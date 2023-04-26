В украинской бригаде «Ураган» заявили о намерении «поднять флаг Украины над Луганском»

На Украине и за её пределами продолжается подготовка военнослужащих, которых командование намеревается бросить в контрнаступление. Среди прочего это подразделения так называемой «гвардии наступления». Такие подразделения формируются из состава национальной гвардии, нацполиции и пограничной службы Украины.При этом полевые командиры этих формирований делают бравурные заявления относительно того, какие задачи они собираются решать.Командование бригады «Ураган» заявляет, что бригада «намерена поднять украинский государственный флаг над Луганском». Исходя из этого заявления, можно сделать вывод о том, что как минимум часть подразделений названной «гвардии наступления» собирается атаковать на Луганском направлении. И это тот самый вариант, который пыталось реализовать украинское командование осенью прошлого года, когда в результате наступательной операции ВСУ удалось вновь войти на территорию ЛНР. Тогда наши войска остановили противника на рубеже Сватово-Кременная, и за несколько месяцев на отдельных участков отбросили ВСУ на 15-20 км, выйдя в том числе и на территорию Харьковской области.Заявление о такой цели как Луганск также свидетельствует о том, что какое-то одно узкое направление для контрнаступления противником не рассматривается. Многократно обещанное контрнаступление, с большой долей вероятности, будет идти сразу на нескольких направлениях, одно из которых – те же самые Сватово, Кременная, с попыткой прорвать оборону на этом участке и выйти к Лисичанску и Северодонецку.