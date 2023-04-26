Советник главы офиса Зеленского заявил, что юридически Украина может уничтожать всё в Крыму, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях

Нам это гарантируется международным правом.

Продолжает делать радикальные заявления советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Обещавший ещё больше терактов на территории России украинский чиновник, откровенно заявил о том, что фактически любой объект на территории Крыма, а также на не подконтрольных Киеву частях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, является целью для Украины.По словам чиновника офиса президента «незалежной», у Украины нет необходимости наносить удары по Москве, как об этом писала западная пресса со ссылкой на военные источники, «зато есть право» уничтожать всё находящееся на «временно оккупированных территориях». «Временно оккупированными» в Киеве считают территории Крымского полуострова, а также 4-х регионов, вошедших на основании проведённого референдума в состав РФ осенью прошлого года.По убеждению Подоляка, «юридически Украина имеет право уничтожать там всё, при этом никакой юридической претензии нет».Советник главы офиса украинского президента:В каком именно документе международного права говорится о легитимности уничтожения всего, Подоляк не уточнил.Напомним, что украинские войска на днях использовали ударные беспилотные катера для попытки атаки на Севастопольскую бухту. Катера были успешно перехвачены. При этом выяснилась важная деталь: атака осуществлялась со стороны Одессы, где определён так называемый «зерновой коридор» в рамках достигнутого ранее (при посредничестве Турции и ООН) соглашения. Другими словами, Украина продолжает использовать продовольственную сделку в военных целях.