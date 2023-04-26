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Канадский профессор объяснил специфику политики президента США по Украине памятью о Вьетнамской войне

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Канадский профессор объяснил специфику политики президента США по Украине памятью о Вьетнамской войне

Президент США Джо Байден в своей политике по украинскому вопросу старается действовать сдержанно, опасаясь повторения для Вашингтона сценария войны во Вьетнаме. Об этом заявил профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен, изложивший свое мнение на портале The Conversation.


Историк напомнил, что в свое время Байден советовал тогдашнему президенту США Бараку Обаме не забывать об уроке Вьетнамской войны, когда тот собирался увеличить американское военное присутствие в Афганистане. Сейчас Байден также помнит о войне во Вьетнаме, и эта память предохраняет его от более активного вмешательства в украинский конфликт.

Байден не желает отправлять на Украину американские войска и втягивать США в прямой конфликт с Россией, пишет канадский профессор. Несмотря на активную поддержку Киева, у американского президента есть некие линии, пересекать которые он явно не собирается. Байден, считает аналитик, балансирует между целями, которых стремится достичь США на Украине, и способами их достижения.

Напомним, что Байден был молодым человеком в годы Вьетнамской войны и должен прекрасно помнить о той цене, которую США заплатили за вмешательство во внутренние дела далекой азиатской страны, к которой прежде не имели никакого отношения. Тогдашней американской элите война во Вьетнаме обошлась очень дорого, и сейчас в Белом доме явно не спешат повторять ошибки прошлого при всем своем желании нанести России поражение в украинском конфликте.

Однако канадский аналитик забывает о том, что Байден не является полностью самостоятельной фигурой и вряд ли политика США по Украине может определяться исключительно его личными опасениями по поводу повторения вьетнамского сценария.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:10
    +1
    Канадский профессор объяснил специфику политики президента США по Украине памятью о Вьетнамской войне


    Ничего себе.Он ещё что то помнит?Мощный дед.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:13
    0
    Рональд Прюссен надеется что самоходный Джо что то помнит.Джо не помнит что было вчера,а Прюссен о Вьетнаме заикается.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 08:25
      +1
      Это как раз бывает, что при деменции и подобнвх нарушениях памяти человек помнит, что было давно, но не помнит, что было вчера
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:20
    0
    Байден не желает отправлять на Украину американские войска и втягивать США в прямой конфликт с Россией

    а смысл? есть кого послать, что бы жар чужими руками загребать....
    Байден не является полностью самостоятельной фигурой

    а те кто его за ниточки дергает, явно не дураки....
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:21
    0
    Байден не желает отправлять на Украину американские войска и втягивать США в прямой конфликт с Россией

    А этого и не надо, если ВСУки готовы дохнуть за интересы США на Украине сотнями тысяч - достаточно просто дать им современное оружие и боеприпасы, что и делается.
  5. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:36
    0
    Вся власть Советам!

    Байден не является полностью самостоятельной фигурой и вряд ли политика США по Украине может определяться исключительно его личными опасениями...

    Президент на Западе - это менеджер крупного капитала. Он продвигает интересы тех, кто его спонсировал на выборах. Ограничение срока в четыре года - это страховка капиталистов, если вдруг президент вздумает взбрыкнуть, то его не переизберут, а уж если совсем "с катушек" съедет - то Харви Освальд ему в помощь.

    ps
    В отличии от Запада, у нас президент выбирается всем народам на прямых выборах.

    Цель президента Медведева - получить очередной айфон на халяву, за него он не только Украину продаст, но и всю Россию оптом и в розницу... Для этого и четырёх лет много.
    Цель президента Путина - восстановить СССР на новых принципах (халавы не будет). Для этого и 30-ти лет мало.

    Для нас ограничение срока не приемлемо. Но, как противовес, должен быть реально действующий механизм снятия с должности, который начинает работать не раньше четырёх лет, после избрания.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:38
    0
    Генералы готовятся к прошлой войне а присмерти к позапрошлой. История учит что ничему никого не учит.