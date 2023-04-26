Белый Дом: НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс

Это решение должно приниматься союзниками по НАТО и странами, которые стремятся присоединиться к НАТО

НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс. Соединенные Штаты не станут пытаться повлиять на политику этой международной организации в отношении приема новых членов.Так ответила на вопрос журналистов в ходе брифинга Карин Жан-Пьер, официально представляющая Белый Дом.- заявила она, когда один из представителей американских СМИ спросил, не намерен ли Джо Байден, недавно официально заявивший о намерении баллотироваться на следующий срок, решить вопрос принятия Украины в Североатлантический альянс до президентских выборов.Пресс-секретарь администрации президента США отметила, что на данный момент приоритетом Белого Дома является не вступление Украины в НАТО, а оказание ей военной, финансовой и прочей помощи.Ранее член американского Конгресса от Республиканской партии Мэтт Гетц потребовал от президента Соединенных Штатов подробно отчитаться о своих планах по оказанию поддержки киевскому режиму. Он также обратился к руководству Минобороны США с запросом относительно присутствия американских военных на Украине.Незадолго до этого спикер словацкого парламента Борис Коллар заявил, что не стоит давать киевскому режиму надежду на скорый прием в Североатлантический альянс, это было бы безответственно. При этом он не возражает против того, чтобы Киев начал подготовку к вступлению в НАТО, которое когда-нибудь может состояться.