Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник главы офиса Зеленского заявил, что юридически Украина может уничтожать всё в Крыму, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях

17
Советник главы офиса Зеленского заявил, что юридически Украина может уничтожать всё в Крыму, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях

Продолжает делать радикальные заявления советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Обещавший ещё больше терактов на территории России украинский чиновник, откровенно заявил о том, что фактически любой объект на территории Крыма, а также на не подконтрольных Киеву частях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, является целью для Украины.


По словам чиновника офиса президента «незалежной», у Украины нет необходимости наносить удары по Москве, как об этом писала западная пресса со ссылкой на военные источники, «зато есть право» уничтожать всё находящееся на «временно оккупированных территориях». «Временно оккупированными» в Киеве считают территории Крымского полуострова, а также 4-х регионов, вошедших на основании проведённого референдума в состав РФ осенью прошлого года.

По убеждению Подоляка, «юридически Украина имеет право уничтожать там всё, при этом никакой юридической претензии нет».

Советник главы офиса украинского президента:

Нам это гарантируется международным правом.

В каком именно документе международного права говорится о легитимности уничтожения всего, Подоляк не уточнил.

Напомним, что украинские войска на днях использовали ударные беспилотные катера для попытки атаки на Севастопольскую бухту. Катера были успешно перехвачены. При этом выяснилась важная деталь: атака осуществлялась со стороны Одессы, где определён так называемый «зерновой коридор» в рамках достигнутого ранее (при посредничестве Турции и ООН) соглашения. Другими словами, Украина продолжает использовать продовольственную сделку в военных целях.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:18
    +8
    То есть Подоляк прямо говорит населению, скажем, Крыма, что Украина имеет право его уничтожить. И к Украине не будет претензий.
    Интересно, что после таких слов на укро-ТВ частенько обсуждают "а почему это нас не любят в Крыму?" :)

    Ну а Подоляк, что с него взять, он уже всё сказал, что мог. Нацист и преступник. После войны посадить его в "Полярную сову" до конца жизни. Смерть - слишком гуманная мера для таких как он.
    1. tralmaster
      tralmaster Сегодня, 06:24
      +4
      И Подоляка с Зеленским и всю клику желательно провести в клетке по Крыму Запорожью Херсонской области и Донецкой с Луганской. И камней побольше насыпать в доль дороги.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 06:37
        +5
        Цитата: Denis812
        Ну а Подоляк, что с него взять, он уже всё сказал, что мог. Нацист и преступник. После войны посадить его в "Полярную сову" до конца жизни. Смерть - слишком гуманная мера для таких как он.
        Не совсем так.

        Для ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ и НАЦИСТОВ, вроде Подоляка, должна существавать именно СМЕРТНАЯ КАЗНЬ! А именно.

        Осуждение на пожизненное заключение даёт таким, как Подоляк, НАДЕЖДУ на ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ с помощью США и стран "Вашингтонского обкома".
        При этом Подоляк слишком молод, чтобы ему ни улыбалось освобождение от пожизненного заключения.
        Поэтому и сохранять ПОДОЛЯКУ жизнь и тратить госбюджет на его пожизненное содержание в заключнии абсолютно не за чем!
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:25
      +7
      У России есть юридическое право истреблять бандеровцев вообще и Подоляка в частности.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 06:43
        +5
        Цитата: Ilya-spb
        У России есть юридическое право истреблять бандеровцев вообще и Подоляка в частности.

        Такое юридическое право должно быть оформлено правом и законом с начала СВО, а не в ходе её проведения.
        Моратория на смертную казнь в военное время быть не должно.
      2. Monarchist
        Monarchist Сегодня, 06:44
        +2
        Подоляке говорить нечего. Они отступают и проигрывают. «Ай , Моська , знать она сильна , что лает на Слона!» laughing laughing laughing
    3. Комментарий был удален.
    4. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 06:42
      +2
      Вот именно. Но мне кажутся очень странными попытки наших СМИ завязать дискуссию с этим физическим телом. Например, сослалось "оно" на то что международное право позволяет творить в Крыму что Украина захочет, и тут же публицист спрашивает, а в какой статье международного права это записано. Ну не смешно ли? Если бы я был "директором", я бы дал задание вычислить где эта тусуется, и спустил бы на это место что-нибудь потяжелее, но потом бы объяснил "мировому сообществу", что его уничтожили за длинный язык, чтобы другим было неповадно, потому что такие высказывания опасны, хотя бы потому что они могут вдохновить на "подвиги" какого-нибудь очередного головореза.
    5. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:49
      +1
      Цитата: Denis812
      То есть Подоляк прямо говорит населению, скажем, Крыма, что Украина имеет право его уничтожить. И к Украине не будет претензий.

      На Украине, разумеется, не принято сейчас помнить советское кино, ставшее классическим -
      Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания.


      В переводе на украинско-подолякский
      Имею желание уничтожить всю Россию, но не имею возможности. Имею возможность обстреливать Крым, Донбасс и приграничные области России - на том и ограничу желания.

      Ни дай ему бог живым в плен попасть! Да он и сам это понимает - либо исчезнет "в определённый момент", либо опять операция "Скрепка" и в Америку-Канаду. После Второй мировой тропинки эвакуации нацистской погани у американцев натоптаны...
    6. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:08
      0
      Смерть - слишком гуманная мера для таких как он.

      И я должен это животное на свои налоги ещё содержать? Его смерть, это гуманизм по отношению к обществу, на шее которого выросла эта раковая опухоль!
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:21
    +8
    Типичная рагуьячья,бравада, выставление и восхваление,себя самого. Как же противны эти Швриковы в вышиванках.(
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:34
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Типичная рагуьячья,бравада, выставление и восхваление,себя самого.

      А если подкрепить "белой дорожкой", а потом заявы делать, то и море по колено!)))
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:40
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Как же противны эти Швриковы в вышиванках.

      Больше походят на Швондеров в майках цвета хаки.
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 06:22
    +2
    После высказываний китайского посла во Франции...решили про юрисдикцию вспомнить... laughing ...вот китаец их взбалмошил... wassat
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:24
    +3
    Дмитрий Анатольевич-ваш выход.Кстати,а чем мы можем ответить?И почему не отвечаем?А!Ну,мы же не такие... belay
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:38
    +2
    Советник главы офиса Зеленского заявил, что юридически Украина может уничтожать всё в Крыму, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях

    Юридически?! То есть - по закону?
    А 1922 год ничего не вызывает в памяти? или тот же 1914...
    * * *
    Россия тоже может спокойно уничтожить Львов и Киев вместе с содержимым, заодно и Варшаву, чтобы не воняла...
    Эта врождённая нелюбовь к русскому миру может привести на погост...
    am
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:44
    +2
    Если все останется без изменений, в смысле СВО, внутренней и внешней политики, то это вполне может так и случиться. А, зерновой абсурд - отдельная тема.
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:32
    +1
    Юридически можно все, а фактически это должно привести к прилетам по Куеву.