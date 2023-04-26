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Украинский генерал Кривонос: Бахмут не был подготовлен к обороне, что привело к большим потерям ВСУ

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Украинский генерал Кривонос: Бахмут не был подготовлен к обороне, что привело к большим потерям ВСУ

Украинская армия несет большие потери в Бахмуте, город необходимо было оставить еще в феврале. С таким заявлением выступил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.


Украинский генерал раскритиковал политическое и военное руководство Украины, обвинив его в больших потерях ВСУ в Бахмуте, которых можно было бы избежать. По убеждению Кривоноса, Генштаб ВСУ принял решение оборонять город, но при этом не предпринял никаких действий по необходимой подготовке его к обороне. За это сейчас расплачиваются украинские военнослужащие, пытающиеся удержаться в городской застройке.

(...) вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. (...) эти проблемы способствуют тому, что мы несем достаточно большие потери

- заявил генерал.

По мнению Кривоноса, Бахмут необходимо было оставить еще в феврале, это помогло бы сохранить жизни большого количества украинских солдат, но политические амбиции Зеленского перевесили и теперь положение ВСУ в городе катастрофическое. При этом командование группировки, обороняющей город, не может переломить ситуацию и навязать российским войскам свою инициативу. Все это усугубляется проблемой с наличием подготовленных военнослужащих. Несмотря на проводимые мероприятия, Генштаб не в состоянии набрать необходимое количество мобилизованных, а также их подготовить. На передовую отправляются необученные солдаты, что приводит к еще большим потерям.
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8 комментариев
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  1. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:14
    +4
    Вся власть Советам!

    Кривонос: Бахмут не был подготовлен к обороне, что привело к большим потерям ВСУ

    Отмазки пошли.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:35
      0
      Намекает что Кукуев и Лемберг надо готовить к обороне лучше
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:14
    +3
    Зато у ВСУ есть время подготовить к обороне Львов.
    Впрочем его без боя скоро вернут полякам.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:17
    +1
    Второй Люся Аристович? Как по методичке: не у дел - прозрел.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:25
      0
      Цитата: Uprun
      Второй Люся Аристович? Как по методичке: не у дел - прозрел.

      Это точно, от Сырского такого не услышишь. Только констатация фактов.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:18
    +2
    При массированных ударах всех родлв войск никакая оборона города не спасет.Ни внутри,ни внеше.Причем город то,не велик.Просто наши силы и возможности довольно ограничены,вот и причина долгого "стояния"под Бахмутом-Артемовском.Дело не в всуках,а в нашей армии
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:23
    +1
    Кой хрен, вы укрепляли Мариуполь ВОСЕМЬ ЛЕТ. Как именно укрепили? Напомнить? Живым щитом! Точно то же самое и в Артемовске. Вы подготавливали укрепрайон только там, где физически за 8 лет уничтожили жителей - на западных окраинах Донецка. В остальных местах вы прятались и будете исключительно прятаться за мирняком, как ты в принципе хотел "подготовить город к обороне"? ДОТы из зданий сделать? Для этого надо вывезти мирняк из зданий - а вот на это вы пойти не можете, потому что без мирняка вас раскатали бы прямо в дотах ствольной артиллерией
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:28
      0
      В Артемовске мирных жителей было порядка 70 тысяч.К марту,по сообщениям оставалось порядка трех тысяч.Остальных всуки заставили уехать.В Мариуполе населения было порядка 400 тысяч.Город взяли в течение двух месяцев.Да,погибло много гражданских.Что мешает сносить в Артемовске дома,как сносили в Мариуполе?Гражданских там фактически нет.