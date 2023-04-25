Британия отказалась ликвидировать будущие последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине

Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.(...) танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном переданы Украине, сейчас они контролируются ВСУ (...) Великобритания не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения

Великобритания не отслеживает применение снарядов с обедненным ураном на Украине, боеприпасы переданы Киеву и теперь контролируются командованием ВСУ. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.Представитель британского Минобороны был вынужден ответить на вопрос депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба", поинтересовавшегося дальнейшей судьбой переданных Украине снарядов для танков , в том числе и с обедненным ураном. По словам Хиппи, британские военные не отслеживают судьбу переданных снарядов и вообще Великобритания не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий их применения на территории Украины. Боеприпасы переданы Киеву, вот с него и спрашивайте.- добавил замминистра обороны Великобритании.Таким образом британцы полностью переложили вину за последствия применения снарядов с обедненным ураном на киевский режим, отказавшись даже отслеживать места их применения.Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине четырнадцать танков Challenger 2 из наличия британской армии, в боекомплект которых входят бронебойные снаряды с обедненным ураном. Снаряды такого типа применялись американцами при вторжении в Ирак и при бомбардировке Югославии. Последствия их применения до сих пор отражаются на здоровье людей. Однако в США и НАТО не обращают на это внимание, продолжая утверждать, что никаких последствий применения снарядов с обедненным ураном нет.