Украинские ДРГ предпринимают попытки прощупать оборону российских войск на Херсонском направлении

Киевский режим продолжает скрывать направление основного удара планируемого контрнаступления, но приготовления к масштабной операции видны уже невооруженным глазом, в том числе и на территории Херсонской области. Противник пытается прощупать оборону российских войск на этом участке.
Говорить о том, пойдут ли ВСУ на форсирование Днепра в рамках контрнаступления с попыткой закрепиться на левом, нашем, берегу, пока рано, но в последнее время обстановка на данном участке явно обострилась. По данным, поступающим с передовой, противник предпринимает попытки прощупать нашу оборону, активизировались разведгруппы и ДРГ ВСУ.
Несмотря на различные сообщения, попыток высадить десант на левый берег ВСУ не предпринимают, за исключением нескольких случаев, основные действия происходят в районе островов в русле Днепра. Часть островов находятся под контролем ВСУ, часть под нашей, часть - в "серой" зоне. В последнее время по ним активно работает артиллерия и авиация, уже появились жалобы украинских генералов о применении российскими самолетами планирующих бомб. Все острова пристреляны артиллерией.
Побывавшие на данном участке российские военкоры подтверждают, что никакого плацдарма ВСУ на нашем берегу нет, все сообщения на эту тему являются фейками, задачей которых является создание панических настроений среди военнослужащих российской армии, а также обвинений командования в некомпетенции. Наибольшая активность ДРГ ВСУ не в районе Херсона, а ближе к выходу Днепра в Днепровский залив.
По данным разведки, на Херсонском направлении командование ВСУ сосредоточило более 15 тысяч человек, в основном из подразделений территориальной обороны, имеется одна бригада Нацгвардии и одна егерская из состава ВСУ. В то же время продолжается переброска подразделений как на Херсонский участок, так и в Запорожскую область.
Предполагается, что основной удар ВСУ нанесут на Запорожском направлении, тогда как форсирование Днепра с попыткой закрепиться на левом берегу будет отвлекающим маневром, задачей которого будет сковать российские подразделения и не дать перебросить резервы на направление основного удара.