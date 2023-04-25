Военное обозрение
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Около половины опрошенных представителей Демократической партии США выступают против выдвижения Байдена на второй срок

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Около половины опрошенных представителей Демократической партии США выступают против выдвижения Байдена на второй срок

Находит своё продолжение история с заявлением Джо Байдена о его выдвижение в качестве кандидата на пост президента – на второй срок. Как уже сообщало «Военное обозрение», с таким заявлением Байден выступил сегодня, заявив о том, что «шёл на президентский срок, чтобы сохранить душу Америки – американскую демократию». По словам Байдена, эту работу нужно делать и сейчас, и в ближайшем будущем.


Однако выясняется, что далеко не все члены Демпартии готовы к тому, чтобы именно Байден «защищал демократию» в течение нового президентского срока.

Согласно проведённому в США социологическому исследованию, около 60% респондентов из числа представителем Демократической партии США считают, что Байден уже сейчас «не во всём справляется на президентском посту». В качестве основного аргумента американские демократы приводит следующие слова:

Джо Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться в президенты.

На вопрос о том, поддержат ли они выдвижение Байдена на второй срок, однозначное «нет» сказали 44% опрошенных представителей Демпартии. Однозначное «да» готовы сказать менее 40% опрошенных демократов. Это антирекорд внутри собственной партии среди всех американских президентов за последние десятилетия.

Напомним, что о своей готовности идти на выборы в качестве вице-президента сегодня объявила Камала Харрис. Это притом, что на данный момент её электоральный рейтинг в США не превышает 19%. Президентский рейтинг Байдена составляет 34%.
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4 комментария
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:34
    0
    Конечно, какому уважающему себя американцу нужен выбранный в России президент США? wink
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:45
    0
    Зря. Еще не все часовни развалил)))
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 22:04
    0
    Да там в дем. партии столько Брутов что удивительно что Байден до конца первого до сидел с его закидонами, а самое интересное почему республиканцы не разыграли карту с импичментом по состоянию здоровья, а что дешевая мстя за Трампа wink
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:05
    0
    Если Бидон доживет до выборов и пойдет на второй срок, придется вместо трапа эскалатор подавать. А вместо галстука старичку слюнявчик подвязывать.