Евгений Пригожин прокомментировал информацию об атаке в Мали, где якобы погибли бойцы ЧВК «Вагнер»

Действующая на западе Африки вооруженная группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», являющаяся филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» в Мали, взяла на себя ответственность за атаку 22 апреля на базу малийских вооруженных сил в аэропорту города Севарэ. По утверждению группы, во время атаки якобы были убиты и ранены десятки российских бойцов из ЧВК «Вагнер» и малийских военнослужащих.Агентство AFP взяло комментарий по поводу данной информации у основателя ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин посоветовал французской прессе запросить официальный ответ у командования вооруженных сил Мали. Но, как отметил глава «Вагнера», по его информации, никто во время атаки на аэропорт в Севарэ не пострадал. По словам Пригожина, радикальные группировки «надувают щеки», но много лет уже очень слабы и не в состоянии ни на кого нападать.Как отметил основатель ЧВК «Вагнер», со стороны боевиков было большое количество погибших. Пригожин подчеркнул, что армия Мали «великолепно контролирует» территорию страны. Также он задал французским журналистам встречный вопрос, на чьей они стороне сами? На стороне малийской армии (и ЧВК «Вагнер», которая ей помогает, соответственно), или на стороне террористических группировок, признанных таковыми во всем мире? Ответ французская пресса пока не дала.Город Севарэ находится в центральной части Мали, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Недалеко от города расположен аэропорт Мопти, обслуживающий данную часть страны. Напомним, что в Мали давно активно действуют террористические группировки, против которых успешно сражаются правительственные войска, пользующиеся военной, технической и консультационной помощью представителей российской ЧВК «Вагнер».