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Telegram-каналы: В Белгородской области украинский беспилотник атаковал электроподстанцию

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Telegram-каналы: В Белгородской области украинский беспилотник атаковал электроподстанцию

В районе села Нежеголь Белгородской области беспилотный летательный аппарат, запущенный украинскими вооруженными формированиями, предпринял атаку электроподстанции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.


По утверждению источника, беспилотник сбросил на электроподстанцию самодельное взрывное устройство. Однако устройство не сдетонировало, поэтому взрыв не произошел, и никто не пострадал. Разрушений на электроподстанции также не зафиксировано.

Судя по всему, главной целью атаки, как и других подобных провокаций, было запугивание местного населения с целью продемонстрировать возможности украинских формирований и внушить чувство незащищенности.


Отметим, что украинские формирования регулярно обстреливают территории региона и запускают беспилотники, пытаясь атаковать российские инфраструктурные объекты. Днем ранее украинские формирования два раза атаковали территорию Белгородской области. Во-первых, был обстрелян населенный пункт Ленинский в Шебекинском городском округе. Из-за обстрела украинской артиллерии там были повреждены несколько зданий, а также заборы частных домов.

Во-вторых, украинские формирования атаковали село Черемошное Белгородского района. Здесь также, к счастью, никто не пострадал. Но зато в результате атаки была повреждена местная линия электропередачи.

Также ранее украинские формирования с помощью беспилотных аппаратов пытались атаковать и другой приграничный регион России – Брянскую область. Там были предприняты атаки на здания местных районных военных комиссариатов и отделения полиции, по счастливой случайности тоже никто не пострадал.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:11
    +2
    К сожалению это будет продолжаться пока Харьков не окажется в глубоком тылу войдя в состав России.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:22
      +3
      В Белгородской области украинский беспилотник атаковал электроподстанцию

      Прям создаётся ощущение, что пока выдавливают ВСУ из занятых территорий, они пытаются захватить другие районы, российские.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:33
        -3
        гарант вроде обещал решить проблему.
  2. штурм
    штурм Сегодня, 09:36
    0
    Отметим, что украинские формирования регулярно обстреливают территории региона и запускают беспилотники, пытаясь атаковать российские инфраструктурные объекты.


    Это разве не красные линии пересекаются уважаемый "грозный" ДАМ?
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 10:00
    0
    Слава богу, Его Величество Счастливый Случай на нашей стороне! Бог не выдаст, свинья не съест! Авось пронесёт! Небось не попадут! Ура!
  4. solar
    solar Сегодня, 10:09
    -1
    С учетом того, что украинские БПЛА находят уже в Подмосковье при полном неучастии в этом ПВО, география ударов будет только расширятся, так как, похоже, для ПВО они не существуют.
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:38
    +1
    А не пора заняться хотя бы пассивной защитой важных объектов? Рыболовные сети натянуть над трансформаторами или щитами их прикрыть.