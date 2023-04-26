Глава МИД Украины: Киев готов обсуждать любой мирный план, если он не ведёт к заморозке конфликта и сдаче украинских территорий

Если Бразилия придерживается этих принципов, то мы готовы обсуждать предлагаемый мирный план.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередном интервью зарубежным журналистам был вынужден отвечать на вопрос о том, готовы ли украинские власти поддержать мирный план. Со своими версиями мирного плана уже выступили как на Западе, так и, например, в Китае. И планы эти разительно друг от друга отличаются. Например, «мирный план» США состоит в том, чтобы российские войска были выведены за пределы Украины (по границам 1991 года). Мирная инициатива КНР состоит в прекращении огня без каких-либо предварительных условий с последующими всеобъемлющими переговорами о гарантиях безопасности сторонам конфликта.Со своей мирной инициативой выступает и президент Бразилии, который ранее заявил о готовности собрать коалицию стран, по-настоящему заинтересованных в мирном урегулировании конфликта на Украине.По словам Кулебы, интервьюируемого репортёрами CNN, Киев готов вести обсуждение «любого мирного плана, который не приведёт к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала России часть своих территорий».Комментируя заявления Лулы да Силвы, Кулеба добавил:Видимо, г-н министр, как и его начальство, не до конца понимают, что если речь идёт о мирных переговорах по ходу боевых действий, то в таком случае они могут основываться исключительно на консенсусе, но никак не на попытках диктата одной из сторон. Мало того, киевский режим вряд ли находится в тех условиях, когда можно такой диктат в отношении крупнейших стран мира устраивать.