«Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду пятой «Варшавянки» для Тихоокеанского флота

Очередная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", построенная на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, готовится к спуску на воду. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.
Пятая "Варшавянка" для ТОФ, заложенная в августе 2021 года и получившая название "Можайск", завершает этап строительства и готовится к спуску на воду. Торжественная церемония запланирована на четверг, 27 апреля 2023 года. На ней будут присутствовать представители Главкомата ВМФ РФ, ОСК и ЦКБ МТ "Рубин".
После спуска на воду субмарину поставят к достроечной стенке и проведут необходимые работы, после чего она выйдет на этап швартовных, а затем заводских ходовых и государственных испытаний. Передать "Можайск" в состав флота планируется до конца этого года.
На сегодняшний день "Адмиралтейские верфи" построили для Тихоокеанского флота четыре дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, три из них уже несут службу на Дальнем Востоке, это головная "Петропавловск-Камчатский" и первая и вторая серийные "Волхов" и "Магадан". Третья серийная ДЭПЛ "Уфа", переданная военным в ноябре прошлого года, пока находится на Балтике, ожидая команды на начало межфлотского перехода.
Четвертую серийную ДЭПЛ "Можайск" планируют передать флоту в этом году, пятую "Якутск" - в следующем. В дальнейшем "Адмиралтейские верфи" приступят к строительству еще одной серии из шести "Варшавянок", как утверждается, для Северного флота, хотя не исключается, что для Балтийского. Решение о строительстве уже принято, но контракт пока не заключен. Известно, что новые субмарины получат названия в честь городов новых регионов России.