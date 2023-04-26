Владимир Путин подписал указ, вводящий временное управление активами недружественных стран в ответ на изъятие российских

(...) в случае недружественных действий или возникновения угрозы национальной, экономической, энергетической и иным видам безопасности и обороноспособности РФ вводится временное управление в отношении имущества и активов из недружественных стран

Россия вводит временное управление активами недружественных стран в ответ на изъятие российского имущества за рубежом или наложение ограничений на него. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин, документ уже вступил в действие.Во вторник, 26 апреля, российский президент подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом". Документ предусматривает ответные меры на незаконное изъятие российской собственности за рубежом, в частности США и странах Европы. Теперь, согласно указу, Россия может официально вводить "временное управление" различными активами иностранных государств, в том числе и ценными бумагами, долями капитала и т.д. В общем, в случае изъятия наших активов, мы изымем иностранные.- говорится в указе.Временным управляющим по умолчанию назначается Росимущество, если только не будет предложено другое лицо. "Временно изъятая" собственность недружественных стран переходит под управление Росимущества, оно становится собственником этих активов. Всего определено пять активов, в отношении которых может быть введено временное управление: "Движимое имущество", "Недвижимое имущество", "Ценные бумаги", "Доли в уставных капиталах российских юридических лиц" и "Имущественные права".На сегодняшний день Россия уже установила временное управление над долями зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум", Росимущество получило акции трех иностранных компаний из недружественных стран.