Программа JFS: корабль-арсенал с баллистическими ракетами для ВМС Южной Кореи

Возможный облик кораблей JFS в версии от DSME
Военное и политическое руководство Республики Корея продолжает разработку военных планов на случай открытого столкновения с КНДР. Одним из ключевых элементов новой стратегии являются надводные корабли-носители баллистических ракет, которые смогут наносить удары по удаленным целям вероятного противника. Такая концепция получила название Joint Firepower Ship и теперь реализуется в рамках полноценной опытно-конструкторской работы.
Элемент стратегии
Не так давно южнокорейское руководство анонсировало разработку новой стратегии противодействия КНДР под названием Korea Massive Punishment & Retaliation plan («Корейский план массированного наказания и возмездия»). Концепция KMPR предусматривает создание ряда новых ударных и оборонительных комплексов сухопутного, воздушного и морского базирования.
В случае начала полномасштабного конфликта перспективные средства разного базирования должны будут нанести удары по критической инфраструктуре КНДР. Одновременно с этим оборонительные системы обеспечат защиту собственных объектов от северокорейских ракет.
В стратегии KMPR большая роль отводится морскому компоненту. Одним из основных ударных средств в его составе станут надводные корабли, оснащенные баллистическими ракетами средней или меньшей дальности. Идея разработки такого «корабля-арсенала» предлагалась и ранее, но только в недавнем прошлом южнокорейские военные начали прорабатывать ее применительно к реальной стратегии.
Теперь известно, что с недавнего времени Минобороны Южной Кореи не только изучало тему ракетных кораблей. Не позднее прошлого года была начата предварительная разработка такого проекта на конкурсной основе. Недавно заказчик сравнил предложенные проекты и выбрал наиболее интересный, который теперь получит развитие.
Пуск ракет[/center]
Проект-победитель
Программа разработки перспективного «корабля-арсенала» получила корейское название «Морская ракетная база». Также используется англоязычное обозначение Joint Firepower Ship («Единый корабль огневых средств»). В обоих случаях название темы хорошо отражает ее суть.
В конкурсном этапе программы Joint Firepower Ship участвовали две крупнейшие южнокорейские судостроительные компании – Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и Hyundai Heavy Industries (HHI). Они имеют большой опыт в военном кораблестроении, который помог им при решении специфических конструкторских задач и создании новых проектов в целом.
Как сообщает южнокорейский телеканал SBS, ВМС Республики Корея объявило победителя конкурса 11 апреля. Более удачным во всех отношениях посчитали проект от компании DSME. Он представляет больший интерес с точки зрения расчетных технических и эксплуатационных характеристик. Дальнейшее развитие такого проекта позволит флоту получить корабль с нужными возможностями.
Любопытно, что на результаты конкурса повлияли не только особенности разработанных проектов, но и репутация участников. Так, несколько лет назад компания HHI допустила утечку закрытой информации об одной из перспективных программ. Ей до сих пор не удалось полностью восстановить доверие, и это ухудшило ее позиции в нынешнем конкурсе JFS.
Компания-победитель получила новый контракт, в соответствии с которым должна будет завершить эскизное проектирование перспективного ракетного корабля. Эти работы проведут до конца текущего года, после чего проект пройдет экспертизу заказчика. Затем начнется полноценное техническое проектирование и разработка документации, по которой в дальнейшем смогут построить корабль.
Результаты текущей стадии проектирования планируют получить в течение следующих пяти лет. Вероятно, в этот период может состояться закладка головного корабля. В общей сложности на данный момент планируют строительство трех перспективных JFS. При таком количестве кораблей как минимум один будет постоянно находиться в море и нести боевое дежурство. Впрочем, сроки начала дежурства и появления возможности полноценной ротации пока не определены.
13 апреля, вскоре после выдачи контракта на проектирование, дали старт смежной программе. 152-й комитет по продвижению оборонных проектов Минобороны утвердил и запустил разработку ракетного комплекса с баллистической ракетой для JFS. Работы начнутся в следующем финансовом году и будут продолжаться до 2036 г. Создание ракеты оценили в 600 млрд вон (ок. 467 млн долл. США).
Возможный облик
На данный момент речь идет только о проработке общей концепции, но компания-разработчик уже готова показать примерный облик будущего корабля с ракетами. Так, был опубликован короткий рекламный видеоролик, в котором показаны корабли JFS в море и их боевая работа с пуском ракет. Очевидно, что в дальнейшем облик кораблей может поменяться, но общие положения и решения проекта понятны уже сейчас.
В видео показаны корабли, построенные в корпусе традиционных обводов и с характерной низкопрофильной «малозаметной» надстройкой. Размеры и водоизмещение такого корабля оценить не удастся. При этом можно предположить, что для размещения заданного боекомплекта корабль должен быть не меньше нынешних эсминцев или даже приближаться к крейсерам. Так, длина корабля может достичь 180-200 м, а водоизмещение превысить 10 тыс. т.
На носовой палубе корабля, перед надстройкой, размещается различное оснащение и, по-видимому, пусковые установки зенитных средств. На трехмерных моделях просматриваются «отдельно стоящая» установки и шахтный комплекс. Как и чем корабли JFS будут осуществлять самозащиту, пока не сообщалось.
Центральная часть корабля и основной объем надстройки используются для размещения «главного калибра». В них разместят несколько вертикальных пусковых установок с ячейками под баллистические ракеты. В рекламных материалах корабль имеет 12 одинаковых установок, но в реальном проекте их количество может быть иным. Согласно техническому заданию, корабль должен нести 80 ракет.
Недавно Южная Корея начала разработку ракет для кораблей JFS, но подробности этого проекта пока не сообщались. Учитывая уровень развития технологий в южнокорейском ракетостроении и ограничения надводной платформы, можно предполагать, что для кораблей создадут баллистические ракеты малой или средней дальности. Это могут быть специальные модификации уже существующих образцов либо изделия новой разработки.
Корейский полуостров имеет ограниченные размеры, и поэтому для решения основных боевых задач кораблям JFS хватит даже баллистических ракет малой дальности (500-1500 км). Находясь в Японском или Желтом море, «корабли-арсеналы» смогут атаковать любые цели на всей территории КНДР. При этом, в зависимости от параметров используемых ракет, они смогут работать на большом удалении от берега, за пределами зоны поражения противокорабельных комплексов противника.
Применение ракет средней дальности, летящих на 1500 км или далее, дополнительно расширит зону ответственности корабля JFS и позволит решать более сложные задачи. Впрочем, такой ракетный комплекс будет значительно сложнее, что негативно скажется на стоимости программы. Также более крупные ракеты сократят возможный размер боекомплекта на борту корабля. Кроме того, такой вариант «корабля-арсенала» оказывается избыточным для использования в рамках плана KMPR и противостояния с КНДР.
Старые идеи
Концепция «корабля-арсенала», представляющего собой платформу для размещения большого количества ракет ударного назначения, была предложена достаточно давно. Однако при всех преимуществах, такая концепция имеет недостатки, из-за которых ни один подобный проект не продвинулся дальше разработки. При этом она поспособствовала появлению и широкому распространению универсальных вертикальных пусковых установок большой емкости для кораблей «традиционного» облика.
Теперь к старой идее специализированного «арсенала» вернулась Южная Корея. За счет таких кораблей она планирует получить особые ударные возможности в рамках противостояния со своим северным соседом. Удастся ли южнокорейской промышленности решить поставленные задачи и создать требуемый корабль, станет известно через несколько лет. Тогда же выяснится, имеет ли смысл любопытная, но неоднозначная концепция в современных условиях.