Будущая императрица Феодора. Невероятная судьба гетеры и цирковой артистки

Ж. Констан «Императрица Феодора в ложе цирка»
Некоторые эпизоды мировой истории настолько неправдоподобны, что такие сюжеты не ожидаешь встретить даже при чтении бульварных романов. Однако они описаны в серьезных источниках, сомневаться в подлинности которых нет никаких оснований.
Одной из таких почти невозможных героинь является Феодора, которая прошла фантастический путь от цирковой танцовщицы до императрицы Восточной Римской империи. Авторы-современники, а за ними и поздние историки не пощадили её, изобразив не просто распутной, но также злопамятной, мстительной и жестокой. Прокопий Кесарийский, например, писал о ней:
«Никто никогда не видел, чтобы Феодора примирилась с тем, кто досадил ей, даже после его смерти. Но и сын умершего, словно нечто, принадлежавшее отцу, заполучив в наследство вражду василисы, передавал ее до третьего колена. Ибо ее пыл, крайне расположенный возбуждаться для того, чтобы губить людей, был совершенно не способен к умиротворению».
А вот Церковь оказалась более снисходительной, канонизировав её вместе с мужем – императором Юстинианом I. Димитрий Ростовский в «Житиях святых» пишет об этой паре:
«Так, живя в чистоте и благочестии, Юстиниан царствовал 39 лет и мирно скончался о Господе. За заслуги Церкви и за благочестие он причислен по смерти к лику святых. Вместе с ним причислена к лику святых и его супруга, царица Феодора, которая была сначала грешницей, но потом раскаялась и провела остаток жизни в чистоте и благочестии».
Разумеется, святыми и благочестивыми правящие монархи любого пола бывают только в «Житиях». Однако и каким-то невероятным чудовищем – Калигулой в женском обличии, Феодора все же не была, и не сильно выделяется среди современников и современниц.
«Тайная история» Прокопия Кесарийского
Одним из главных источников о жизни Феодоры является «Тайная история» – памфлет Прокопия Кесарийского, секретаря знаменитого византийского полководца Велизария.
Французский историк XIX века Э. Ренан, прочитав это произведение, назвал императорский двор Константинополя «миром отравителей, убийц и необузданных безумцев». В самой Византии это произведение, по-видимому, было малоизвестно, но и забыто не было. Под названием Anekdota (неопубликованное) оно упоминается в «Суде» – энциклопедическом словаре X–XI вв. Знал о нем и живший в XII–XIII вв. церковный историк Никифор Калликст.
Следующее упоминание относится к XVI веку – о «Тайной истории» говорит в своих трудах французский натуралист и переводчик Пьер Жиль. А в XVI столетии Никколо Аламанни в библиотеке Ватикана нашел сразу две рукописи «Тайной истории», но опубликована книга Прокопия была лишь в 1623 году – в Лионе.
Historia Arcana, издание 1623 г.
В конце XIX века количество найденных рукописей книги Прокопия достигло 12, новые экземпляры были найдены в Амбросианской библиотеке Милана (8), Риккардианской библиотеке Флоренции и Национальной библиотеке Парижа (по одному). Самые ранние из этих рукописей датируются XIV столетием.
Именно Прокопий Кесарийский оказался самым яростным и непримиримым критиком Феодоры. К счастью, сохранились и другие источники, где деятельность и личность данной императрицы оценивается более объективно.
Происхождение и первые годы жизни Феодоры
Будущая императрица родилась в 500 году в семье цирковых артистов, которых некоторые называют выходцами с острова Кипр. Утверждают, что и Феодора родилась в городе Фамагуста. Её отец был дрессировщиком медведей, мать – актрисой, Феодора была второй из трёх дочерей, родившихся у этой пары. Семья жила бедно, а после смерти её главы (Феодоре тогда было 5 лет) и вовсе оказалась на грани нищеты, выбраться из которой не помогло и новое замужество матери.
Неудивительно, что все три девочки с самого раннего возраста стали подрабатывать в цирке. При этом, по словам Прокопия, звездой представлений была старшая из сестер – Комито. О Феодоре он пренебрежительно пишет, что та была
«гетерой из тех, что в древности называли «пехотой». Ибо она не была ни флейтисткой, ни арфисткой, она даже не научилась пляске, но лишь продавала свою юную красоту».
Но в другом месте этот же автор сообщает, что Феодора
«была необыкновенно изящна и остроумна, из-за этого все приходили от неё в восторг».
Вряд ли можно поставить в вину юной девушке, что «почтеннейшей публике» оказались интересны лишь очень откровенные номера с её участием. В любом случае, выбор у полунищей Феодоры был невелик – зарабатывать деньги непристойными номерами в цирке или сразу идти в портовый бордель. В своей «Тайной истории» Прокопий приводит такие подробности выступлений Феодоры:
«Часто в театре на виду у всего народа она снимала платье и оказывалась нагой посреди собрания, имея лишь узенькую полоску на пахе и срамных местах, не потому, однако, что она стыдилась показывать и их народу, но потому, что никому не позволялось появляться здесь совершенно нагим без повязки. В подобном виде она выгибалась назад и ложилась на спину. Служители, на которых была возложена эта работа, бросали зерна ячменя на ее срамные места, и гуси, специально для того приготовленные, вытаскивали их клювами и съедали».
Прокопий говорит и об отношении горожан к юной Феодоре:
«Когда кому-либо из более благопристойных людей случалось встретить ее на рынке, они отворачивались и поспешно удалялись от нее, чтобы не коснуться одежд этой женщины и таким образом не замарать себя этой нечистью. Для тех, кто видел ее, особенно утром, это считалось дурным предзнаменованием».
Другой современник Феодоры, Иоанн Эфесский, настроен к этой женщине более благожелательно, но также в «Житиях восточных святых» называет её «Феодорой из борделя». А Прокопий сообщает и о многочисленных беременностях будущей императрицы, которые заканчивались выкидышами. Некоторые авторы говорят о двух детях Феодоры, рожденных ею до брака с Юстинианом. Тот же Прокопий утверждает, что у неё был сын Иоанн, воспитывавшийся в семье отца в Аравии. Говорит он также и о дочери, сын которой (внук Феодоры) взял замуж дочь полководца Велизария.
В общем, можно не сомневаться в том, что в первые годы жизни будущая императрица действительно вела весьма предосудительный образ жизни. Поэтому приходится только удивляться силе её характера, позволившей этой девушке кардинально изменить судьбу и вылезти из такой грязи.
Лично знакомый с Феодорой патриарх Севир Антиохийский назвал ее «царицей, которая чтит Христа», а епископ Иоанн Эфесский – «правоверной царицей». Хронист Михаил Сириянин утверждает, что Феодора «заботилась о мире церквей больше, чем муж». Иоанн Малала в своей «Хронографии» говорит, что эта императрица для бывших гетер и проституток построила на берегу Босфора «монастырь раскаяния» с очень строгим уставом – настолько строгим, что, по утверждению Прокопия Кесарийского, некоторые «блудницы» не выдерживали и в отчаянии кончали жизнь самоубийством.
Иоанн Малала сообщает и о том, что Феодора выкупала у содержателей притонов девушек, которых продавали им впавшие в нищету родители.
Преображение Феодоры
Феодора уже была достаточно известна и даже популярна в Константинополе, когда она вдруг уехала из столицы империи в Александрию – отправилась туда вместе с имперским чиновником Гекеболом, который был назначен архонтом Пентаполиса. Возможно, она уже тогда вынашивала планы об изменении своей судьбы, но любовник надежд не оправдал и скоро оставил ее.
Говорили, что она вновь вернулась к ремеслу гетеры, однако при этом познакомилась с влиятельными сторонниками учения монофизитов, признававших в Христе лишь одну божественную сущность. Среди её знакомых оказались патриархи Тимофей IV Александрийский и Севир Антиохийский (будущий святой), общение с которыми оказало на молодую женщину большое влияние.
В Константинополь вернулась совсем другая Феодора, которая стала вести скромный образ жизни и зарабатывать на жизнь прядением пряжи. В это время и состоялось ее знакомство с будущим императором Юстинианом, который то ли случайно увидел эту девушку через окно, то ли его познакомила с ней актриса Македония, в доме которой Феодора снимала комнату.
Юстиниан
Прокопий Кесарийский описывает Юстиниана как человека с очень белой кожей невысокого роста и склонного к некоторой полноте, у которого рано появились залысины и седина. А вот здоровье у него было превосходным, он отличался выносливостью, мало спал (и получил прозвище «Бессонный государь»), был неприхотлив в еде, умерен в употреблении вина. Но он был честолюбив и присвоил себе титул «исапостол» – «равный апостолам».
Характер Юстиниана, судя по всему, был весьма противоречивым. Смелый и решительный полководец иногда вел себя, как последний трус (особенно это проявилось во время восстания Ника). Порой он был великодушен и щедр, но иногда – мелочно скареден. Мог проявить великодушие, но чаще был мстителен, коварен и беспощаден к врагам.
Предполагаемое изображение Юстиниана на мозаике церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна
А таким увидели Юстиниана (в исполнении И. Смоктуновского) зрители советского фильма «Русь изначальная» (1986 год):
Будущий император родился то ли в 482, то ли в 483 году в византийской префектуре Иллирия, которая включала два диоцеза – Македонию и Дакию.
Памятник Юстиниану I в Скопье (столица Северной Македонии)
Большинство исследователей считают, что будущий император был фракийцем, хотя высказывалось предположение о его славянском происхождении. Первоначально он носил имя Управда (Upravda). Но говорится и о другом имени – Петр Савватий. «Высоким происхождением» Юстиниан похвастать не мог: его родители были крестьянами. Любопытно свидетельство Прокопия Кесарийского:
«Передают, что и мать Юстиниана говаривала кому-то из близких, что он родился не от мужа её Савватия и не от какого-либо человека. Перед тем как она забеременела им, её навестил демон, невидимый, однако оставивший у неё впечатление, что он был с ней и имел сношение с ней, как мужчина с женщиной, а затем исчез, как во сне».
Рассказ, прямо скажем, не оригинальный. Многие правители утверждали, что родились от связи их матери с каким-то божеством, например, Александр Македонский, его диадохи Птолемей и Селевк.
Дядя мальчика, Юстин, который начинал военную службу простым легионером в армии императора Льва I, сделал неплохую карьеру в Константинополе, дослужившись до важной должности начальника дворцовой стражи. Будучи бездетным, он вызвал племянника в столицу империи, а позже даже усыновил его. При усыновлении молодой человек и получил новое имя – Юстиниан. Неграмотный служака Юстин позаботился о том, чтобы его 25-летний родственник получил хорошее образование, а затем он был устроен на должность телохранителя императора. В июле 518 года, после смерти императора Анастасия I, Юстину удалось захватить власть, племянник стал начальником его стражи.
Солид императора Юстина I
В следующей статье мы поговорим о судьбоносной встрече Юстиниана и Феодоры. О том, как Юстиниан взошёл на престол, и Феодора стала императрицей. И о дальнейшей судьбе этой, безусловно, сильной и незаурядной этой женщины.