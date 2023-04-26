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Владимир Путин подписал указ, вводящий временное управление активами недружественных стран в ответ на изъятие российских

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Владимир Путин подписал указ, вводящий временное управление активами недружественных стран в ответ на изъятие российских

Россия вводит временное управление активами недружественных стран в ответ на изъятие российского имущества за рубежом или наложение ограничений на него. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин, документ уже вступил в действие.


Во вторник, 26 апреля, российский президент подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом". Документ предусматривает ответные меры на незаконное изъятие российской собственности за рубежом, в частности США и странах Европы. Теперь, согласно указу, Россия может официально вводить "временное управление" различными активами иностранных государств, в том числе и ценными бумагами, долями капитала и т.д. В общем, в случае изъятия наших активов, мы изымем иностранные.

(...) в случае недружественных действий или возникновения угрозы национальной, экономической, энергетической и иным видам безопасности и обороноспособности РФ вводится временное управление в отношении имущества и активов из недружественных стран

- говорится в указе.

Временным управляющим по умолчанию назначается Росимущество, если только не будет предложено другое лицо. "Временно изъятая" собственность недружественных стран переходит под управление Росимущества, оно становится собственником этих активов. Всего определено пять активов, в отношении которых может быть введено временное управление: "Движимое имущество", "Недвижимое имущество", "Ценные бумаги", "Доли в уставных капиталах российских юридических лиц" и "Имущественные права".

На сегодняшний день Россия уже установила временное управление над долями зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум", Росимущество получило акции трех иностранных компаний из недружественных стран.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:59
    +11
    Верное ,хотя и решение уже перезревшее.Да,а почему временное?И почему "недружественные"?Они враги,и это на очень долгое время
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 07:02
      +6
      Да,а почему временное?
      Явно теплится надежда что скоро все будет как было до 24.02.2002.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:05
        +5
        Да не будет уже никогда как до февраля прошлого года.Но видимо наверху будут стремиться к этому.
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 07:15
          +1
          Конечно стремятся. Нам их технологии нужны больше чем им мы с деньгами. Поэтому оставляем лазейку для возврата, вчера прошла инфа что Мерседес возвращается к обслуживанию своих машин.
          1. Mari33
            Mari33 Сегодня, 08:33
            0
            В общем, в случае изъятия наших активов, мы изымем иностранные.

            Интересно, а что подразумевается под нашими активами?
            В марте 2022 Минфин заявил о заморозке Западом $300 млрд золотовалютных резервов России. Кто ответил? Ни кто. А теперь кто-то посмел коснуться наших активов. Ай яй яй!!! Ну сейчас они попляшут!
      2. Комментарий был удален.
      3. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:31
        +4
        Цитата: Болторез
        Да,а почему временное?
        Явно теплится надежда что скоро все будет как было до 24.02.2002.

        ВСЕ понимают что как раньше не будет- электорат не поймет.
        Это только Ф.Кастро признавал свои ошибки открыто, официально и публично.Все остальные политики мира на такое не способны...
        Это ж надо сказать " Я был д/урак, вводя санкции и отправляя оружие.Я был гигантский д:ура:к давая деньги ворам.Я был гипер ду,рак -получив инфляцию и падение- пусть даже небольшое - вашего уровня жизни.Я был супер дyрак - когда вместо того чтоб получать у России халявные ресурсы, поучаствовал в задирании их цен до небес".
        Рейтинг такого политика например в Англии после этого?!
        правильно- он даже не нулевой ,он отрицательный...
        А у наших - точно такая же ситуация...
        Все политиков будет давить инерция перегретого населения.
        Так что никакого отката к состоянию на 22.02.2023 не будет- в принципе невозможно
        Более того, если сейчас Зе подавиться сухариком поданым своей охраной feel - следующий будет вынужден провозглашать те же лозунги про "Крым-Украина!"
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 07:43
          -6
          Наш электорат радостно съест то, что ему разжуют и в рот положат - как уже было с пенсионным возрастом. Менталитет, знаете ли.
          1. ohka
            ohka Сегодня, 08:00
            +1
            Это не менталитет, это страх. Страх как способ управления нашей страной на протяжении последнего столетия. Страх потерять жизнь, здоровье, работу, близких. Страх "как бы не было еще хуже". Страх парализует нас, делает нас неспособными добиться своих целей, реализоваться в мире, в обществе, в отношениях.Для отстаивания своих прав нам оставили только кухню.
            1. Аль Манах
              Аль Манах Сегодня, 08:15
              +1
              Не надо утрировать, нынче не времена ГУЛАГа.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 07:04
      +4
      Нет ничего более постоянного, чем сделаное временно. Очень надеюсь что в этом случае будет именно так.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:21
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Да,а почему временное?

      Я, Дмитрий, скажу Вам как инженер-строитель по образованию и по роду деятельности - на стройке, например, дольше всех стоИт именно временная подпорка.

      То, что разработают в проектном отделе, проведут экспертизу в техническом, обсчитают в планово-финансовом - может быть пять раз переделано. Всякое на стройке случается.
      А вот подпорка, поставленная между делом монтажником, будет стоять до сдачи объекта, все будут об неё спотыкаться, пока кто-нибудь не спохватится: "А это что такое? В проекте ж этого нету!"

      Так что никакого подвоха во "временном управлении активами" я не вижу.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 07:27
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Так что никакого подвоха во "временном управлении активами" я не вижу.

        нет ничего более постоянного,чем временное.))) ещё бы наших(ненаших) олигархов раскрутить на десяток кораблей.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 07:47
          -1
          Наши олигархи могут раскрутиться на десятки недешёвых айфонов для врага, но не на десяток недорогих китайских раций для своих.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 08:36
            0
            раскрутиться на десятки недешёвых айфонов для врага
            НЕ ВЕРЮ в историю про айфоны в подарок. На Западе в нем нет ничего статусного- обычный телефон, который при подписании контракта вам дадут бесплатно.
  2. Анатоль Клим
    Анатоль Клим Сегодня, 07:03
    +3
    Во вторник, 26 апреля, российский президент подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом"

    Сегодня 26 апреля и сегодня среда. Когда же президент подписал, эх журналюги исправьте fool
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:35
    +5
    "Молниеносность" наших ответов просто поражает.
  4. свой1970
    свой1970 Сегодня, 07:38
    0
    Единственное что мне не понятно - зачем нашим "Движимое имущество"????
    Кричащим про "Яхты/самолеты!!" сразу говорю - согласно нашему Гражданскому кодексу это НЕдвижимое имущество.

    Единственное что приходит в голову - контейнера и вагоны - а это НАМЕК транспортным компаниям на то что при транзите могут тормознуть и изъять их...
  5. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:47
    +2

    Вот как разговаривали большевики с "поборниками демократии и прогресса". Только я бы им еще и другой орган показал, да боюсь, забанят... wink
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:54
    +2
    Цитата: Аль Манах
    Наш электорат радостно съест то, что ему разжуют и в рот положат - как уже было с пенсионным возрастом. Менталитет, знаете ли.

    А ты не электорат? Ты это не мы?

    Если нет, то постой в сторонке, вырасти и не вмешивайся когда дяденьки и тётеньки разговаривают.
  7. dik-nsk
    dik-nsk Сегодня, 07:58
    +2
    погуглил, Юнипро и Фортум обе компании энергетики, которым принадлежат НАШИ ГРЭС и ТЭЦ по всей стране.. да уж, как вообще допустили, что системообразующие объекты, от которых зависит энергобезопасность страны, принадлежат иностранцам?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:19
    0
    Похоже в глобализацию Россия наигралась.