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Министр обороны Польши пообещал через два года создать «самую сильную армию в Европе»

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Министр обороны Польши пообещал через два года создать «самую сильную армию в Европе»

Польше необходимо еще два года для создания самой сильной армии на европейском континенте. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет Gazeta Wyborcza.


Находящаяся у власти в Польше партия "Закон и справедливость" намерена создать самые крупные вооруженные силы в Европе. По данным издания, правительство уже сформулировало соответствующие задачи и занято их реализацией. Варшава активно закупает новые вооружения, одновременно увеличивая численность личного состава. В итоговом варианте польская армия должна достигнуть численности в 300 тысяч военнослужащих, из которых 250 тысяч будут относиться к кадровым военным, а еще 50 - к территориальной обороне.

Все это прикрывается заявлениями о необходимости защищаться от "агрессивной России", якобы вынашивающей планы по захвату польских территорий. При этом подчеркивается, что сама Польша является "сугубо мирной" страной и никаких планов по захвату территорий якобы не вынашивает. В Варшаве предпочитают не говорить вслух о Западной Украине, которую считают уже фактически своей.

Нам нужно еще два года, и тогда польская армия станет самой сильной сухопутной армией в Европе (...) Увеличение численности польских вооруженных сил действительно является необходимостью, вызванной агрессией России против Украины и ростом напряженности в международных отношениях

- заявил польский министр обороны.

На сегодняшний день численность войска Польского достигла 160 тысяч человек, к осени ожидается увеличение до 200 тысяч. Ранее в Варшаве заявили, что сделали выводы из конфликта на Украине, поэтому наращивание военного потенциала является одним из самых приоритетных направлений деятельности властей.
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:57
    0
    Министр обороны Польши пообещал через два года создать «самую сильную армию в Европе»
    . Повторение, мать ученья....
    Впрочем, если много раз повторять и сам поверишь в любую муру.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 09:03
      0
      Министр обороны Польши пообещал через два года создать «самую сильную армию в Европе»
      Они что, замахнулись на первенство против нэньки? Они что, думают что у них получится лучше чем у самой сильной на сегодня какляцкой армии цэгейропы?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:06
        -1
        Ну и правильно. Одна самая "сильная армия европы" задание провалила, пора вторую создавать
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 09:29
          -1
          Цитата: igorbrsv
          Ну и правильно. Одна самая "сильная армия европы" задание провалила, пора вторую создавать

          Вы забыли про сильнейшую в Европе румынскую армию.
          1. Fisherman
            Fisherman Сегодня, 10:13
            0
            грех смеяться над цыганскими бронекавалеристскими повозками...это нетолерантно....а поляки той осенью попытались своему населению "закинуть удочку" приглашением в лагеря переподготовки на добровольной основе - так почти 400 000 добровольно ломанулись и за неделю покинули территорию Польши.
    2. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 09:06
      0
      Нацистская Германия тоже была самой сильной армией Европы,, так что - да, могут и повторить..
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:14
      +1
      Что такое самая сильная ярмия, как это потрогать руками? Есть понятие самая многочисленная, есть понятие самая боеспособная познавшая радость побед, есть самая напичканная передовым вооружением и прикрытая ЯО........ а у этих кроме векового гонора с перьями на шляпах что ?
  2. Maluck
    Maluck Сегодня, 08:59
    +2
    Тут как говорится - сами напросились. Считаю, что нужно срочно обеспечивать сухопутный коридор в Калининградскую область.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:00
    +3
    самые крупные вооруженные силы в Европе.
    Откуда гроши? Экономика в Польше выглядит мощной лишь в сравнении с болгарской и украинской.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:15
      +1
      совсогласен, Германия больше из ЕС ни евроцента на польский "проект" сама не даст...ну янки им напечатают...опять пилить эту заносчивую шляхту на куски...надо уже их отсекать от моря навечно, чтобы кроме яблоневых садов у них не было источников "гордости".
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:01
    +3
    Министр обороны Польши пообещал через два года создать «самую сильную армию в Европе»

    МО РФ открыло в Смоленской области высшее военно-топографическое училище имени Ивана Сусанина...
    Ежегодно вдоль границ с Польшей будут высаживаться берёзы...
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 09:01
    +2
    Американский ВПК потирает руки и весь в надежде ,что так будет долго.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:08
      0
      Пока страны в европе не закончатся с "самыми сильными армиями". Уже и дату для следуещей назначили - через два года
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:21
      +1
      Вообще-то южнокорейский ВПК, который внезапно залетел на премиум рынок с самолетом, танком, своим более продвинутым и производительным Химарсом. Ну и корейский APR-1400 фаворит на польской программе строительства АЭС.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:10
    +1
    Есть такой телеграм-канал "Нолито" - рекомендую почитать у них последнее, про Польшу.
    Если коротко. очень смахивает на БРИТАНСКИЙ проект по развалу ЕС изнутри с ослаблением Германии и Франции через создание им оппонента - Польши. В перспективе и с ЯО от Британии, но тут, думаю, ребята перегнули.
    А так - смысл в Польше и для бритосов и для матрасов один - ослабление политических противников - Германии и Франции. Ну и России геморроя подкинуть.
    Так что ляхов будут тянут, благо как писал один бритос,
    Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я ее не науськивал. Этого пса не надо науськивать. Его толкает на такие дела первородный грех, врожденная склонность к пороку, которую он всосал с молоком матери.
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    https://www.livelib.ru/quote/329008-troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki-dzherom-k-dzherom