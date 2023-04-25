Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский генерал: Российские лётчики в Сирии демонстрируют «непрофессионализм», опасно приближаясь к американским самолётам

20
Американский генерал: Российские лётчики в Сирии демонстрируют «непрофессионализм», опасно приближаясь к американским самолётам

Пилоты американских ВВС, несущие службу на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, обвинили российских летчиков в опасных маневрах. Как оказалось, в последне время российские самолеты стали регулярно приближаться к американским на довольно близкое расстояние, что самым действуя на нервы американцев. Об этом заявил американский генерал Алексус Гринкевич, отвечающий за воздушные операции США в Сирии и других странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.


По словам Гринкевича, российские летчики в последнее время регулярно нарушают американо-российское соглашение по предотвращению инцидентов в воздухе, что может привести к боевому столкновению. На протяжении двух месяцев российские истребители "опасно" приближаются к американским самолетам, а также спокойно летают над зонами контроля США и расположением американских военных.

Генерал обвиняет российских летчиков в "непрофессионализме" заявляя, что опасные маневры российских самолетов могут привести к непоправимым последствиям. Да ладно бы опасные маневры, но полеты российских истребителей с полным боекомплектом над расположением американских войск - это вообще что-то из ряда вон выходящего. Только за последнее время российские самолеты 25 раз пролетали над базами США в южной Сирии, где американские инструкторы якобы ведут подготовку местных жителей к борьбе против боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*.

Американские военные неоднократно связывались с российским командованием по специальной линии и выражали протест против действий российских летчиков, но в Москве на это никак не реагируют заявляя, что имеют полное право от властей Сирии на проведение любых военных операций на территории страны.

Ранее США и Россия придерживались правила, согласно которому американские и российские самолеты не могут приближаться друг к другу на расстояние менее 3 морских миль (5,5 км). Но начиная с 1 марта российские истребители более 60 раз нарушили это правило, в некоторых случаях приближаясь на расстояние менее 150 метров к американцам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Замира
    Замира Сегодня, 21:10
    +1
    полеты российских истребителей с полным боекомплектом над расположением американских войск - это вообще

    Блин, и что бы там паре-тройке бомбочек "нечаянно" над америкосами не сорваться, а? Ну, вот почему такая несправедливость? Эх-х...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:25
      0
      тем самым действуя на нервы американцев.

      Действуем на нервы американцев, недорого. Придуркам скидка.
    2. vorobejti
      vorobejti Сегодня, 21:56
      0
      понятия «провокационные действия» с прямым боестолкновением нельзя путать
  2. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 21:10
    +7
    А американцев в Сирию НИКТО НЕ ЗВАЛ ! А Россию попросили помочь !
    Так что это американцы подставляются, летая самовольно в чужом небе !
    А потому янкам надо "делать ноги" из Сирии - go to home !!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:27
      +2
      Цитата: Starover_Z
      А американцев в Сирию НИКТО НЕ ЗВАЛ !

      Этих многих куда не звали.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:43
      +2
      Цитата: Starover_Z
      А потому янкам надо "делать ноги" из Сирии

      Вообще то интересный пипл янки, они обвиняют в непрофессионализме, и что от их обвинений ? Мужики как летали так и будут летать, а если не ндравтся, так какого лешего, там ошиваться, бери чумудан и к Канзас Сити. Да и вообще стыдно обижаться и плакаться, ты же офицер, хоть и американский..
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:20
    +3
    ...в последне время российские самолеты стали регулярно приближаться к американским на довольно близкое расстояние, что самым действуя на нервы американцев...

    Матрасы нервничая гадят в комбинезоны? Привыкли что их боятся, а тут такая "наглость" от русских - подлетают на 150 метров. Глядишь американские лётчики увольняться начнут от страха.
  4. Юра
    Юра Сегодня, 21:21
    +2
    Но начиная с 1 марта российские истребители более 60 раз нарушили это правило, в некоторых случаях приближаясь на расстояние менее 150 метров к американцам.
    60 раз американцы увидели места где их не может быть по умолчанию и ничего не поняли, летают там где им летать не положено, качают нефть там где не положено. Придёт время и им всем придётся отвечать за шаловливые ручки своих хозяев, привыкших шарить по чужим карманам.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:24
    +4
    Чтоб все понимали, согласно америкосам, летчик Укролюфтвафли, сбивший Геранью свой истребитель - у них тоже герой и профессионал, а заваливший новейший беспилотник США, обосцав его бензином, российский пилот - непрофессионал wink
    Ну, как говорится, если б я был султан - был бы холостой!
  6. konstantin68
    konstantin68 Сегодня, 21:24
    +1
    Ага,конечно "непрофессионализм"! Профессионализм им показывали советские пилоты!
    Так что,все еще будет,надеюсь!
  7. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 21:25
    +2
    Ну так ведь американцев в Сирию ни кто не звал. А коли страшно, то для них еще со средины ХХ века существует лозунг "янки гоу хоум"..
  8. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 21:26
    +2
    Ай молодцы ребята! Пусть американцы памперсы пообделывают, а то привыкли делать что хотят!
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:28
    +2
    ...в последне время российские самолеты стали регулярно приближаться к американским на довольно близкое расстояние, что самым действуя на нервы американцев...

    Самие токой новостя похожи на слючайно на клавиатур кофе упало и там много мусор, который никто убирать нет.

    ВО! Верните в штат кожаный мешок, который будет после ИИ ошибки исправлять.
    Пока кожаные мешки, которые ещё читают ВО не ушли на другие новостные ресурсы.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:33
    +1
    в последне время российские самолеты стали регулярно приближаться к американским на довольно близкое расстояние, что самым действуя на нервы американцев.
    Ну если такие нервные, нечего в кабине самолёта сидеть, работай таксистом вместе с "саньками" на Маями бич. Да и вообще в Сирии очень опасно для янки.
  11. Клон
    Клон Сегодня, 21:35
    +2
    Как они при такой слабой нервной системе собираются вступать с нами в прямую конфронтацию?
  12. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 21:39
    0
    АЙ - яй какие негодники, ажнык на 150 метров. Помнится мне, мы в своё время на МиГ 17, КЛАЛИ крыло на крыло. Вони ажнык 150 метров, Фулиганы.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:51
      +2
      Гуглите ролик с истребителем "ОТОШЕЛ!"
      Вообще фраза крылатой стала)
  13. lukash66
    lukash66 Сегодня, 22:03
    +1
    Что, опять?!!! Не, а как таких нервных у них там в авиацию берут? А как же они собираются воевать? Наверное как всегда, издалека и исподтишка. А уж если совсем нервы ни к черту, то сидите дома, вас никто туда не звал.)))
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:10
    0
    Цитата: Berkut752
    АЙ - яй какие негодники, ажнык на 150 метров. Помнится мне, мы в своё время на МиГ 17, КЛАЛИ крыло на крыло. Вони ажнык 150 метров, Фулиганы.


    Это в смысле касания крыльями 2 бортов? МИГ-17 это же очень давно было. Без заглядывания в подсказки, наверное 55-65 года?
    И Вам потом за эти игры ничего по погонам не настучали?
  15. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 22:13
    0
    А по боку теперь все соглашения. Теперь весь мир демонстрирует недоговороспособность в виду отсутствия доверия и нежелания учитывать интересы партнеров. Теперь мы тоже можем делать все что захотим.