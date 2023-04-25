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Британия отказалась ликвидировать будущие последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине

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Британия отказалась ликвидировать будущие последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине

Великобритания не отслеживает применение снарядов с обедненным ураном на Украине, боеприпасы переданы Киеву и теперь контролируются командованием ВСУ. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.


Представитель британского Минобороны был вынужден ответить на вопрос депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба", поинтересовавшегося дальнейшей судьбой переданных Украине снарядов для танков, в том числе и с обедненным ураном. По словам Хиппи, британские военные не отслеживают судьбу переданных снарядов и вообще Великобритания не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий их применения на территории Украины. Боеприпасы переданы Киеву, вот с него и спрашивайте.

Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.(...) танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном переданы Украине, сейчас они контролируются ВСУ (...) Великобритания не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения

- добавил замминистра обороны Великобритании.

Таким образом британцы полностью переложили вину за последствия применения снарядов с обедненным ураном на киевский режим, отказавшись даже отслеживать места их применения.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине четырнадцать танков Challenger 2 из наличия британской армии, в боекомплект которых входят бронебойные снаряды с обедненным ураном. Снаряды такого типа применялись американцами при вторжении в Ирак и при бомбардировке Югославии. Последствия их применения до сих пор отражаются на здоровье людей. Однако в США и НАТО не обращают на это внимание, продолжая утверждать, что никаких последствий применения снарядов с обедненным ураном нет.
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27 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 19:23
    +17
    На телеге, в обмен на снаряды с обедненным ураном предложили послать на территорию британского острова-королевства обогащённый уран. И тоже, последствия их применения - не разгребать и не нести ответственности по ликвидации последствий их применения на территории Объединенного королевства.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: Маз
      Yf ntktut ghtlkj;bkb gjckfnm d j,vty yf ,hbnfyb. j,fufotyysq ehfy

      Так торопимся, что не читаем , что пишем wassat
    2. PROVINCIAL
      PROVINCIAL Сегодня, 19:31
      +8
      Предложение хорошее. Плутоний с кобальтом зайдет им лучше. Пару тысячелетий этот островок отдохнет от власти наглых англосаксов.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:26
    +8
    А кто-то сомневался в "порядочности" мелкобритов?! Англичанка гадит - всем известное выражение, ничего не меняется.
  3. Кабаська
    Кабаська Сегодня, 19:27
    +9
    Вот же мрази...
    Решили полностью уничтожить свою колонию, да ещё и сделать её непригодной к нормальной жизни!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:35
      +1
      Цитата: Кабаська
      Вот же мрази...
      Решили полностью уничтожить свою колонию, да ещё и сделать её непригодной к нормальной жизни!

      Мало того - сделали ощутимый шаг к уничтожению метрополии. Пёс с ней, с колонией - о себе не думают.
      Да, если чо... У нас снарядов с обеднённым ураном не делают. Зато есть ракеты с обогащённым. Пусть подумают об этом в перерыве между мыслями об уничтожении России об Украине.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 19:54
        +2
        Да, если чо... У нас снарядов с обеднённым ураном не делают.

        Если что месяца полтора назад здесь на ВО была статья в которой говорилось что снаряды данного типа имеются и у нас. Просто ВС РФ их не применяет.
      2. Crasher
        Crasher Сегодня, 20:03
        0
        У нас снарядов с обеднённым ураном не делают.

        Разработка бронебойного оперенного подкалиберного снаряда (БОПС) "Свинец" началась в 1985 году. На вооружение он был принят в 1991 году. Сердечник боеприпаса изготовлен из уранового сплава. Длина активной части снаряда 63,5 сантиметра.
  4. DenD
    DenD Сегодня, 19:32
    +8
    Прощай аграрная держава, привет зараженная степь. Видимо Украина не до конца поняла отказ, принимать зерно некоторыми европейскими странами.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:48
      +6
      Можно конечно сказать "прощай аграрная держава", но ведь в будущем это будут наши территории.....
      1. ettore
        ettore Сегодня, 20:20
        0
        Цитата: Владимир М
        Можно конечно сказать "прощай аграрная держава", но ведь в будущем это будут наши территории.....

        Бриты это понимают и именно поэтому прислали такие боеприпасы.
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:33
    -1
    Надеюсь эти британские танкетки не успеют применить свои снаряды на ЛБС.
    Вот бриты умоются когда их железяки будут гореть где нибудь в Днепропетровске.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:57
      0
      Надеюсь эти британские танкетки не успеют применить свои снаряды на ЛБС.

      Пушки и у мелкобританцев и на немецких кошаках одного калибра . И производят их в германии.
  6. ovod84
    ovod84 Сегодня, 19:35
    +1
    а зачем бриттам это ,это не их проблемы ,это проблема украины ,им поставили снаряды пусть делают что хотят
  7. spirit
    spirit Сегодня, 19:36
    0
    Что там боевой Димон?Время откупорить новую бутылку и начинать стучать по столу с новой интенсивностью.Прошлые угрозы видимо неподействовали! Интересно почему?Он же так старался, а они... Неблагодарные crying
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:36
    +3
    К сожалению на эту пакость британцев, нам нечем ответить ( или не хотим). Но что мешает пусть хотя бы "неофициально" (если не "стесьняемся" официально) предупредить Украину - если будет применен хоть один такой снаряд на востоке Украины, то не будет города Лемберга? Уж очень вольготно себя население чувствует в Лемберге. Ну и обязательно за предупреждением должны последовать действия, а то после наших "красных линий" евролюди вообще страх потеряли.
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:37
    +1
    Ожидаемо. Как говорил император Александр III ...англичанка гадит.....
  10. ААК
    ААК Сегодня, 19:37
    0
    Не будет никакого обогащённого урана по мелкобритам после использования на укропии бритских снарядов с обеднённым ураном... наш МИД и те, кто.. проглатывали подобное и раньше, ничего не сделают и сейчас
  11. Комментарий был удален.
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:46
    +3
    Кому интересно. Здесь полное объяснение об опасности боеприпасов с ОУ https://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr08vonhippel.pdf
    Очень хочется увидеть какой нибудь зеркальный ответ. Чтобы у англоязычных партнёров, седалища всполыхнули от злости.
  13. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 19:50
    +1
    Главная беда в том, что боевые действия ведутся по большей части на территории РФ. Загрязняться и расхлёбывать последствия будут Донбасс и Запорожье, а не Куев и Львов
  14. Юрий Шальнов
    Юрий Шальнов Сегодня, 19:52
    +3
    Военный эксперт Коротков предложил разорвать дипломатические отношения с Великобританией и я с ним полностью согласен, но в России полно высших чиновников с паспортами Великобритании и недвижимостью в этой стране НАТО и я очень сомневаюсь, что Путин пойдёт на такой шаг!
  15. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 19:57
    0
    Делается всё очень просто. Из состава ВМФ выводится в чвк одна атомная подводная лодка. И ей передаётся штуки 4 ядерных ракеты. Могут защищать демократию в любой точке мира, например британии. Мы передали, а за последствия не отвечаем. Россия тут не причём. Считаем, что наши ядерные бомбы не опасны. Да не жадные мы. Не какой-то обеднённый уран передали, а обогащённый
  16. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:01
    +1
    Solange sich die ATOM-MACHT Russland darauf beschränkt
    dubiose "Drohungen" zu artikulieren, wird sich rein gar nichts
    ändern und Russland wird auf dem eigenem, als auch auf den russischen Kriegs-Gebieten der ehemaligen Ukraine den Atom-Müll der Angelsachsen - London & Washington - alleine beseitigen müssen!

    Erst wenn diese skrupellosen Schwerverbrecher endlich auch
    auf ihrem eigenen Territorium in ihrem atomar verseuchten Blut
    baden, kann man diese verkommenen Brut beeindrucken und
    beseitigen...!!!
  17. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 20:03
    +1
    А, что же наше правительство? Ах да, как обычно ничего. Это уже по существу ядерное нападение на русские земли. Или еще нет?
  18. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 20:05
    0
    Поскольку англичане заявили ,что обедненный уран не опасен , послать в Англию беспилотники , заряженные пылью из обедненного урана с вышибным зарядом, в случае применения этих снарядов укровермахтом. Предупредить англичан заранее, и если их это не устраивает , то пусть как хотят ,так и выцарапывают свои снаряды у бандеровских отморозков обратно.
    1. El13
      El13 Сегодня, 20:19
      0
      А что там Ирландская Республиканская Армия ещё не искала грязную бомбу на чёрном рынке?
  19. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 20:16
    0
    Еще одна "красная линия" перерестала существовать.
    А как же адекватный ответ нашего руководства.
    Уже откровенно смеются в лицо, а мы все утираемся.
    Вбахать, от души, по зданию правительства, принявшего решение об отправке снярядов на Украину.
    Типа "кинжала". Чтобы в хлам всех ....