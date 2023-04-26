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Глава МИД Украины: Киев готов обсуждать любой мирный план, если он не ведёт к заморозке конфликта и сдаче украинских территорий

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Глава МИД Украины: Киев готов обсуждать любой мирный план, если он не ведёт к заморозке конфликта и сдаче украинских территорий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередном интервью зарубежным журналистам был вынужден отвечать на вопрос о том, готовы ли украинские власти поддержать мирный план. Со своими версиями мирного плана уже выступили как на Западе, так и, например, в Китае. И планы эти разительно друг от друга отличаются. Например, «мирный план» США состоит в том, чтобы российские войска были выведены за пределы Украины (по границам 1991 года). Мирная инициатива КНР состоит в прекращении огня без каких-либо предварительных условий с последующими всеобъемлющими переговорами о гарантиях безопасности сторонам конфликта.


Со своей мирной инициативой выступает и президент Бразилии, который ранее заявил о готовности собрать коалицию стран, по-настоящему заинтересованных в мирном урегулировании конфликта на Украине.

По словам Кулебы, интервьюируемого репортёрами CNN, Киев готов вести обсуждение «любого мирного плана, который не приведёт к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала России часть своих территорий».

Комментируя заявления Лулы да Силвы, Кулеба добавил:

Если Бразилия придерживается этих принципов, то мы готовы обсуждать предлагаемый мирный план.

Видимо, г-н министр, как и его начальство, не до конца понимают, что если речь идёт о мирных переговорах по ходу боевых действий, то в таком случае они могут основываться исключительно на консенсусе, но никак не на попытках диктата одной из сторон. Мало того, киевский режим вряд ли находится в тех условиях, когда можно такой диктат в отношении крупнейших стран мира устраивать.
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19 комментариев
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  1. Pablo Blade
    Pablo Blade Сегодня, 06:29
    +7
    Готовы рассмотреть любой мирный план на котором вторая сторона подпишет капитуляцию. Это значит примерно что будем воевать до последнего украинца
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 06:52
      +2
      Кулеба озвучивает именно КОЛОНИАЛЬНЫЕ хотелки Вашингтона и Леондона!
      И Кулебе ровным счётом напдевать, что за эти хртелки Вашингтона и Лондона ВСУ расплачивается кровью и жизнями украинцев с разрушением инфраструктуры самой Украины!

      А сами русские украинцы никак не могут понять, что коллективный Запад руками русофобской Киевской хунты еврея Зеленского устроил на территориии Украины именно ЗАЧИСТКУ от коренного населения страны - и прежде всего от русских!

      Зачищать украинцев на Украине Вашингтон, Лондон, Израиль и прочий "Вашингтонский обком" будут до тех пор, пока на территории Украины не останется всего 4-5 млн. из 45 млн. бывшего населения Украины. На Запале об этом говорят уже открыто.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:03
        0
        с разрушением инфраструктуры самой Украины!
        тут Вот мне думается , что не всей Украины, а только пророссийских территорий. Если прорвемся ближе Киеву и тд то завоют, мол "давайте нашу родину не разрушать..."
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:32
    +3
    мирный план, если он не ведёт к заморозке конфликта

    То есть МИРНЫЙ план - обязательно должен сопровождаться продолжением боевых действий... Да-а-а...
    Вы курите что-то стрёмное. Законно ли это, еще надо установить. А вот то, что вы не делитесь, определенно анти-социально

    Не, понятно, что он имеет ввиду, что план должен включать в себя добровольное самоуничтожение России в знак покаяния. Но это опять - та же цитата.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 06:48
      +1
      То есть МИРНЫЙ план - обязательно должен сопровождаться продолжением боевых действий...

      Где это написано? Кулеба имеет в виду, что русские войска просто прекращают боевые действия и уходят с территории Украины.
      Вот и всё.
      Заморозка конфликта это типа "Минска-2". Вот это Кулебе не надо (по крайней мере пока)
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 06:50
      +1
      В первоисточнике не смотрел, но вы не правильно его слова поняли. Не мирный план с продолжением боевых действий, а рассмотрение и решение всех вопросов для не допущения его "заморозки", т.е не оставлять "тлеющего" конфликта.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:44
    +1
    г-н министр, как и его начальство, не до конца понимают, что если речь идёт о мирных переговорах по ходу боевых действий, то в таком случае они могут основываться исключительно на консенсусе, но никак не на попытках диктата одной из сторон.

    Образование не позволяет! И говорить тут нечего. Я тоже хотела бы чтобы бойня прекратилась, НО боевые действия приходится продолжать.
    Пы.Сы. А как все же риторика поменялась. То вообще "никаких переговоров", а сейчас уже "Киев готов, если..." С продвижением армии РФ можно и капитуляции дождаться.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 07:01
      0
      "и капитуляции"до нее ещё далеко.
      Пан Кулеба надеется,что этого не будет
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:44
    +1
    Отлично сказано! Осталось только определить, какие территории являются украинскими, и не сдавать их.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 06:49
      +2
      Все "украинские" территории находятся исключительно в Канаде.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:49
    +3
    Как говориться- цвет может быть любым, при условии, что он черный.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:51
    +1
    Ну что и следовало ожидать.
    На кой ляд сейчас Украине идти на переговоры, если помощь "партнёров" рекой льётся, а русские войска уже полгода по сути на месте топчутся?

    Так можно воевать и воевать десятилетиями. Параллельно отмывая баблишко.
    А то, что там какие-то Бахмуты в пыль стирают, ну так это мелочи жизни.

    Вот если бы ВС РФ стояли бы под Львовом, Кулеба бы говорил совсем другие слова.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 06:56
      +1
      Да. И наши бойцы тоже. Получая ножи в спину от местного населения.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:12
      +2
      Цитата: Denis812
      Вот если бы ВС РФ стояли бы под Львовом, Кулеба бы говорил совсем другие слова

      В этой ситуации он не скажет ничего - просто будет жить дальше на тихом островке, периодически считая честно наворованное....
      Естественно - он успеет удрать, возможно войдет в правительство в изгнании(с криками "Дайте триллион на свободу Неньке!!!!" и прочим)...
  7. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 06:58
    +1
    "вряд ли находится в тех условиях"вообще-то Кулеба убежден,или делает вид,что Киев может диктовать свою волю
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:13
    +1
    "Каждый шаг к миру должен сопровождаться напряженикм всей нашей военной готовности".
    Слова Ленина, мысль общая, дополнение мое: не только готовности. Каждый очередной день войны при мирных переговорах должен быть по настоящему тошным для врага. Это единственное, что сделает его сговорчивым.
  9. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:27
    +1
    Именно такая позиция этого червя самая приемлемая для нас и России в целом. Он сам создает условия до полной победы в СВО Россией до последнего укронациста.
  10. Everevil
    Everevil Сегодня, 07:43
    +1
    Киев готов вести обсуждение «любого мирного плана, который не приведёт к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала России часть своих территорий».

    Возможно, я что-то упустил, но обычно условия ставят победители или, по крайней мере, сторона которая имеет явное и неоспоримое преимущество в военном конфликте. А тут человек очевидно бредит. "Дайте ему селёдки"! winked
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:13
    0
    Киндер-сюрприз какой-то с мозгами попугая. "Меня устроит любой исход выборов , если я буду Первым."