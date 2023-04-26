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В оккупированном ВСУ Запорожье прогремели взрывы после атаки объектов противника российскими БПЛА

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В оккупированном ВСУ Запорожье прогремели взрывы после атаки объектов противника российскими БПЛА

В городе Запорожье, который оккупирован ВСУ, ночью были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает ряд российских и украинских Telegram-каналов.


Предположительно, российские вооруженные силы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали ряд военных объектов на территории города. Украинские источники утверждают, что были применены БПЛА «Герань-2». Ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал в своем Telegram-канале не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже он также написал об атаке беспилотников.

С помощью дронов ВС РФ поразили места расположения украинских формирований. Боевики ВСУ безуспешно пытались сбить беспилотные летательные аппараты из стрелкового оружия, но у них ничего не получилось. Таким образом, российские войска продолжают уничтожение объектов военной инфраструктуры и мест размещения украинских формирований.

Цели на территории оккупированной части российской Запорожской области представляют особое значение для ударов наших войск. Дело в том, что Запорожское направление называется одним из наиболее приоритетных для анонсированного украинским командованием контрнаступления ВСУ. Соответственно, в той части региона, которая оккупирована украинскими формированиями, продолжается сосредоточение подчиненных киевскому режиму войск.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий говорил о группировке примерно в 40 тысяч боевиков, сосредоточенной в северных районах региона. Поэтому такие удары позволяют вовремя уничтожить запасы снарядов и вооружений, нанести ущерб военной технике, «проредить» личный состав формирований противника.
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:01
    0
    Просто превентивные меры по данным разведки, ничего личного.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 08:04
      0
      такие удары позволяют вовремя уничтожить запасы снарядов и вооружений, нанести ущерб военной технике, «проредить» личный состав формирований противника.

      Главное, чтобы у ВС России на уничтожение всего этого у ВСУ разных снарядов и специалистов в должном количестве хватило! Чтобы в ходе СВО в снабжении ВС России в этом плане не было никаких перебонв.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:06
      0
      Эти меры нужно постоянно применять. Хотелось бы "охотником" по ночам их кашмарить, но увы и ах
  2. Комментарий был удален.
  3. g_ae
    g_ae Сегодня, 08:05
    0
    Бавовнятко расшалился. Или кондиционеры некачественные завезли.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:19
    0
    такие удары позволяют вовремя уничтожить запасы снарядов и вооружений, нанести ущерб военной технике, «проредить» личный состав формирований противника.

    Если бы вовремя положили всю энергосистему Украины и особенно железные дороги Украины (40 основных депо с тепловозами и с подвижным составом), все мосты через Днепр - ВСУ не смогли бы сосредоточить значительные силы у фронта.
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 08:28
    0
    Главное неустанно методично разрушать промышленные обьекты, которые могут работать на военные поставки. Западую часть и Куевщину вообще нельзя оставлять в покое