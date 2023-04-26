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Власти Японии хотят изменить законодательство, чтобы иметь возможность поставлять Украине MLRS и средства ПВО

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Власти Японии хотят изменить законодательство, чтобы иметь возможность поставлять Украине MLRS и средства ПВО

Стало известно об инициативе правящей в Японии Либерально-демократической партии по поставкам оружия и боеприпасов Украине.


По сообщению издания Yomiuri, депутаты от партии ЛДП в японском парламенте предлагают предоставить Украине ракетное вооружение, а также системы ПВО. На текущий момент это невозможно, так как японские законы не предусматривают возможности поставок оружия третьим странам. Соответственно, ЛДП собирается менять основной закон страны, который бы в итоге предполагал возможность передачи вооружения зарубежным странам.

Для смены законодательства правящая японская партия подключила к переговорам партию «Комэйто». Формально у этой политической силы центристские взгляды, однако она входит в коалицию с ЛДП, а потому может согласиться на изменение законодательства. После этого Япония планирует начать поставки Украине ракет и зенитных ракетных комплексов. В частности, рассматривается возможность поставки в интересах ВСУ РСЗО (реактивных систем залпового огня) – MLRS.

Но менять законодательство собрались не только из-за Украины. Японские власти хотят снять барьер на продажу кораблей «партнёрам в Юго-Восточной Азии».

Эксперты в самой Японии считают, что уже в скором времени законодательство страны в этом контексте может быть изменено, и Япония превратится в крупного экспортёра оружия и боеприпасов.
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6 комментариев
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  1. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:31
    +3
    Опять самураи за своё. Японский милитаризм очень плохо закончил в 1945. Ничему их история не учит.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:45
      +2
      Цитата: Glock-17
      Ничему их история не учит.

      Европу история не научила, а этих уж и подавно.
  2. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:44
    0
    в японском парламенте предлагают предоставить Украине ракетное вооружение, а также системы ПВО

    Мда. Это у япов такие идейки проскальзывают явно от переизбытка фосфора. Рыбы шибко много жрут. Надо бы им квоты на вылов в наших водах поприкрутить. И морскую капусту нашу нефиг добывать. У нас, вон, у самих зайцы не кормлены. Морские.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:44
    0
    После этого Япония планирует начать поставки Украине ракет и зенитных ракетных комплексов.

    Приняв такой закон, Япония должна забыть и не упоминать о Курильских островах и Россия имеет полное право на военное сотрудничество с Северной Кореей.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:52
    +1
    Нефть, газ, морепродукты, лес.... У них всего у самих видимо навалом. Ещё одни стрелкИ по ногам.
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:35
    0
    а мы Японии газ продаём недорого, рыбку позволяем ловить в своих водах и прибыль от проекта Сахалин-2 отдаём. Они на нас санкции наложили, договоры разорвали в промышленности, проблемы с памятью у япошек, не помнят, кто на них ядерные бомбы сбрасывал, вредят как могут, поставляют оборудование и военную технику врагам. А мы всё правильно, по-российски делаем.