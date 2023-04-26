Канадский профессор объяснил специфику политики президента США по Украине памятью о Вьетнамской войне

Президент США Джо Байден в своей политике по украинскому вопросу старается действовать сдержанно, опасаясь повторения для Вашингтона сценария войны во Вьетнаме. Об этом заявил профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен, изложивший свое мнение на портале The Conversation.
Историк напомнил, что в свое время Байден советовал тогдашнему президенту США Бараку Обаме не забывать об уроке Вьетнамской войны, когда тот собирался увеличить американское военное присутствие в Афганистане. Сейчас Байден также помнит о войне во Вьетнаме, и эта память предохраняет его от более активного вмешательства в украинский конфликт.
Байден не желает отправлять на Украину американские войска и втягивать США в прямой конфликт с Россией, пишет канадский профессор. Несмотря на активную поддержку Киева, у американского президента есть некие линии, пересекать которые он явно не собирается. Байден, считает аналитик, балансирует между целями, которых стремится достичь США на Украине, и способами их достижения.
Напомним, что Байден был молодым человеком в годы Вьетнамской войны и должен прекрасно помнить о той цене, которую США заплатили за вмешательство во внутренние дела далекой азиатской страны, к которой прежде не имели никакого отношения. Тогдашней американской элите война во Вьетнаме обошлась очень дорого, и сейчас в Белом доме явно не спешат повторять ошибки прошлого при всем своем желании нанести России поражение в украинском конфликте.
Однако канадский аналитик забывает о том, что Байден не является полностью самостоятельной фигурой и вряд ли политика США по Украине может определяться исключительно его личными опасениями по поводу повторения вьетнамского сценария.