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Украинские военкоры: В складывающихся условиях придётся совершать самую сложную часть Бахмутской операции – вывод войск

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Украинские военкоры: В складывающихся условиях придётся совершать самую сложную часть Бахмутской операции – вывод войск

С потерей каждого из районов Артёмовска (Бахмута) в украинских медиа со ссылкой на военных всё активнее звучат слова о том, что «фортеция Бахмут» выполнила свою работу и что, оказывается, у российских войск не было планов взять город. Украинские военные в сети делятся друг с другом и своими подписчиками соображениями о том, что задачей российских сил было «выдавливание ВСУ в западном направлении».


Как для украинских пользователей тамошние военкоры представляют обстановку в Артёмовске на данный момент:

Решение командования передать фланги наиболее боеспособным частям ВСУ – одно из самых грамотных решений Сырского за всё время бахмутской операции, но было и спорное решение удерживать город на последнем этапе в основном силами бригад ТрО (территориальной обороны).

Дополнительно указывается на то, что удержание украинскими войсками населённых пунктов Хромово и Ивановское (расположены у дорог на Часов Яр и Константиновку соответственно) «позволили держаться фортеции (крепости) Бахмут». А сами Хромово и Ивановское названы, ни много ни мало, малыми крепостями.

Далее украинские военкоры, ссылаясь на отступающих в западных кварталах Артёмовска военнослужащих ВСУ, пишут следующее:

То, что содержание Бахмута - это не хаотическое отступление с оставлением позиций, видно как раз сейчас, на заключительном этапе обороны. Каждый район оставлялся, когда его удержание не имело никакого смысла. В ближайшее время ситуация в городе будет очень динамичной, поскольку для выхода из него осталась только одна дорога, которая уже давно стала сложной для любой логистики. В складывающихся условиях придётся совершать самую сложную часть Бахмутской операции – вывод войск.
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3 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:54
    +1
    Ну понятно, стелят соломку, и готовят общество к принятию.
    1. Комментарий был удален.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:10
      0
      Цитата: Ропот 55
      Ну понятно, стелят соломку, и готовят общество к принятию.

      Знаем, winked проходили мы эти... перегруппировки
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 22:03
    -1
    Каждый район оставлялся, когда его удержание не имело никакого смысла.

    Ну логично, чо. А кто принимает решение что удерживать район дальше не имеет смысла, что там со смыслом удержания целого города и вообще ведению боевых действий?