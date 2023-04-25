Украинские военкоры: В складывающихся условиях придётся совершать самую сложную часть Бахмутской операции – вывод войск

Решение командования передать фланги наиболее боеспособным частям ВСУ – одно из самых грамотных решений Сырского за всё время бахмутской операции, но было и спорное решение удерживать город на последнем этапе в основном силами бригад ТрО (территориальной обороны).

То, что содержание Бахмута - это не хаотическое отступление с оставлением позиций, видно как раз сейчас, на заключительном этапе обороны. Каждый район оставлялся, когда его удержание не имело никакого смысла. В ближайшее время ситуация в городе будет очень динамичной, поскольку для выхода из него осталась только одна дорога, которая уже давно стала сложной для любой логистики. В складывающихся условиях придётся совершать самую сложную часть Бахмутской операции – вывод войск.

С потерей каждого из районов Артёмовска (Бахмута) в украинских медиа со ссылкой на военных всё активнее звучат слова о том, что «фортеция Бахмут» выполнила свою работу и что, оказывается, у российских войск не было планов взять город. Украинские военные в сети делятся друг с другом и своими подписчиками соображениями о том, что задачей российских сил было «выдавливание ВСУ в западном направлении».Как для украинских пользователей тамошние военкоры представляют обстановку в Артёмовске на данный момент:Дополнительно указывается на то, что удержание украинскими войсками населённых пунктов Хромово и Ивановское (расположены у дорог на Часов Яр и Константиновку соответственно) «позволили держаться фортеции (крепости) Бахмут». А сами Хромово и Ивановское названы, ни много ни мало, малыми крепостями.Далее украинские военкоры, ссылаясь на отступающих в западных кварталах Артёмовска военнослужащих ВСУ, пишут следующее: