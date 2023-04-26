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Украинские журналисты поинтересовались у пресс-офицера, находится ли уже «гвардия наступления» на фронте

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Украинские журналисты поинтересовались у пресс-офицера, находится ли уже «гвардия наступления» на фронте

В эфир всеукраинского информационного марафона был выведен пресс-офицер Нацгвардии Украины Харитон Старский. У него ведущие эфира поинтересовались, действуют ли уже формирования так называемой «гвардии наступления» на фронте. В частности, вопрос касался присутствия на линии боевого соприкосновения бригады «Рубеж».


По словам Старского, он бы не стал отделять «гвардию наступления» как таковую от всех подразделений национальной гвардии Украины.

Старский:

Наши подразделения находятся на фронте с 2014 года. Они вели бои на Светлодарской дуге, а также за Станицу Луганская. Поэтому, конечно, наши подразделения уже на фронте. Они давно там.

Таким образом, пресс-офицер украинской нацгвардии назвал те места, контроль над которыми украинские войска потеряли в результате наступательных действий российских войск и НМ ЛДНР.

Напомним, что в состав так называемой «гвардии наступления» Украины помимо подразделений нацгвардии входят отряды национальной полиции и пограничной службы. Ранее сообщалось, что сформированные бригады будут использоваться в контрнаступлении совместно с ВСУ. Однако в силу существенных потерь отдельные подразделения «гвардии наступа» украинскому командованию уже сейчас приходится бросать в бой, в том числе в районе Артёмовска (Бахмута).
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:37
    0
    Гвардию наступления по прежнему ловят по городам и весям Украины ,проявляя чудовищное коварство.Некоторые удачно сходили а только что открытый Макдональдс.Если выживут ,на всю жизнь запомнят что Макдональдс не только "ресторан ",но и место где вручали повестки на тот свет.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:38
    0
    Чего из них вытягивать то .Как только пойдут в бой и сразу будет понятно.Что то мне не верится правда ,что будет серьезное наступление и без авиации . Запасы Хаймерсов и снарядов им обеспечили,танки передали .Но вариантов с проигрышем у них нет ,это будет реально последний бой. Потому как если ВСУ проиграет,лавочка с финансами может закрыться.Вот и тянут