«Неприятно удивил»: Киев отказался поддержать территориальную целостность Сербии

Знаете, с какими усилиями мы голосуем в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях?.. Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что таким образом разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются?

Киев отказался поддержать территориальную целостность Сербии. Он решил воздержаться при голосовании по вопросу вступления Косово в Совет Европы, чем неприятно удивил сербскую делегацию.Об этом заявил глава сербского Министерства иностранных дел Ивица Дачич.Он отметил, что такие действия Киева способны изменить позицию Белшрада по отношению к вопросу территориальной целостности Украины. По словам Дачича, до этого голосования Сербия всегда поддерживала Киев в данном вопросе, причем зачастую даже в ущерб собственным национальным интересам.- возмутился сербский министр.Он напомнил украинской стороне, что Белград в вопросах международных отношений старается придерживаться принципов взаимности. Конечно, в первую очередь это касается государств, не желающих поддержать Сербию, защищающую свой суверенитет и территориальную целостность.В целом, голосование по вопросу приема Косово в Совет Европы прошло для Белграда неудачно, так как заявка Приштины была одобрена. Далее решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея этой международной организации (ПАСЕ).