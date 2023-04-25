В Латвии в срочном порядке решили избавиться от памятника Александру Пушкину

Дни Пушкина в парке Кронвальда подошли к концу. По инициативе блока Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась о том, что этот незаконно установленный монумент должен прекратить своё существование в нашей столице

В Латвии в срочном порядке решили избавиться от памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. С такой инициативой выступила правящая коалиции Рижской думы, заявила одна из её авторов, вице-спикер городского собрания Линда Озола.Вот что написала по этому поводу политик на своей странице в соцсети:Представитель объединения Каспарс Адиянс выступил с предложением успеть провести всё это к 4 мая, так как, по его словам, 9 мая жители города не должны собираться у памятника, который вносит «серьёзный раскол» в общество.По мнению местных законодателей, скульптура была установлена якобы противоправно, будучи подаренной Латвии посольством России, при участии тогдашнего мэра столицы Нила Ушакова. Как отметили депутаты, данное решение так не было согласовано ни с Государственной инспекцией по охране памятников культуры, ни с Советом рижского исторического центра по сохранению и охране. В то же время, считают представители коалиции, специальных разрешений на снос монумента не требуется.Кстати говоря, за последние полгода памятник Пушкину уже трижды подвергался атакам вандалов.Кроме того, в прошлом году на День Победы полиция оцепила периметр парка Победы, не пуская никого к памятнику Освободителям Риги. После возложения цветов 9 мая у монумента, муниципальным службам было поручено убрать их трактором. Однако рижан это не остановило и спустя время они вновь начали приносить туда цветы. В итоге латвийский парламент пошёл дальше, прекратив действия пункта межправительственного с Россией соглашения об охране памятников советским воинам, выдав тем самым разрешение на снос памятника Освободителям Риги.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал происходящее вокруг ситуации с памятниками советским воинам в Прибалтике полнейшей глупостью. на самом деле, это откровенная русофобия, так как сначала там боролись якобы со всем советским и коммунистическим, а теперь перешли к борьбе со всем русским, включая А.С.Пушкина.