами в стране и ходом СВО в частности. А то с экранов долдонят одно, Пригожин объявляет другое, а наши уважаемые авторы стали специализироваться по гаражным кооперативам.
  2. Eug
    Eug Сегодня, 05:22
    +2
    Смотрел немало заводских каоькуляций, фигурировала такая строка, как "накладные расходы", которые составляли от 800 до 2000 процентов... там, где появляется чиновник и гос.финансирование, в подавляющем большинстве случаев возникают откаты. Что точно сделала война для Украины - в чем-то сломала коррупцию (хотя гораздо больше усилила) и развила частную инициативу. И не надо рассматривать Украину как отсталое общество - инженерные мозги очень даже присутствуют, причем часто с реализацией идей.
  3. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 05:29
    +2
    Тут "Сбер" открылся в Крыму-да событие!И такое с ложечкой дегтя,местные сами посмотрите там,что к чему но на фото нет российских флагов ,зато все остальное в желто блакитных цветах.А про дроны и противодронные средства,да кому они нужны то,генералы свой военный ценз выслуживают после договорняка с банковой в полной безопасности(прошлым летом мелькало сообщение о прекращении охоты за нашими генералами).И вообще,помните большой эксчиновник за свой счет привозил и что то (я без иронии,просто знаю о секретности) испытывала группа под его финансированием и руководством..Так сколько грязи на него вылилось в коментах на этом непонятном толерантном ресурсе
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:52
    +3
    По-хорошему, всех энтузиастов стоит собрать в одном месте подальше от линии фронта, обеспечить помещениями, оборудованием, достойной заработной платой и консультациями профессиональных инженеров.

    Т.е. создание полноценного НИИ. Собственно вариантов больше и нет, и не будет. В целом вот это - явный провал именно Минобороны, само по себе это не взлетит, "рыночек не порешает" - БПЛА в гражданском обороте никому пока нахрен не нужны. Нужна отмашка на создание научно-производственного объединения. Кстати, вон ЗИЛ добивают, чем вам не промышленная площадка? В Москве, и специалистов никуда везти не надо. Хотя я только в Москве назову кучу промплощадок более-менее пригодных, часто занятых складами, то есть перебазировать при желании - можно
  5. avia12005
    avia12005 Сегодня, 06:05
    +4
    Пока на Колыме не будет организовано производство БПЛА с участием в работе на конвейере всех ответственных на данным момент за их выпуск лиц, толку не будет.
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 06:27
      +2
      Для этого нужна воля. А она отсутствует. Иначе все нажитое и непосильным трудом выстроенная вертикаль рухнет. А еще хуже, это то, что прийдется работать, а не читать бравурные отчеты о достижениях.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:07
    +2
    То, что в РФ дела с беспилотниками "не айс" признал даже ВВП. Но данная статья уж больно тенденциозная. Хотя бы потому, что среди "гаражей" автор не упомянул новенький специализированный завод фирмы "Кронштадт" в Дубне, "всего то на 1500 рабочих мест", ижевскую компанию «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы» и некоторых других.
    Надо быть объективным drinks
    1. ААК
      ААК Сегодня, 06:18
      +3
      Да, действительно, не смотря на все мантры сверху, ситуация с БПЛА внизу коренным образом не меняется... вот и сегодня рано утром украинским БПЛА была атакована нефтебаза в г. Севастополе по улице братьев Монгонари в районе Казачьей бухты, пожар 1000 кв.м., 4-й класс опасности... вот как-то так... а сверху только - "... углубить, уширить, не допустить недопускаемого..." и как-то всё...
  7. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 06:24
    +2
    На гаражном производстве много не напилишь. Такова сермяжная правда нашей канализационной вертикали. Все для обогащения. А плебеев не жалко. Мигрантов завезут.
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:27
    +2
    системы научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников».
    500млрд на то, что нельзя потрогать руками?
  9. Aei
    Aei Сегодня, 06:34
    0
    Крупные игроки БПЛА займутся только из под палки, потому что долгосрочно это провал. Гражданский рынок маленький и бедный, война закончится и мощности предприятия останутся с носом. На мировой рынок они не выйдут, даже если войны бы не было. Элементарно DJI занимает более 70% мирового рынка, конкурировать с ней не обладая частью акций или хотя бы совместными патентами с компаниями уровня (Цейсс, Хассельблад и т.п.) совершенно бессмысленно. Мало вложить один раз много денег, нужно вывести все это дело на самоокупаемость и вкладывать еще и еще. Единственно что светит, российские БПЛА будут производиться малыми тиражами и хорошо если из иностранного там будет только оптика. Но они все равно будут дороже и хуже топовых китайских брендов. Производство малых БПЛА это не только поклейка каркаса с штамповкой электромоторчиков, но и штат айтишников кующих удобоваримый и интуитивно понятный интерфейс управления. Да и камеры придется где-то родить, у нас не производятся даже цифровые потребительские мыльницы, не говоря уже о экшн камерах с маленькими размерами. Вот вам простой анализ продукции двойного назначения и люди с деньгами туда вкладываться не будут. А из государственных много толка не выйдет.
  10. Зеструм
    Зеструм Сегодня, 06:35
    +2
    Каждая такая критическая статья говорит об отсталости нашего государства в целом.
    Где то, даже от несчастной Украины, где " тот же наш народ"...
    Устройство нашего государства такоое, что прогресс возможен только сверху, а любая инициатива оттуда же подавляется. Типа, от советского, "не высовывайся".
    Пока правит чиновничье и олигархат в сладостнных объятьях коррупции и откатов страна так и будет болтаться на задворках мирового прогресса, а молодёжь уезжать в любую страну, которая предоставит хоть чуть большую свободу для творчества и самовыражения...
    И кстати, наши враги будут использовать этих поуехавших именно таким образом, что бы навредить уже нашей стране, нашими же руками.
    Очень горько и обидно это констатировать.
    Россия самая ущербная в этом смысле страна, которая на протяжении всей своей государственности всегда выдавливала из себя в большом количестве не самых плохих людей на Запад, на Восток, на Луну, в другую галактику...
    Отрицательная селекция, Карл
    1. iran
      iran Сегодня, 06:52
      0
      Цитата: Зеструм
      Каждая такая критическая статья говорит об отсталости нашего государства в целом.
      Где то, даже от несчастной Украины, где " тот же наш народ"...
      Устройство нашего государства такоое, что прогресс возможен только сверху, а любая инициатива оттуда же подавляется. Типа, от советского, "не высовывайся".
      Пока правит чиновничье и олигархат в сладостнных объятьях коррупции и откатов страна так и будет болтаться на задворках мирового прогресса, а молодёжь уезжать в любую страну, которая предоставит хоть чуть большую свободу для творчества и самовыражения...
      И кстати, наши враги будут использовать этих поуехавших именно таким образом, что бы навредить уже нашей стране, нашими же руками.
      Очень горько и обидно это констатировать.
      Россия самая ущербная в этом смысле страна, которая на протяжении всей своей государственности всегда выдавливала из себя в большом количестве не самых плохих людей на Запад, на Восток, на Луну, в другую галактику...
      Отрицательная селекция, Карл



      Я об этом всегда и говорил раньше. Попытки сделать СССР-2 с баблом и олигархами приведет лишь к самым трагическим последствиям.

      Есть призрачная надежда, что рано или поздно, к власти в России придет свой Великий Реформатор уровня Ли Кван Ю или Пак Чон Хи, которые через свою диктатуру целиком уничтожал все тотально-прогнившее и своими реформами построят совершенно новую страну, в которой не царь-батюшка будет определять, что хорошо народу, а что нет - а низы будут определять и диктовать выбранной власти.
  11. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 06:44
    0
    Какими бы ни были Кулибиными ребята, которые вывозят на себе нелегкий труд волонтера в производстве БПЛА, они никогда не достигнут уровня профильных НИИ и конструкторских бюро. Потому что покупают за свой счет оборудование, 3D-принтеры, электронику и прочие расходные материалы. И по причине того, что у многих из них есть основная работа, которая отнимает и время, и силы. А также ввиду того, что зачастую они вынуждены работать не благодаря, а вопреки.
    А чё туточки дивиться ? stop ЭТО ЖЕ РАСЕЯ,детка ! request
  12. iran
    iran Сегодня, 06:44
    0
    Некогда было заниматься такой фигней как беспилотники и вообще готовиться к войне. Занимались более важным делом - подготовкой к парадам Победы, танковому биатлону, ролевым играм ака Взятие картонного рейхстага, всевозможным конкурсам песни и пляски и прочим важным делам/.