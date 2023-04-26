В оккупированном ВСУ Запорожье прогремели взрывы после атаки объектов противника российскими БПЛА

В городе Запорожье, который оккупирован ВСУ, ночью были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает ряд российских и украинских Telegram-каналов.
Предположительно, российские вооруженные силы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали ряд военных объектов на территории города. Украинские источники утверждают, что были применены БПЛА «Герань-2». Ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал в своем Telegram-канале не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже он также написал об атаке беспилотников.
С помощью дронов ВС РФ поразили места расположения украинских формирований. Боевики ВСУ безуспешно пытались сбить беспилотные летательные аппараты из стрелкового оружия, но у них ничего не получилось. Таким образом, российские войска продолжают уничтожение объектов военной инфраструктуры и мест размещения украинских формирований.
Цели на территории оккупированной части российской Запорожской области представляют особое значение для ударов наших войск. Дело в том, что Запорожское направление называется одним из наиболее приоритетных для анонсированного украинским командованием контрнаступления ВСУ. Соответственно, в той части региона, которая оккупирована украинскими формированиями, продолжается сосредоточение подчиненных киевскому режиму войск.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий говорил о группировке примерно в 40 тысяч боевиков, сосредоточенной в северных районах региона. Поэтому такие удары позволяют вовремя уничтожить запасы снарядов и вооружений, нанести ущерб военной технике, «проредить» личный состав формирований противника.