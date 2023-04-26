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В украинской бригаде «Ураган» заявили о намерении «поднять флаг Украины над Луганском»

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В украинской бригаде «Ураган» заявили о намерении «поднять флаг Украины над Луганском»

На Украине и за её пределами продолжается подготовка военнослужащих, которых командование намеревается бросить в контрнаступление. Среди прочего это подразделения так называемой «гвардии наступления». Такие подразделения формируются из состава национальной гвардии, нацполиции и пограничной службы Украины.

При этом полевые командиры этих формирований делают бравурные заявления относительно того, какие задачи они собираются решать.

Командование бригады «Ураган» заявляет, что бригада «намерена поднять украинский государственный флаг над Луганском». Исходя из этого заявления, можно сделать вывод о том, что как минимум часть подразделений названной «гвардии наступления» собирается атаковать на Луганском направлении. И это тот самый вариант, который пыталось реализовать украинское командование осенью прошлого года, когда в результате наступательной операции ВСУ удалось вновь войти на территорию ЛНР. Тогда наши войска остановили противника на рубеже Сватово-Кременная, и за несколько месяцев на отдельных участков отбросили ВСУ на 15-20 км, выйдя в том числе и на территорию Харьковской области.

Заявление о такой цели как Луганск также свидетельствует о том, что какое-то одно узкое направление для контрнаступления противником не рассматривается. Многократно обещанное контрнаступление, с большой долей вероятности, будет идти сразу на нескольких направлениях, одно из которых – те же самые Сватово, Кременная, с попыткой прорвать оборону на этом участке и выйти к Лисичанску и Северодонецку.
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34 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:53
    +3
    Им там наливают что ли перед этим ? А потом ведут к журналистам
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:57
      +1
      По моему так оно и есть,потом путая стороны света ,поворачиваются в сторону Киева ,и говорят что наступают в том направлении.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:59
      0
      Хвастать, милая, не стану: знаю сам, что говорю.
      С неба звёздочку достану и на память подарю. bully
    3. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 08:59
      +3
      Там нюхают, наливать сейчас не модно
    4. Shkworen
      Shkworen Сегодня, 09:16
      0
      скорее сыпят от души, тоже что и зеленскому :)
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: APASUS
      Им там наливают что ли перед этим ? А потом ведут к журналистам

      Выпивка - вчерашний день. drinks
      Еврофашисты употребляют тяжелые психотропы. wassat
      Чтобы не страшно было переселяться к Бандере. am
  2. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 08:57
    +2
    Сьисть то вин сьисть, та кто ж ему дасть. (С)
  3. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 09:03
    +2
    Все идет к тому, что украину примут в нато в качестве исключения и применят статью 5. И тогда на украину попрут все и вся.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 09:19
      +2
      А как думаете?"Все и вся"готовы сгореть в ядерном пожаре?Если попрут,то у России выбора уже не будет,кроме применения триады.И мне всегда интересно а граждане Финляндии,Швеции,Польши,Германии,Норвегии и далее по периметру России тоже готовы с нами умереть?Или радиация,пожары,отравленные вода и воздух останутся в границах России строго по карте? А кто будет тушит АЭС,хим.предприятия,леса после неизбежных пожаров?Понимаю что конечно вопрос не к Вам...Но на Западе есть ли люди в адеквате?Или все заняты трансгендерами,лгбт сообществом,переменой пола у детей и прочими извращениями?Получим ли когда либо ответ?И перспективы туманны...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:11
        0
        Или радиация,пожары,отравленные вода и воздух останутся в границах России

        По ходу именно так они и думают .
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:19
        +1
        Или радиация,пожары,отравленные вода и воздух останутся в границах России строго по карте?

        Наши непосредственные соседи видимо об этом не задумываются, они верят нашим диванным воинам, что мы будем бить по ним нашим яо. Вся беда в том для них, что бить мы будем по сша, франции, британии, возможно германии, а вот по нашим соседям будут бить сша, британия и франция, так как мы будем уничтожены сразу, а вот то что от нас останется, станет радиоактивными осадками осевшеми на территориях наших соседей. hi
        1. Комментарий был удален.
        2. мазута
          мазута Сегодня, 11:34
          0
          Думать некому и нечем.НВП как предмет и урок отсутствовало,да и география видимо тоже.Размеры бы хоть сравнили всей Европы и хотя бы европейской части России.Последствий взрыва современного ЯО до них не доводят,японцы стыдливо молчат на официальном уровне,кто на них провел первые и единственные испытания "вживую",про мощность тех бомб и современных и говорить нечего.Нанося удар по России,надо лупить и по подводному флоту с ракетами в любом районе получается мирового океана в час Х.Путь для человечества в целом в один конец.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:20
      -3
      Все идет к тому, что украину примут в нато в качестве исключения и применят статью 5.

      Похоже к этому всё и идёт. Сейчас поставляют вооружение танки арт. системы ,ПВО и т.д а в какой то момент появятся официально солдаты альянса благо техника уже на месте.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:21
      +1
      Если Украину примут в НАТО и применят статью 5, это будет ядерная война, поскольку тогда США и Россия окажутся непосредственными военными противниками. У России никаких шансов, так что проще сразу же обработать как минимум Европу тактическими зарядами, в том числе по морским портам, чтоб не дать американцам выгружать технику. А по самим Штатам сразу запускать стратегические и в ответ ловить такие же.
      Поздравляю, победили Китай, Индия, Бразилия...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:06
        -1
        У России никаких шансов

        Шансов будет мало как у нас так и у них. И тогда живые позавидуют мёртвым.
    4. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: RED_ICE
      Все идет к тому, что украину примут в нато в качестве исключения и применят статью 5.

      Как можно применить статью 5 к конфликту, который начался ДО принятия страны в НАТО? Статья 5 подразумевает помощь (причем не обязательно военную) стране-члену НАТО в момент нападения на неё третьей страны.
      Цитирую выдержку из ст.5:
      " в случае если подобное вооруженное нападение (на страну НАТО) будет иметь место, каждая из них (остальных стран НАТО), в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы".
      То есть:
      1. Помощь вовсе не обязательно открытием второго фронта, а действием, "которое сочтут необходимым". То есть при желании пострелять - окажут военную... а вот при активном нежелании воевать - юридически можно "оказать помощь" буквально даже простым визгом в ООН. Ну вот так "сочли необходимым" - и шабаш!
      2. Поскольку нападение на Украину со стороны России произошло до того, как Украина стала членом НАТО - то даже вышеуказанная помощь не может ей быть оказана в соответствии со ст.5 - так как нападения на члена НАТО не было! Значит и применения ст.5 быть не может.

      В общем, если вдруг предположить немыслимое, что Украину с таким конфликтом примут в альянс - то текущая на ней война не может быть казусом белли для военной помощи альянса. Никто своей армией не вступится.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:04
    +2
    Заявление о такой цели
    . Заявлений много и ещё больше... они сами себя пытаются взбодриться по самое, самое.
    Что будет по факту... будем посмотреть.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:04
    +2
    А "храбрых" там нет чего-нибудь там водрузить над Владивостоком, чего мелочиться.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:14
      0
      Видать те, "самые храбрые" , которые до... самых до окраин, уже того, храбро в землю легли, а эти, следующие, ещё не дошли до нужных кондиций.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:18
        0
        Комментировать тут как бы и нечего.Удачи им побыстрее сгинуть
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:24
      0
      А "храбрых" там нет чего-нибудь там водрузить над Владивостоком, чего мелочиться.

      Ага буквально на прошлой неделе шумиха была кто то снял флаг украины на каком то сборище в Питере. А вы говорите Владивосток.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: частное лицо
        буквально на прошлой неделе шумиха была кто то снял флаг украины на каком то сборище в Питере. А вы говорите Владивосток.

        Но шумиха-то была :))
        А флаг... что ж, чубаки и чубакофилы точно знают, что они не на фашистской Украине, а в свободной России, и их не убьют за флаг или распевание щеневмерлы - поэтому и провоцируют. Выдавая это за эпохальные перемоги.
        Ну что тут поделаешь... если гордиться больше нечем - то будешь гордиться и самой длинной в мире вышитой ширинкой, и самым большим в мире караваем в виде тризуба... и флаг, где-то на несколько секунд поднятый украдкой в России - из той же оперы. Нет у них других перемог, пожалейте убогих :))
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 09:06
    +1
    В украинской бригаде «Ураган» заявили о намерении «поднять флаг Украины над Луганском»

    В доме для сумасшедших много чего заявляют! fellow lol
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:11
      0
      Поскакушки даром не проходят ни для кого... видать доскакались до командирских должностей, хотя скорее заменили предыдущих, утилизированных.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:09
    0
    Тут им главное не перепутать с направлениями наступления и не взять Варшаву. Что-то подготовить и послать в бой не значит получить задуманное, 60 тыс. размазанные по фронту наступления вы серьезно ?
  8. Комментарий был удален.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:13
    0
    В бригаде "Уркаган" опять повальный передоз
  10. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 09:23
    +1
    Причина человеческих страданий - нечеловеческие желания.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:24
    +1
    Цитата: RED_ICE
    Все идет к тому, что украину примут в нато в качестве исключения и применят статью 5. И тогда на украину попрут все и вся.

    Ничего общего с реальностью. Вопрос о применении статьи 5 даже при конфликте с реальными членам НАТО неоднозначен.
    При применении статьи 5 со стороны НАТО у России автоматически появляются основания наносить удары по всем сопричастным. В альянсе это прекрасно понимают(шакалье в виде ляхов и прибалтосов тоже догадывается).
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:51
    0
    Цитата: мазута
    мне всегда интересно а граждане Финляндии,Швеции,Польши,Германии,Норвегии и далее по периметру России тоже готовы с нами умереть?


    А граждан кто-то об этом спрашивает?
    На то уж пошло, а мы с Вами так ли хотим умереть? Я вот как-то не планировал... Но, насколько вспоминаю, нас никто и не спрашивал
    1. мазута
      мазута Сегодня, 10:02
      +1
      Полностью согласен.Наше мнение вообще неинтересно никому.Поэтому живем пока живем.При применении яо попрощаться с близкими не успеем.И как всегда:я хоть 6 десятков лет пожил,детей и внуков жалко...
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:54
    0
    Цитата: Tagan
    у России автоматически появляются основания наносить удары по всем сопричастным

    Уважаемый, на то уж пошло, у нас и сегодня более чем достаточно оснований наносить эти удары и без принятия Украины в НАТО)
    И? наносим?
  14. solar
    solar Сегодня, 10:06
    -2
    Командование бригады «Ураган» заявляет, что бригада «намерена поднять украинский государственный флаг над Луганском».

    Это навряд ли может быть даже в принципе. "Гвардия наступления"- это вновь сформированные части второго эшелона, их официальная задача- зачистка территории в тылу ВСУ при наступлении.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:20
    +1
    Цитата: sdivt

    Уважаемый, на то уж пошло, у нас и сегодня более чем достаточно оснований наносить эти удары и без принятия Украины в НАТО)
    И? наносим?

    А вы, уважаемый, не торопитесь. Прямого военного противостояния пока нет и речи о уже запущенной в действие статьи 5 тоже не идёт, не так ли?
    Подобные вопросы и сомнения в своё время были и по части необходимости приведения в чувство укронацистов.
    Так что потерпите.
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:52
    0
    Цитата: Tagan
    не торопитесь. Прямого военного противостояния пока нет


    Вы бы это не мне написали) У господина Медведева другое видение ситуации:

    "МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать всё, чтобы победить в этой войне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
    "Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс"     (с)

    Подробнее на РИА Новости:
    https://ria.ru/20230425/medvedev-1867528336.html