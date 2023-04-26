Министр обороны Польши пообещал через два года создать «самую сильную армию в Европе»

Нам нужно еще два года, и тогда польская армия станет самой сильной сухопутной армией в Европе (...) Увеличение численности польских вооруженных сил действительно является необходимостью, вызванной агрессией России против Украины и ростом напряженности в международных отношениях

Польше необходимо еще два года для создания самой сильной армии на европейском континенте. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет Gazeta Wyborcza.Находящаяся у власти в Польше партия "Закон и справедливость" намерена создать самые крупные вооруженные силы в Европе. По данным издания, правительство уже сформулировало соответствующие задачи и занято их реализацией. Варшава активно закупает новые вооружения, одновременно увеличивая численность личного состава. В итоговом варианте польская армия должна достигнуть численности в 300 тысяч военнослужащих, из которых 250 тысяч будут относиться к кадровым военным, а еще 50 - к территориальной обороне.Все это прикрывается заявлениями о необходимости защищаться от "агрессивной России", якобы вынашивающей планы по захвату польских территорий. При этом подчеркивается, что сама Польша является "сугубо мирной" страной и никаких планов по захвату территорий якобы не вынашивает. В Варшаве предпочитают не говорить вслух о Западной Украине, которую считают уже фактически своей.- заявил польский министр обороны.На сегодняшний день численность войска Польского достигла 160 тысяч человек, к осени ожидается увеличение до 200 тысяч. Ранее в Варшаве заявили, что сделали выводы из конфликта на Украине, поэтому наращивание военного потенциала является одним из самых приоритетных направлений деятельности властей.