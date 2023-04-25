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«Неприятно удивил»: Киев отказался поддержать территориальную целостность Сербии

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«Неприятно удивил»: Киев отказался поддержать территориальную целостность Сербии

Киев отказался поддержать территориальную целостность Сербии. Он решил воздержаться при голосовании по вопросу вступления Косово в Совет Европы, чем неприятно удивил сербскую делегацию.


Об этом заявил глава сербского Министерства иностранных дел Ивица Дачич.

Он отметил, что такие действия Киева способны изменить позицию Белшрада по отношению к вопросу территориальной целостности Украины. По словам Дачича, до этого голосования Сербия всегда поддерживала Киев в данном вопросе, причем зачастую даже в ущерб собственным национальным интересам.

Знаете, с какими усилиями мы голосуем в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях?.. Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что таким образом разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются?

- возмутился сербский министр.

Он напомнил украинской стороне, что Белград в вопросах международных отношений старается придерживаться принципов взаимности. Конечно, в первую очередь это касается государств, не желающих поддержать Сербию, защищающую свой суверенитет и территориальную целостность.

В целом, голосование по вопросу приема Косово в Совет Европы прошло для Белграда неудачно, так как заявка Приштины была одобрена. Далее решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея этой международной организации (ПАСЕ).
Использованы фотографии:
Совет Европы
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:21
    +9
    Да уж..Удивил.Да куевские удивят сербов еще не так.Поддерживая косоваров.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:43
      +3
      dmi pris 1, а разве Белград не отправлял трансформаторы и прочие электро расходники Украине в нужный момент?! Вот и ответил Киев в духе своем.
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 19:22
    0
    Он отметил, что такие действия Киева способны изменить позицию Белграда по отношению к вопросу территориальной целостности Украины. По словам Дачича, до этого голосования Сербия всегда поддерживала Киев в данном вопросе, причем зачастую даже в ущерб собственным национальным интересам.

    Ну не удивительно. Там звёздно-полосатые процессом рулят. Что то пообещали за этот выпад.
  3. ANB
    ANB Сегодня, 19:25
    +3
    Украина сама - одно большое Косово. Вот и поддерживает побратимоа.
    Ждем от Сербии признания вхождения новых областей и Крыма в состав России.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:45
      0
      ANB hi, не дождетесь Вучич не пойдёт на такое.
  4. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 19:29
    +2
    Всем предателям воздастся сторицей! А "братушки" они или лизоблюды, потом понятно будет...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:46
      0
      Акс Мэтт hi, вы зря так, народ Сербии и власть Сербии это две большие РАЗНИЦЫ. Поверьте.
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 20:08
        0
        Цитата: Ропот 55
        народ Сербии и власть Сербии это две большие РАЗНИЦЫ.

        Меня всегда удивляют такие утверждения по отношению к странам в которых свободные,демократические выборы.А не этот ли народ и выбирает такую власть?Кстати многие наши тесно общающиеся с американцами и про них говорят примерно то же самое,мол обычные американцы отличные люди а вот Байдена им инопланетяне навязали...
  5. ovod84
    ovod84 Сегодня, 19:32
    +1
    а чего еще ожидали сербы,от украины союзника сша
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:34
    +1
    winked Сербы этому удивились?! Ну сербы и удивили.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:41
      0
      Ну, сербы же говорили, что они не могут поддержать отделение частей от Украины, поскольку проводят параллели с отделением Косово от Сербии. Мол, если мы поддержим отделение Крыма, ДНР и ЛНР, то должны будем и отделение Косова поддержать, а мы не хотим. Ну, я так понял их позицию.
      Впрочем, Украина тоже воздержалась в этом вопросе, так что поддержки Косову она не выразила. Так что чего удивляться сербам? Они нейтральны к вопросу ДНР и ЛНР, украинцы к вопросу Косова. Тут украинская позиция на удивление адекватна, учитывая окружающие условия.
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 20:21
        0
        Вы всё неправильно поняли. Куев сказал, что делить Сербию можно, а Украину нельзя. Дошло до жирафа?
  7. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 19:36
    0
    Взаимность?
    Что это?
    У последышей Гитлера нет взаимности даже внутри их своры.
    Каждый вопрос рассматривается Киевом без связи с другими
    и только в узко-эгоистических интересах.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:47
    0
    А мне, почему то, кажется что это Сербия удивила своей наивной верой в добропорядочность Украины. Окраина как раз на своей волне - ей должны все, а она ни кому и ничего.
  9. VicVic
    VicVic Сегодня, 19:48
    0
    Так на двух стульях не усидеть. Никто не оценит старания Сербии голосовать по украинскому вопросу, так как Сербия голосовала.
  10. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 19:59
    0
    Белград "думал", что Киев "друг по переписке", а нет - Киев "це европа" - а ЕС уже решил, что Косово уже отдельно от Сербии.
    На кого понадеялся Белград ? - на "наследников Бандеры"...
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:02
    0
    Проблема Вучича в том, что он хочет играть обеими мастями.
  12. Следков Руслан
    Следков Руслан Сегодня, 20:09
    0
    Видимо Россия (или власть России) не может дать гарантии сербам, что во всем поддержим их. Вот они и колеблются. Не чувствуют безусловной поддержки.
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:09
    -1
    Может грубо выскажусь, но что бы усидеть на двух стульях, нужна большая задница.
    Большая экономика, большое население, большая армия, большая территория - это составляющие, могущие помочь в двойных стандартах. То есть в возможности использовать своё мнение и За и Против. Сидеть на двух стульях.
    Это личное, образное, мнение.
    Сербия - страна небольшая. Украина пока и больше, и сильнее, и за спиной Украины много каких стран уши торчат.
    Так чему тут удивляться то?
    Смогли бы мы создать Днепровский Вал с угрозой всему, что движется западнее, к июню прошлого года - и Сербия бы себя не считала страной, единственно поддерживающей Россию. Но пока не смогли. Потому и Украина имеет своё мнение на территориальную целостность Сербии, а не обсуждает с нами размеры выплат жителям восточной части, пострадавшей с 2014 года.