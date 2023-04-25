Американский генерал: Российские лётчики в Сирии демонстрируют «непрофессионализм», опасно приближаясь к американским самолётам

Пилоты американских ВВС, несущие службу на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, обвинили российских летчиков в опасных маневрах. Как оказалось, в последне время российские самолеты стали регулярно приближаться к американским на довольно близкое расстояние, что самым действуя на нервы американцев. Об этом заявил американский генерал Алексус Гринкевич, отвечающий за воздушные операции США в Сирии и других странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.По словам Гринкевича, российские летчики в последнее время регулярно нарушают американо-российское соглашение по предотвращению инцидентов в воздухе, что может привести к боевому столкновению. На протяжении двух месяцев российские истребители "опасно" приближаются к американским самолетам, а также спокойно летают над зонами контроля США и расположением американских военных.Генерал обвиняет российских летчиков в "непрофессионализме" заявляя, что опасные маневры российских самолетов могут привести к непоправимым последствиям. Да ладно бы опасные маневры, но полеты российских истребителей с полным боекомплектом над расположением американских войск - это вообще что-то из ряда вон выходящего. Только за последнее время российские самолеты 25 раз пролетали над базами США в южной Сирии, где американские инструкторы якобы ведут подготовку местных жителей к борьбе против боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*.Американские военные неоднократно связывались с российским командованием по специальной линии и выражали протест против действий российских летчиков, но в Москве на это никак не реагируют заявляя, что имеют полное право от властей Сирии на проведение любых военных операций на территории страны.Ранее США и Россия придерживались правила, согласно которому американские и российские самолеты не могут приближаться друг к другу на расстояние менее 3 морских миль (5,5 км). Но начиная с 1 марта российские истребители более 60 раз нарушили это правило, в некоторых случаях приближаясь на расстояние менее 150 метров к американцам.