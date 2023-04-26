У ВСУ есть около двух суток, чтобы попытаться вывести остатки гарнизона из Артёмовска по грунтовым дорогам

Подтверждается информация о том, что украинские войска утратили физический контроль над дорогой Артёмовск (Бахмут) – Часов Яр. В районе села Хромово дорога оказалась перерезанной российскими силами. В этом районе действуют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при мощной огневой поддержке со стороны подразделения ВС РФ.
Потеряв возможность перебрасывать личный состав, оружие, проводить материально-техническое обеспечение бахмутского гарнизона по дороге со стороны Часова Яр, противник использует грунтовые дороги. Это стало возможно вследствие того, что в районе Артёмовска установилась сухая и тёплая погода. В дневные часы температура воздуха достигает 22 градусов по Цельсию. Однако уже с пятницы синоптики обещают сильные дожди в Артёмовско-Соледарской агломерации. Соответственно, просёлочные дороги вновь превратятся в полосы вязкого чернозёма, по которым далеко не всякая техника сможет проехать.
Соответственно, у ВСУ остаётся около двух суток на использование грунтовых дорог под Артёмовском, чтобы попытаться вывести из города остающийся там гарнизон или, по крайней мере, наиболее боеспособные его подразделения. О скорой операции по выводу войск из Артёмовска пишут и украинские военкоры, указывая на то, что эта часть операции может стать особенно сложной при складывающихся обстоятельствах – после перерезания ЧВК «Вагнер» дороги на Часов Яр.