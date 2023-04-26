Украинские журналисты поинтересовались у пресс-офицера, находится ли уже «гвардия наступления» на фронте

Наши подразделения находятся на фронте с 2014 года. Они вели бои на Светлодарской дуге, а также за Станицу Луганская. Поэтому, конечно, наши подразделения уже на фронте. Они давно там.

В эфир всеукраинского информационного марафона был выведен пресс-офицер Нацгвардии Украины Харитон Старский. У него ведущие эфира поинтересовались, действуют ли уже формирования так называемой «гвардии наступления» на фронте. В частности, вопрос касался присутствия на линии боевого соприкосновения бригады «Рубеж».По словам Старского, он бы не стал отделять «гвардию наступления» как таковую от всех подразделений национальной гвардии Украины.Старский:Таким образом, пресс-офицер украинской нацгвардии назвал те места, контроль над которыми украинские войска потеряли в результате наступательных действий российских войск и НМ ЛДНР.Напомним, что в состав так называемой «гвардии наступления» Украины помимо подразделений нацгвардии входят отряды национальной полиции и пограничной службы. Ранее сообщалось, что сформированные бригады будут использоваться в контрнаступлении совместно с ВСУ. Однако в силу существенных потерь отдельные подразделения «гвардии наступа» украинскому командованию уже сейчас приходится бросать в бой, в том числе в районе Артёмовска (Бахмута).