«Пойди, княже, на стол отца и деда»



Владимир Мономах на Киевском престоле, Лицевой летописный свод, XVI век

«Гибло достояние Даждь-Божьих внуков»

«С такой же Каялы и Святополк бережно повез отца своего между венгерскими иноходцами к святой Софии, к Киеву. Тогда при Олеге Гориславиче сеялись и прорастали усобицы, гибло достояние Даждь-Божьих внуков, в княжеских распрях век людской сокращался. Тогда на Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки по-своему говорили, собираясь лететь на поживу».

Народное восстание

«Приходи, княже, в Киев; если не придешь, то знай, что много бед произойдет, не только Путятин двор, не только сотских и евреев пограбят, но нападут и на невестку твою, и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ держать, княже, если разграбят и монастыри».

В апреле 1113 года разболелся и скончался великий русский князь Святополк II Изяславич. Его правление для Руси было тяжёлым. Прокатилось несколько кровавых междоусобных войн между русскими князьями. Этим воспользовались половцы, с ними пришлось вести тяжелые войны. В этих войнах прославился князь Владимир Мономах.Поэтому в «Слове о полку Игореве» и отмечено:Сам Святополк отличался большой жадностью. Его окружение было соответствующим. Любимчики князя пустились во все тяжкие, обирая народ. Еврейский («казарский»-хазарский) квартал в Киеве расцвёл ещё больше, чем при Изяславе. Иудеи находились под особым покровительством князя. Они «получили многие пред христианы вольности», многие киевляне «торгу и ремесл лишились».Также иудеи Киева имели связи со своими соплеменниками в бывшей Хазарии, в Крыму, которые восстановили прибыльную работорговлю со странами Востока. Половцы угоняли людей в полон, а купцы-работорговцы скупили их и продали дальше на базары Кавказа, Персии и Египта. Законы Византии запрещали иноверцам торговать христианами, но местные власти закрывали на это глаза, получая «откаты» и щедрые подарки. Кроме того, работорговцы для вида принимали христианство, получая законное право торговли христианами.Да и сам киевский князь не стеснялся в деле наживы. Прежние правители даровали монополию на соляную торговлю Печерскому монастырю. Святополк отнял её, начал торговать солью через своих людей-откупщиков. Его сын от наложницы Мстислав умертвил монахов Фёдора и Василия, домогаясь так называемого варяжского золота и серебра, хранившегося в Варяжской пещере, в которой жил инок Федор. Ему донесли, что иноки нашли клад и скрывают его.Не имея опоры в народе, Святополк искал её среди иноземцев. Пытался сблизиться с Польшей и Венгрией, с Византией. За формальный союз с Константинополем Святополк признал утрату Тмутаракани, числился вассалом басилевса, целиком сдал позиции Русской церкви. Печерский монастырь, который был в оппозиции к великому князю, был взят под контроль. В это время была жестко отредактирована «Повесть временных лет». Были «обрезаны» места русской летописи, неугодные великому князю и грекам-византийцам. Всячески восхвалялись Святополк, его братья и отец Изяслав. Из летописи практически исчезла Хазария, великие победы Святослава Игоревича над хазарами.«Казарский» квартал возвысился. Иудеи становились финансистами-ростовщиками, чиновниками, сборщиками налогов. Захватив выгодные промыслы и ремесла, разорив людей, ростовщики-финансисты их «выручали» займами. Опутывали процентами и закабалённых людей, которые не могли отдать долги, продавали в рабство. Из русской столицы суда с невольниками отправлялись на юг. Из Херсона несчастных везли дальше, в восточные гаремы и бордели, в рудники и на галеры.После смерти Святополка киевляне обратились к Мономаху. Его имя было у всех на устах: прямой и справедливый человек, миротворец среди князей, гроза половцев. Но переяславский князь, как и 20 лет назад, отказался от киевского стола. Он не хотел нарушать традиционный порядок: по системе лествицы (лестницы) за Святополком Изяславичем должны были наследовать Святославичи – Давыд Черниговский, Олег Северский, Ярослав Муромский. За Святославичей выступали и киевские бояре, иудейский квартал.Однако простые киевляне не хотели правления Святославичей, продолжения засилья богатых и сильных. Князя Олега помнили как начинателя кровавой смуты. Город дружно забурлил: «Святославичев не хотим!» Тысяцкий Путята и другие бояре, связанные с ростовщиками, предложили нового кандидата – сына Святополка, Ярослава Волынского.Народ взорвался. Накопившаяся за долгие годы ненависть вырвалась наружу. Киевляне разгромили двор Путяты, устроили погром в иудейском квартале. Киевская знать и духовенство испугались, они могли стать следующими. Снова воззвали к Владимиру:Поколебавшись, Владимир Всеволодович дал согласие. Прибытие Мономаха и его дружины восстановило порядок в стольном граде. Бунт прекратился сам по себе, народ радостно встречал своего защитника. Святославичи признали главенство Владимира. Они не могли противиться желанию всей Русской земли.Владимир быстро устранил корни восстания. Столичную администрацию во главе с Путятой сменил. Долги киевлян иудеям были прощены, проданные в рабство освобождены.Мономах решил ликвидировать источник проблемы раз и навсегда. Собрал князей и тысяцких. Было понятно, что финансисты-ростовщики губят Русскую землю: разоряя и закабаляя людей, они тем самым подрывают силы державы и князей. Поэтому было решено изгнать всех иудеев из пределов Руси. Они могли забрать движимое имущество, но не имели права возвращаться. В противном случае оказывались вне закона.Также была дополнена Русская Правда – свод законов Русского государства. Принят Устав Владимира. Он ограничил произвол ростовщиков. Так, было запрещено брать более 20 % годовых за предоставленный долг. Устав содержал новые положения об облегчении участи смердов, закупов, рядовичей, холопов (зависимых категорий населения). В частности, четко определялись источники холопства.Это облегчило положение простого люда.