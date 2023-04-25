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В Латвии в срочном порядке решили избавиться от памятника Александру Пушкину

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В Латвии в срочном порядке решили избавиться от памятника Александру Пушкину

В Латвии в срочном порядке решили избавиться от памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. С такой инициативой выступила правящая коалиции Рижской думы, заявила одна из её авторов, вице-спикер городского собрания Линда Озола.


Вот что написала по этому поводу политик на своей странице в соцсети:

Дни Пушкина в парке Кронвальда подошли к концу. По инициативе блока Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась о том, что этот незаконно установленный монумент должен прекратить своё существование в нашей столице

Представитель объединения Каспарс Адиянс выступил с предложением успеть провести всё это к 4 мая, так как, по его словам, 9 мая жители города не должны собираться у памятника, который вносит «серьёзный раскол» в общество.

По мнению местных законодателей, скульптура была установлена якобы противоправно, будучи подаренной Латвии посольством России, при участии тогдашнего мэра столицы Нила Ушакова. Как отметили депутаты, данное решение так не было согласовано ни с Государственной инспекцией по охране памятников культуры, ни с Советом рижского исторического центра по сохранению и охране. В то же время, считают представители коалиции, специальных разрешений на снос монумента не требуется.

Кстати говоря, за последние полгода памятник Пушкину уже трижды подвергался атакам вандалов.

Кроме того, в прошлом году на День Победы полиция оцепила периметр парка Победы, не пуская никого к памятнику Освободителям Риги. После возложения цветов 9 мая у монумента, муниципальным службам было поручено убрать их трактором. Однако рижан это не остановило и спустя время они вновь начали приносить туда цветы. В итоге латвийский парламент пошёл дальше, прекратив действия пункта межправительственного с Россией соглашения об охране памятников советским воинам, выдав тем самым разрешение на снос памятника Освободителям Риги.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал происходящее вокруг ситуации с памятниками советским воинам в Прибалтике полнейшей глупостью. на самом деле, это откровенная русофобия, так как сначала там боролись якобы со всем советским и коммунистическим, а теперь перешли к борьбе со всем русским, включая А.С.Пушкина.
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10 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:40
    +1
    Когда же они дойдут до того, что поставят памятник Гитлеру?!
    Походу не долго ждать осталось, что бы окончательно всё поняли кто есть кто, хотя чубатые свастику и вермахта значки рисуют, с нацисткими флагами фоткаются, татуировки делают, но для Эуропы "это другое"!

    А вообще они действительно тормознутые, удовольствие чтоль растягивают?!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:57
      +1
      В Латвии в срочном порядке ...

      В срочном порядке, и Латвия belay это же несовместимые понятия no
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 22:01
        0
        В Латвии в срочном порядке решили избавиться от памятника Александру Пушкину


        Демократия в опасности!Пушкин напал на Латвию.Срочно снести!Ещё немного и он бы захватил Латвию.(Сарказм).
  2. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 21:51
    +1
    Вместо Пушкина кто будет ? Дантес что ли ?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:57
      0
      Архитектор hi, ну поскольку СВОИХ поэтов у этих нету, то назло нам разместят Навального типа борцуна или этого толстого нашего либерала. Эт сейчас модненько и приветствуется и в Вашингтоне и в Брюсселе.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:00
    +1
    В Латвии в срочном порядке решили избавиться от памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
    С виду посмотришь и люди ничего, даже костюмы с галстуком носят, а внутри аборигены с хутора. С хутора уехали, но хутор из них не уехал. А Пушкина ненавидят за его стихи:

    По мшистым, топким берегам
    Чернели избы здесь и там,
    Приют убогого чухонца;
    И лес, неведомый лучам
    В тумане спрятанного солнца.
  4. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 22:02
    +2
    Надо на них BLM натравить за травлю афророссиян wink
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:02
    +2
    Это они зря. Памятники неграм тоже важны. Прибалтийские болонки проявляют расизм, куда банда старпёра Байдена смотрит? Холопы берега попутали.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 22:09
      0
      Пленник hi, там в США один ярый негроид уже даже на афроамериканца губешки дует, но на их весах, афро-сша-шник))) и наш потомок арапа не одинаковы.
  6. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 22:06
    0
    Что можно сказать? ! Были убогими они и останутся такими же! А до Пушкина им никогда не дотянуться. Убогие чухонцы!