В Конгрессе США готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года

(...) политика США - видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года

Соединенные Штаты должны добиться возвращения Украины к границам 1991 года, а также выполнить требование Киева и принять ее в НАТО. Соответствующую резолюцию готовят в Конгрессе США, сообщает Yahoo News.По данным портала, конгрессмены от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, который, в случае его принятия, обяжет США на законодательном уровне добиваться завершения конфликта на Украине с возвращением к границам 1991 года. Делать это американцы должны, предоставляя Украине военную помощь. То есть, авторы законопроекта фактически призывают отобрать у России Крым и Донбасс, не говоря уже о территориях Запорожской и Херсонской областей.На этом авторы останавливаться не намерены, этим же законопроектом они хотят добиться принятия Украины в НАТО и требовать от России выплаты репараций Киеву. В общем, Стив Коэн и Джо Уилсон считают, что победа над Россией у них в кармане, и уже пора выдвигать к ней требования.- говорится в резолюции.Законопроект уже поступил на рассмотрение комитета по иностранным делам Палаты представителей, после чего его также рассмотрит Сенат. Между тем, несмотря на довольно большое количество сторонников такого закона, принят он вряд ли будет, поскольку имеет еще больше противников. По мнению американских экспертов, требовать возвращение Украины к границам 1991 года не реально, у Киева нет для этого ни сил, ни средств. Тут бы еще больше территорий не потерять, Россия, судя по последним заявлениям, останавливаться не собирается.