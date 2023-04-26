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У ВСУ есть около двух суток, чтобы попытаться вывести остатки гарнизона из Артёмовска по грунтовым дорогам

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У ВСУ есть около двух суток, чтобы попытаться вывести остатки гарнизона из Артёмовска по грунтовым дорогам

Подтверждается информация о том, что украинские войска утратили физический контроль над дорогой Артёмовск (Бахмут) – Часов Яр. В районе села Хромово дорога оказалась перерезанной российскими силами. В этом районе действуют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при мощной огневой поддержке со стороны подразделения ВС РФ.


Потеряв возможность перебрасывать личный состав, оружие, проводить материально-техническое обеспечение бахмутского гарнизона по дороге со стороны Часова Яр, противник использует грунтовые дороги. Это стало возможно вследствие того, что в районе Артёмовска установилась сухая и тёплая погода. В дневные часы температура воздуха достигает 22 градусов по Цельсию. Однако уже с пятницы синоптики обещают сильные дожди в Артёмовско-Соледарской агломерации. Соответственно, просёлочные дороги вновь превратятся в полосы вязкого чернозёма, по которым далеко не всякая техника сможет проехать.

Соответственно, у ВСУ остаётся около двух суток на использование грунтовых дорог под Артёмовском, чтобы попытаться вывести из города остающийся там гарнизон или, по крайней мере, наиболее боеспособные его подразделения. О скорой операции по выводу войск из Артёмовска пишут и украинские военкоры, указывая на то, что эта часть операции может стать особенно сложной при складывающихся обстоятельствах – после перерезания ЧВК «Вагнер» дороги на Часов Яр.
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:49
    +2
    И что, дадим вывести наиболее боеспособные подразделения? Почему не уничтожают их? В нашем ГШ сидят мазохисты?
    Дадим вывести, а потом опять улица за улицей, дом за домом отбивать - по 100 метров в сутки продвигаться??

    Их накрыть надо всеми средствами при выходе - чтобы никто не ушел.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:55
      0
      С этим и спорить нечего.Видимо действуем так как позволяет противник.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:00
        0
        Ну хорошо, если не уничтожить - то хоть пощипать то теми же планирующими бомбами и артой то надо. "С салютом" проводить, так сказать.... Или опять "жест доброй воли" ??
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:31
          +5
          Дмитрий, вы прям как футбольный болельщик на трибуне. Но на стадионе это норма, такой энтузиазм до экстаза, а на войне свои правила и законы. Я не думаю, что вы считаете себя умнее руководства ГШ и лучше знаете что и когда делать. Но вас разрывает изнутри желание разгромить врага, а с той стороны есть упоротые и уверенные в своей правде ушлёпки. Или вы думаете что только наши солдаты могут героически воевать, а у нас одни враги в руководстве? winked
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 07:05
      0
      В ГШ скорее всего сидят пофигисты. А в штабе Вагнера, судя по результатам все нормально . Так что выйти сейчас ВСУ может только "врассыпную" .
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:17
        +5
        Цитата: 1 z1
        В ГШ скорее всего сидят пофигисты. А в штабе Вагнера, судя по результатам все нормально . Так что выйти сейчас ВСУ может только "врассыпную" .

        Вот-вот. Врассыпную они и выйдут. По частям. Голова отдельно. Руки, ноги отдельно. am
      2. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 07:51
        -2
        " А в штабе Вагнера, судя по результатам все нормально"
        это по каким результатам у них" всё нормально"? городок брать 9 месяцев, и так не взять его до сих пор, превратив его в кучу щебня- это нормально? а всу, если и выйдет из артёмовска- то по приказу, организованными колоннами, может быть и с техникой, если она там есть. и никто им не помешает
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 07:25
      +9
      Ещё никто никого никуда не выпускает. Какой то блогер высказал мутное предположение, а вы сразу крик подняли - всё пропало, генштаб всё слил!
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 07:53
        -1
        "Ещё никто никого никуда не выпускает"
        " ванька, я медведя поймал", и так далее
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:32
      -1
      В нашем ГШ сидят мазохисты?

      Уж скорее - пофигисты. Над ними же не каплет, зачем суетиться? За просчёты и лишние смерти в тысяче километров от ГШ там никого не накажут, скорее уж повысят, как уже бывало.
    5. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 07:44
      -1
      "Их накрыть надо всеми средствами при выходе - чтобы никто не ушел."
      а никто и не уйдёт. они пригожину не обещали, что до дождя выйдут. не первый дождь, и не последний, как сидели, так и будут сидеть. или после дождя у вагнера сил прибавится?
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:51
    +5
    Хотели бы вывести , давно ушли бы. Будут до последнего держаться. Не зря Евгений Викторович так талантливо тролил ВСУ и Зеленского с Бахмутом.
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:56
    -9
    Пассивно очень... Играем по правилам вфу, мне так кажется
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:57
    +4
    Значит его быстрая ликвидация (коридора снабжения) либо нам не по силам, либо сопряжена с большим нашими потерями и поэтому не целесообразна.
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:02
    +11
    Я смотрю тут некоторым комментаторам надо дать генеральские звёзды и отправить в Генштаб, вот тогда повоюем! :)
    "Почему дорога не перерезана?" "Надо накрывать из всего, что можно!" "Надо всех уничтожать!!!"

    Если НЕ уничтожают и не перерезают, значит НЕ могут.
    Если бы Вагнер так просто мог всё уничтожать, он бы не работал в Бахмуте полгода, а сделал бы всё за неделю.
    Ровно то же самое - про ВС РФ.

    Это как и "свидетели святых мостов через Днепр" - "Почему мосты до сих пор не взорваны???" "Почему туннель до сих пор работает?"
    Да потому что НЕ МОГУТ взорвать. Вот и всё.
    Не ищите черную кошку в темной комнате. Тем более, когда и кошки-то там нет.
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 07:35
      +2
      Нет, генштаб для них слишком мелко, их надо сразу в Кремль. Все рептилоидов бы разом вычистили, озоновые дыры заштопали, и между делом с нефтяной иглы слезли.
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 07:56
      0
      "Если НЕ уничтожают и не перерезают, значит НЕ могут."
      " а что ж ты замуж выходила, с больными руками?"
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:12
    0
    Надеюсь услышать знаменитое выражение... Гарнизон ВСУ в Бахмуте умер.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 07:59
      0
      "Надеюсь услышать знаменитое выражение.."
      это типа-" прошу отнестись с пониманием"?
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:16
    +2
    Утро с хорошей новости началось. Скорее бы эпопея с этим городом уже закончилась
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 07:58
      0
      "Утро с хорошей новости началось"
      это с какой? на украине возможны дожди?
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:25
    +1
    при мощной огневой поддержке со стороны подразделения ВС РФ.

    Мы как всегда стесняемся называть подразделения (хотя во времена ВОВ их зачитывал даже Левитан), а вот на окраинской карте они все обозначены - надо только ткнуть мышкой в квадратики:
    https://deepstatemap.live/#12/48.5900/37.9148