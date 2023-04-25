Около половины опрошенных представителей Демократической партии США выступают против выдвижения Байдена на второй срок

Находит своё продолжение история с заявлением Джо Байдена о его выдвижение в качестве кандидата на пост президента – на второй срок. Как уже сообщало «Военное обозрение», с таким заявлением Байден выступил сегодня, заявив о том, что «шёл на президентский срок, чтобы сохранить душу Америки – американскую демократию». По словам Байдена, эту работу нужно делать и сейчас, и в ближайшем будущем.
Однако выясняется, что далеко не все члены Демпартии готовы к тому, чтобы именно Байден «защищал демократию» в течение нового президентского срока.
Согласно проведённому в США социологическому исследованию, около 60% респондентов из числа представителем Демократической партии США считают, что Байден уже сейчас «не во всём справляется на президентском посту». В качестве основного аргумента американские демократы приводит следующие слова:
Джо Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться в президенты.
На вопрос о том, поддержат ли они выдвижение Байдена на второй срок, однозначное «нет» сказали 44% опрошенных представителей Демпартии. Однозначное «да» готовы сказать менее 40% опрошенных демократов. Это антирекорд внутри собственной партии среди всех американских президентов за последние десятилетия.
Напомним, что о своей готовности идти на выборы в качестве вице-президента сегодня объявила Камала Харрис. Это притом, что на данный момент её электоральный рейтинг в США не превышает 19%. Президентский рейтинг Байдена составляет 34%.