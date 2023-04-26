Украинский генерал Кривонос: Бахмут не был подготовлен к обороне, что привело к большим потерям ВСУ

(...) вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. (...) эти проблемы способствуют тому, что мы несем достаточно большие потери

Украинская армия несет большие потери в Бахмуте, город необходимо было оставить еще в феврале. С таким заявлением выступил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.Украинский генерал раскритиковал политическое и военное руководство Украины, обвинив его в больших потерях ВСУ в Бахмуте, которых можно было бы избежать. По убеждению Кривоноса, Генштаб ВСУ принял решение оборонять город, но при этом не предпринял никаких действий по необходимой подготовке его к обороне. За это сейчас расплачиваются украинские военнослужащие, пытающиеся удержаться в городской застройке.- заявил генерал.По мнению Кривоноса, Бахмут необходимо было оставить еще в феврале, это помогло бы сохранить жизни большого количества украинских солдат, но политические амбиции Зеленского перевесили и теперь положение ВСУ в городе катастрофическое. При этом командование группировки, обороняющей город, не может переломить ситуацию и навязать российским войскам свою инициативу. Все это усугубляется проблемой с наличием подготовленных военнослужащих. Несмотря на проводимые мероприятия, Генштаб не в состоянии набрать необходимое количество мобилизованных, а также их подготовить. На передовую отправляются необученные солдаты, что приводит к еще большим потерям.