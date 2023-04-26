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Евгений Пригожин прокомментировал информацию об атаке в Мали, где якобы погибли бойцы ЧВК «Вагнер»

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Евгений Пригожин прокомментировал информацию об атаке в Мали, где якобы погибли бойцы ЧВК «Вагнер»

Действующая на западе Африки вооруженная группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», являющаяся филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» в Мали, взяла на себя ответственность за атаку 22 апреля на базу малийских вооруженных сил в аэропорту города Севарэ. По утверждению группы, во время атаки якобы были убиты и ранены десятки российских бойцов из ЧВК «Вагнер» и малийских военнослужащих.


Агентство AFP взяло комментарий по поводу данной информации у основателя ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин посоветовал французской прессе запросить официальный ответ у командования вооруженных сил Мали. Но, как отметил глава «Вагнера», по его информации, никто во время атаки на аэропорт в Севарэ не пострадал. По словам Пригожина, радикальные группировки «надувают щеки», но много лет уже очень слабы и не в состоянии ни на кого нападать.

Как отметил основатель ЧВК «Вагнер», со стороны боевиков было большое количество погибших. Пригожин подчеркнул, что армия Мали «великолепно контролирует» территорию страны. Также он задал французским журналистам встречный вопрос, на чьей они стороне сами? На стороне малийской армии (и ЧВК «Вагнер», которая ей помогает, соответственно), или на стороне террористических группировок, признанных таковыми во всем мире? Ответ французская пресса пока не дала.

Город Севарэ находится в центральной части Мали, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Недалеко от города расположен аэропорт Мопти, обслуживающий данную часть страны. Напомним, что в Мали давно активно действуют террористические группировки, против которых успешно сражаются правительственные войска, пользующиеся военной, технической и консультационной помощью представителей российской ЧВК «Вагнер».
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7 комментариев
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  1. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 07:51
    0
    Новости в западные ресурсы несут любые, лишь бы антироссийские. До сих пор чеченские террористы, которые убили детей в Беслане, людей в Буденновске, Норд-осте, у них повстанцы, а Усама бен Ладен, без скидок, террорист. В данном случае с Мали, как в анекдоте: не выиграл, а проиграл, не миллион, а сто рублей.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 07:52
    0
    интересно...а где ещё "оркестр" даёт "концерты" ? серьёзная уже такая "филармония"!
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:55
    +1
    Я больше верю Пригожину, чем западным СМИ.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:57
    +2
    Хорошо умыл вопросом про поддержку террористов - вот кстати этому надо нашим дипломатам поучиться
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 08:02
    +1
    Лягушатники в Мали
    Удержаться не смогли
    И теперь у них обида
    Прет из каждой из щели
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:06
    +4
    Российский бизнес при поддержке Вагнера и правительства Мали вытолкали оттуда французов- вот они и пытаются расшатать ситуацию поддерживая местных террористов и запуская фейки. sad
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    0
    Подозреваю, что после взятия Артёмовска ,Пригожин будет в Западных СМИ не просто звездой а Мега- звездой.Статья с ним постоянно может висеть в сми Запада.А ЗЕ может и не быть там ,если конечно не попрошайничает.Сейчас на первом месте сми запада - Судан,без Пригожина ни как нельзя.