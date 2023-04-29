«Гаражные КБ»: почему в России боевые дроны до сих пор делают на коленке

Типичное рабочее место, где собирают дроны для передовой. Источник: t.me/rogozin_do
Уроки спецоперации
Если посмотреть на окружающий официоз, то у нас с беспилотными системами все просто отлично. Уроки по беспилотной авиации планируют включить в школьную программу. Учитывая, что беспилотная авиация как явление в России практически отсутствует, инициатива выглядит очень своевременной. Если эта история выгорит, то сложно даже представить, сколько бюджетных средств она оттянет на себя. Сколько будет закуплено дронов для школ, каждый из которых может приносить пользу на фронте? Зато картинка и аналитические отчеты будут что надо.
Кто сказал, что в России нет беспилотной индустрии? Отчего же, пожалуйста.
В марте мэр Собянин открыл в индустриальном парке «Руднево» производство дронов SH-450 и SH-750. Это вертолеты на дистанционном управлении, умеющие перевозить грузы в сложных метеоусловиях. Когда мы говорим о переводе промышленности на военные рельсы и вспоминаем лозунги «Все для фронта! Все для победы!», посмотрите на производство в «Руднево». Сейчас страна вот никак не может без вертолетных БПЛА «для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях». Под производство выделили 9 тыс. кв. метров площадей, оснастили современным оборудованием для выпекания композитов, сварки и сборки. Это компания «Аэромакс», если что.
Понятно, что любой беспилотник – это продукт двойного назначения. Но какова потенциальная пригодность в спецоперации тяжелого вертолетного БПЛА, который легко можно сбить сосредоточенные пулеметным огнем? Правильно, пригодность никакая. Зато отвлечены высококвалифицированные инженерные кадры от производства широкой номенклатуры дронов для фронта – начиная от разведывательных и заканчивая FPV-камикадзе.
Вот такие дроны делают с недавних пор в индустриальном парке «Руднево». Все для фронта? Все для Победы? Источник: aeromax-group.ru
В России, если не смотреть телевизор и telegram, вполне себе мирная жизнь. Все словно стараются не замечать происходящего на западных границах.
Вот, например, 11 апреля в Центре международной торговли в Москве прошла конференция «Технологии Геоскана 2023», где гостям, в частности, рассказали о «создании квадрокоптеров и анимации для шоу дронов», про «образовательные коптеры и проекты, помогающие школьникам познакомиться с профессиями будущего», а также «мировые рекорды и масштабные проекты с применением БПЛА». Интересно, иронично и необычно, особенно после 24 февраля 2022 года.
Источник: t.me/geoscan_official
И таких конференций по всей стране просто куча. С началом СВО все вдруг озаботились гражданской стезей беспилотной авиации. Логика проведения подобных событий схожа с организаций слета моделистов в Челябинске в 1942 году.
Стоит ли удивляться после этого ситуации, когда львиную долю беспилотников на фронт поставляют либо волонтеры, либо команды инженеров-энтузиастов?
Гаражей навалом?
Еще в октябре прошлого года Дмитрий Медведев объявил о необходимости наладить массовый выпуск беспилотников в России. Буквально через месяц открыли первый (и пока единственный) в стране полигон для испытания беспилотников на аэродроме «Орловка» в Тверской области. С этим еще можно как-то смириться – площадка для испытаний действительно лишней не будет. Но вот дальнейшие планы просто поражают.
До 500 млрд рублей планируется потратить на отрасль по производству и использованию беспилотников. Деньги хорошие, только вот тратить их планируют не на импортозамещение комплектующих с Aliexpress, а «на системы научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников». Но и это еще не все.
В России к 2030 году должны быть построены 290 специализированных аэропортов и площадок, в том числе «дронопортов» для работы с беспилотниками. Осталось только уточнить, зачем стране через семь лет почти три сотни «дронопортов», если сейчас на передовую идут квадрокоптеры, собранные на 80–90 процентов из иностранных комплектующих? Не получилось сделать удобоваримого «Добрыню», решено было взять новые, гораздо более амбициозные высоты.
Пока корпорации и власть имущие витают в облаках, мечтая о летающих роботакси и беспилотных вертолетах, дроны для фронта делают буквально в гаражах.
Неоднократно упоминались команды из Ростова и других городов. Точное количество, понятное дело, никто не раскроет – иначе они тут станут приоритетной целью для украинских террористов. Волонтеров в России сейчас не охраняют, даже производящих критически важные изделия для фронта.
Кстати, получается у ребят неплохо – по открытым данным, они ежемесячно выпускают сотни дронов различного назначения для спецоперации.
Только работают фактически в гаражах, чаще всего ничего не зарабатывая. На второй год спецоперации практически ни одна инициатива снизу не получила настоящей государственной поддержки. Помимо очевидного «за Родину стыдно», такой подход несет массу скрытых угроз.
Во-первых, на фронт попадает фактически продукт народного творчества. Далеко не всегда получается выдерживать качество, как сборки, так и используемых компонентов. Мало того, что Китай далеко не всегда выпускает в Россию необходимые комплектующие, так еще и родная таможенная служба добавляет головной боли.
Во-вторых, построенную в гаражных условиях технику негде полноценно испытывать. Точнее, есть – в боевых условиях. Например, школа операторов БПЛА Добровольческой ударной бригады в Донецке берет на боевую апробацию любые инженерно-технические решения, в том числе дроны и средства РЭБ. Этакая лакмусовая бумажка состояния дел в отечественном дроностроении.
Наглядные примеры: на каком техническом уровне и в каких условиях изготавливается критически важная для СВО техника. Источник: t.meMilitary_engineer
Есть и еще одна сторона вовлеченности волонтеров в процесс поставок высокотехнологичной техники на фронт.
Речь о самодельных устройствах подавления вражеских БПЛА, многие из которых вообще неизвестно где собираются и из каких компонентов. Вовлеченные в тему профессионалы утверждают, что до 95 процентов всех устройств подобного типа изначально неработоспособны, либо требуют тонкой настройки. Кустарный коптер хотя бы проверить можно на месте, а для оценки подавителя необходимо время и тестовый дрон. При этом продаются изделия совсем не по демпинговым расценкам – отдельные противодроновые рюкзаки, ружья и чемоданы приближаются по стоимости к автомобилям.
О том, какие смертельные риски добавляют такие поделки бойцам на фронте, рассказывать излишне.
Многие средства РЭБ приходится в прямом смысле переделывать. На фото изделие из Китая. Фото и комментарий t.me/Military_engineer: «Про китайские рюкзаки, или вернёмся к нашим баранам. После первых провальных испытаний были сделаны простейшие антенны с углом 100 градусов (2.4 5.8 гГц), подавление gps в круг (1.5 гГц), настроены в нужные нам участки диапазона и… очередной выезд в поля. В качестве дрона – mavic 3, оператор БЛА находится от нашего рюкзака на удалении 4 км. Высоты 100, 250, 500 метров. Результаты следующие: навигации нет радиусом 2 500 метров; полная потеря сигнала управления дроном с дистанции 2 300 метров в направлении антенн. С боков – 350 метров».
А что у врагов?
У врагов пришло понимание необходимости и эффективности флота дронов. Для «гаражных КБ» открыты двери военных полигонов, где проверяется техника и военные формулируют требования к перспективным разработкам. На государственные деньги закупается дорогостоящее оборудование, позволяющее не ломать голову над корпусом сбрасываемого с дрона боеприпаса.
Все просто – 3D-принтеров настолько много, что печать обтекателей и стабилизаторов снарядов поставлена на промышленный поток. Аналогичная ситуация со сборкой дронов.
Конечно, такое внимание со стороны государства можно объяснить хронической нехваткой авиации, в первую очередь армейской.
Но неужели у нас все так хорошо в этой области, раз мы пустили целую отрасль фактически на самотек?
Фабричное качество изготовленных для ВСУ боеприпасов. Источник: t.meUAVDEV
За примерами как следует делать далеко ходить не надо – достаточно посмотреть на союзника России – Иран. С завидным постоянством армия Исламской Республики получает партии беспилотной техники. Речь не идет о кустарно изготовленных дронах – военным передают вполне фабричные ударные Ababil-3/4, дроны-камикадзе Arash-2, аналоги Switchblade, и многое другое. О том, почему до сих пор концерн «Калашников» не организовал подобное производство, история умалчивает.
Одна из свежих поставок армии Ирана. Источник: t.meUAVDEV
Какими бы ни были Кулибиными ребята, которые вывозят на себе нелегкий труд волонтера в производстве БПЛА, они никогда не достигнут уровня профильных НИИ и конструкторских бюро. Потому что покупают за свой счет оборудование, 3D-принтеры, электронику и прочие расходные материалы. И по причине того, что у многих из них есть основная работа, которая отнимает и время, и силы. А также ввиду того, что зачастую они вынуждены работать не благодаря, а вопреки.
По-хорошему, всех энтузиастов стоит собрать в одном месте подальше от линии фронта, обеспечить помещениями, оборудованием, достойной заработной платой и консультациями профессиональных инженеров. Впрочем, от последнего можно и отказаться. Главное – выдать вменяемое техническое задание. Все кричат, что с началом СВО из России утекают «золотые мозги». Не утекают – вот они, строят FPV-дроны и БПЛА-разведчики. И это настоящая техническая элита нашего настоящего и будущего. Надо только организовать работу, дать ресурсы и не мешать.