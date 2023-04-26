Советник главы офиса Зеленского заявил, что юридически Украина может уничтожать всё в Крыму, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях

Продолжает делать радикальные заявления советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Обещавший ещё больше терактов на территории России украинский чиновник, откровенно заявил о том, что фактически любой объект на территории Крыма, а также на не подконтрольных Киеву частях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, является целью для Украины.
По словам чиновника офиса президента «незалежной», у Украины нет необходимости наносить удары по Москве, как об этом писала западная пресса со ссылкой на военные источники, «зато есть право» уничтожать всё находящееся на «временно оккупированных территориях». «Временно оккупированными» в Киеве считают территории Крымского полуострова, а также 4-х регионов, вошедших на основании проведённого референдума в состав РФ осенью прошлого года.
По убеждению Подоляка, «юридически Украина имеет право уничтожать там всё, при этом никакой юридической претензии нет».
Советник главы офиса украинского президента:
Нам это гарантируется международным правом.
В каком именно документе международного права говорится о легитимности уничтожения всего, Подоляк не уточнил.
Напомним, что украинские войска на днях использовали ударные беспилотные катера для попытки атаки на Севастопольскую бухту. Катера были успешно перехвачены. При этом выяснилась важная деталь: атака осуществлялась со стороны Одессы, где определён так называемый «зерновой коридор» в рамках достигнутого ранее (при посредничестве Турции и ООН) соглашения. Другими словами, Украина продолжает использовать продовольственную сделку в военных целях.