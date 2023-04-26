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В Конгрессе США готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года

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В Конгрессе США готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года

Соединенные Штаты должны добиться возвращения Украины к границам 1991 года, а также выполнить требование Киева и принять ее в НАТО. Соответствующую резолюцию готовят в Конгрессе США, сообщает Yahoo News.


По данным портала, конгрессмены от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, который, в случае его принятия, обяжет США на законодательном уровне добиваться завершения конфликта на Украине с возвращением к границам 1991 года. Делать это американцы должны, предоставляя Украине военную помощь. То есть, авторы законопроекта фактически призывают отобрать у России Крым и Донбасс, не говоря уже о территориях Запорожской и Херсонской областей.

На этом авторы останавливаться не намерены, этим же законопроектом они хотят добиться принятия Украины в НАТО и требовать от России выплаты репараций Киеву. В общем, Стив Коэн и Джо Уилсон считают, что победа над Россией у них в кармане, и уже пора выдвигать к ней требования.

(...) политика США - видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года

- говорится в резолюции.

Законопроект уже поступил на рассмотрение комитета по иностранным делам Палаты представителей, после чего его также рассмотрит Сенат. Между тем, несмотря на довольно большое количество сторонников такого закона, принят он вряд ли будет, поскольку имеет еще больше противников. По мнению американских экспертов, требовать возвращение Украины к границам 1991 года не реально, у Киева нет для этого ни сил, ни средств. Тут бы еще больше территорий не потерять, Россия, судя по последним заявлениям, останавливаться не собирается.
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:27
    +8
    Погорячились американские хлопци с возвратом территорий Украине, явно погорячились...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:39
      +2
      Цитата: Nexcom
      Погорячились американские хлопци с возвратом территорий Украине, явно погорячились...

      Видимо кокаин сильно бодяжить стали стиральным порошком вместо мела, как принято...
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 06:44
      +4
      Судя по фамилии "Коэн" одного из авторов - то такие "хлопцi"...
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:51
        +1
        Цитата: Аль Манах
        Судя по фамилии "Коэн" одного из авторов - то такие "хлопцi".

        Укронаци и им сочувствующие нынче такие, многие из них по крайней мере...
  2. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 06:30
    +3
    О, так оказывается необходимо закон принять и вот территории твои. Как еще Свазиленд не додумался принять закон, по которому ему принадлежит Майами, например.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:09
      0
      Цитата: Gpn27
      О, так оказывается необходимо закон принять и вот территории твои. Как еще Свазиленд не додумался принять закон, по которому ему принадлежит Майами, например.

      Избирайте меня в нашу Госдуму - я двину законопроект о возврате Мексике Калифорнии и Техаса.
      Да там и по всей территории США есть о чём подумать...

      Много разных способов не совсем законной стимуляции психики в жизни видел - в американском Конгрессе, видимо, изобрели что-то новое. По сравнению с которым А.Хофман - ребёнок, а его ЛСД - леденец на палочке.
      Даёшь Стиву Коэну и Джо Уилсону Нобелевскую премию по химии! За изобретение чего-то такого, чем себе люди психику до них не уродовали.
      "О дивный новый мир..."
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:38
      0
      Граница будет там где фронт.

      Насчет только закон принять. А как принимали Запорожье? Полностью аналогично, законом. И про русский по закону город Херсон сразу все забыли.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:32
    +5
    В Конгрессе США готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года

    Не терпится им пробудить у России желание вернуться к границам 1945 года...
    * * *
    Выход из состава СССР без обязательств и оговорок тоже можно признать незаконным...
    * * *
    Кроме того, сами США также можно вернуть к границам 1867 года...
  4. комбат2
    комбат2 Сегодня, 06:33
    +6
    Нам в свою очередь необходимо принять закон о возвращении США к границам 1845. Техас должен вернуться в состав Мексики.
    И до кучи признать продажу Аляски незаконным актом.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:34
    +5
    Я же говорил - не только собака становится похожей на хозяина, но и хозяин на собаку.
    Кстати, в президентах тоже клоун. Осталось только Дикое Поле там устроить - но они над этим сейчас как раз и работают
  6. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:37
    0
    Если размышлять юридически, то в 1991 году Украины не существовало как государства. Беловежские соглашения не совсем легитимны.
    И исходя из преемственности Россией СССР, то и территория бывшей УССР принадлежит полностью России.
    Отсюда можно говорить о том, что сейчас просто идёт подавление путча. Т.е. наведение порядка на своей территории.
    Поэтому веха 1991 года является чем то эфемерным.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 06:54
      -3
      "если размышлять юридически", то если Беловежские соглашения нелигитимны, то и нынешняя РФ нелегитимна. И никакой преемственности РФ от СССР быть не может соответственно :)
      Вы это... фантазируйте полегче :)
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:22
        0
        Цитата: Denis812
        И никакой преемственности РФ от СССР быть не может соответственно

        Назад в РСФСР?
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 07:34
          0
          При чём тут РСФСР?
          Я говорю о том, что товарищ выше погорячился.
          Я понимаю, что он пытается сказать, но нужно быть честными самими с собой.
          Если Украина нелегитимна потому что нелегитимны Беловежские соглашения, то и РФ нелегитимна. И Беларусь. :)
          Впрочем, сейчас спустя 30+ лет это уже вообще неважно, потому что власти РФ многократно признавали легитимность украинских властей.
          Даже Зеленский официально признан Россией как президент Украины.
          Так что ни о какой "нелегитимности" Украины речи быть не может.

          Делегитимизация текущего укрорежима может быть осуществлена только через физическое его устранение. Более никак. Поэтому меня удивляет отсутствие ударов "по центрам принятия решений", о которых 1000 раз говорилось :)
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:56
      0
      Если денонсировать Беловежские соглашения, то открывается ящик Пандоры. Можно будет ставить вопрос и о легитимности нынешнего правительства России. Новая гражданская война не в интересах народа России.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:37
    0
    Американцы готовят законопроект для Украины!!!! Причем дружно спелись и демократы и республиканцы!!!
    Ну, и где "незалежность"?
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:46
    0
    А почему бы одному из депутатов Госдумы не внести проект закона о строительстве т.н. "Пролива им. Сталина" в качестве асимметричного ответа на американские санкции? crying
  9. dandi
    dandi Сегодня, 07:01
    0
    Интересно,что последует в качестве ответной реакции на эти хотелки с нашей стороны?Пространные рассуждения о несоблюдении международного права? Больше чем уверен, что так и будет.
  10. Saler
    Saler Сегодня, 07:07
    0
    Если этот закон примут в Конгрессе США, то это приведет к полному уничтожению Украины как государства.
    Нет Украины -нет закона!
  11. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:23
    0
    Они похоже решили устроить очередную Ялтинскую конференцию о послевоенном переустройстве мира. Цель одна- война до победного конца. Посыл в том, что договорняка не будет.
  12. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:24
    +1
    Что делает тотальная лжепропаганда и цензура. Там сильно промыли мозги и даже властьимущие живут в своем лживом иллюзорном мирке и они до того уверовали в свой лживый иллюзорный мирок что даже пытаются проецировать его в законы шизофрении - если мы примем удобный и красивый нам закон то реальная ситуация в объекттивной реальности изменится согласно этого закона.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:00
    +1
    А чего так все возбудились? Для России законы полосатых обязательны к исполнению? Я ничего не попутал? Завтра они примут закон, что Россия должна вернуться в границы правления Ивана Грозного, ну и ? А после завтра они Луну приватизируют, и что?
  14. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:12
    0
    В Конгрессе США готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года

    Вот до всего им есть дело, за своей бы страной лучше присматривали.
    А мое мнение - в границах 1945 года в составе СССР!