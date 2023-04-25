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«Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду пятой «Варшавянки» для Тихоокеанского флота

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«Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду пятой «Варшавянки» для Тихоокеанского флота

Очередная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", построенная на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, готовится к спуску на воду. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.


Пятая "Варшавянка" для ТОФ, заложенная в августе 2021 года и получившая название "Можайск", завершает этап строительства и готовится к спуску на воду. Торжественная церемония запланирована на четверг, 27 апреля 2023 года. На ней будут присутствовать представители Главкомата ВМФ РФ, ОСК и ЦКБ МТ "Рубин".

После спуска на воду субмарину поставят к достроечной стенке и проведут необходимые работы, после чего она выйдет на этап швартовных, а затем заводских ходовых и государственных испытаний. Передать "Можайск" в состав флота планируется до конца этого года.

На сегодняшний день "Адмиралтейские верфи" построили для Тихоокеанского флота четыре дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, три из них уже несут службу на Дальнем Востоке, это головная "Петропавловск-Камчатский" и первая и вторая серийные "Волхов" и "Магадан". Третья серийная ДЭПЛ "Уфа", переданная военным в ноябре прошлого года, пока находится на Балтике, ожидая команды на начало межфлотского перехода.

Четвертую серийную ДЭПЛ "Можайск" планируют передать флоту в этом году, пятую "Якутск" - в следующем. В дальнейшем "Адмиралтейские верфи" приступят к строительству еще одной серии из шести "Варшавянок", как утверждается, для Северного флота, хотя не исключается, что для Балтийского. Решение о строительстве уже принято, но контракт пока не заключен. Известно, что новые субмарины получат названия в честь городов новых регионов России.
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4 комментария
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:10
    -3
    Дизелюхи - прошлый век, под водой мало находятся. Грустно.
    Может рановато атамаходы то на иголки, а то мельчаем?

    Ну хоть что-то.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:12
    0
    «Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду пятой «Варшавянки» для Тихоокеанского флота

    Для меня само понятие "Адмиралтейские верфи" ассоциируется исключительно с Питером.
    Это не так?
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:15
    0
    Варшавянка, в путь, в путь, в путь...
    И для тебя родная
    есть песня боевая....
  4. Сергей 42
    Сергей 42 Сегодня, 20:20
    0
    Добрый вечер всем...
    Делаем дизелюхи потому что отработаны, производство налажено.. Лучшее так чем вообще ничего... В кругосветку им не ходить...
    Ихняя задача защита морских баз...