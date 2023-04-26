Telegram-каналы: В Белгородской области украинский беспилотник атаковал электроподстанцию

В районе села Нежеголь Белгородской области беспилотный летательный аппарат, запущенный украинскими вооруженными формированиями, предпринял атаку электроподстанции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По утверждению источника, беспилотник сбросил на электроподстанцию самодельное взрывное устройство. Однако устройство не сдетонировало, поэтому взрыв не произошел, и никто не пострадал. Разрушений на электроподстанции также не зафиксировано.
Судя по всему, главной целью атаки, как и других подобных провокаций, было запугивание местного населения с целью продемонстрировать возможности украинских формирований и внушить чувство незащищенности.
Отметим, что украинские формирования регулярно обстреливают территории региона и запускают беспилотники, пытаясь атаковать российские инфраструктурные объекты. Днем ранее украинские формирования два раза атаковали территорию Белгородской области. Во-первых, был обстрелян населенный пункт Ленинский в Шебекинском городском округе. Из-за обстрела украинской артиллерии там были повреждены несколько зданий, а также заборы частных домов.
Во-вторых, украинские формирования атаковали село Черемошное Белгородского района. Здесь также, к счастью, никто не пострадал. Но зато в результате атаки была повреждена местная линия электропередачи.
Также ранее украинские формирования с помощью беспилотных аппаратов пытались атаковать и другой приграничный регион России – Брянскую область. Там были предприняты атаки на здания местных районных военных комиссариатов и отделения полиции, по счастливой случайности тоже никто не пострадал.