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Украинский пресс-офицер: С БПЛА «Шахед» нашей ПВО удаётся справляться, но вслед за ними стали прилетать «Ланцеты»

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Украинский пресс-офицер: С БПЛА «Шахед» нашей ПВО удаётся справляться, но вслед за ними стали прилетать «Ланцеты»

Украинские военные активно комментируют тактику применения авиации ВКС РФ. Очередным комментатором этого вопроса стал Алексей Дмитрашковский, занимающий должность главы пресс-центра сил обороны так называемого Таврического направления.


Дмитрашковский заявил о том, что россияне стали применять самолёты не в одиночном или парном варианте, как это было ранее, а как минимум тройками.

Украинский пресс-офицер:

За вчерашние сутки они (ВКС РФ – прим. «ВО») использовали вариант командной работы в воздухе, когда сначала работали два самолёта, выманивая ПВО, а третий в этот момент наносил поражение.

По словам Дмитрашковского, Россия изменила и тактику применения ударных дронов. Он заявляет, что «с «Шахедами» (так на Украине продолжают называть БПЛА «Герань») ПВО удаётся справляться, но после них сразу стали прилетать «Ланцеты».

Дмитрашковский:

Это такая у них стратегия. Тоже выявить места нашей ПВО, а затем нанести удар уже «Ланцетами».

Также Дмитрашковский заявил, что на Таврическом направлении (Херсонская область) российские войска в плане нанесения артиллерийских ударов вышли на тот же уровень интенсивности, как это было в феврале 2022 года.

По заявлению Дмитрашковского, только за сутки ВС РФ около 500 раз обстреливали позиции ВСУ артиллерийскими системами.
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7 комментариев
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:07
    +2
    Wieso existiert dieses ukrainische "Presse-Zentrum" noch?!?
    DAS ist auch ein sehr legitimes Ziel & die Rada...!!!
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 20:10
    0
    Украинский пресс-офицер:
    За вчерашние сутки они (ВКС РФ – прим. «ВО») использовали вариант командной работы в воздухе, когда сначала работали два самолёта, выманивая ПВО, а третий в этот момент наносил поражение.

    Странно...
    Они ж у нас с марта прошлого года уже раз пять "закончились"... what
    Наверное, рагули всё-таки врут... lol
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 20:13
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Наверное, рагули всё-таки врут...

      Ну так... сущность свое берет..... wink
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:10
    +1
    .пресс-офицер

    Просветите недалекого... есть такое звание? belay
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 20:18
      0
      Цитата: Mouse
      Просветите недалекого... есть такое звание?

      laughing не стреляйте в журналиста, он работает как умеет wink
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:17
    0
    Пресс-секретарь
    Пресс-атташе
    Пресс-папье
    Теперь пресс-офицер
    Дальше пресс-сержант. Вот это будет многим рядовым понятно.
    А пресс-рядовой появится?

    Откуда в русском языке так много новых слов? (((
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 20:20
    0
    . БПЛА «Шахед» нашей ПВО удаётся справляться, но вслед за ними стали прилетать «Ланцеты»
    . " Хозяйка, пули летали над головой!.. -. А сапоги у вас над головой не летали!!?" © ( М\ф " Фунтик")