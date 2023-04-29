«Гаражные КБ»: почему в России боевые дроны до сих пор делают на коленке

Вот такие дроны делают с недавних пор в индустриальном парке «Руднево». Все для фронта? Все для Победы? Источник: aeromax-group.ru

Многие средства РЭБ приходится в прямом смысле переделывать. На фото изделие из Китая. Фото и комментарий t.me/Military_engineer: «Про китайские рюкзаки, или вернёмся к нашим баранам. После первых провальных испытаний были сделаны простейшие антенны с углом 100 градусов (2.4 5.8 гГц), подавление gps в круг (1.5 гГц), настроены в нужные нам участки диапазона и… очередной выезд в поля. В качестве дрона – mavic 3, оператор БЛА находится от нашего рюкзака на удалении 4 км. Высоты 100, 250, 500 метров. Результаты следующие: навигации нет радиусом 2 500 метров; полная потеря сигнала управления дроном с дистанции 2 300 метров в направлении антенн. С боков – 350 метров».