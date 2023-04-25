Украинский пресс-офицер: С БПЛА «Шахед» нашей ПВО удаётся справляться, но вслед за ними стали прилетать «Ланцеты»

За вчерашние сутки они (ВКС РФ – прим. «ВО») использовали вариант командной работы в воздухе, когда сначала работали два самолёта, выманивая ПВО, а третий в этот момент наносил поражение.

Это такая у них стратегия. Тоже выявить места нашей ПВО, а затем нанести удар уже «Ланцетами».