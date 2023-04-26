Военное обозрение
Войти Регистрация

Белый Дом: НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс

20
Белый Дом: НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс

НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс. Соединенные Штаты не станут пытаться повлиять на политику этой международной организации в отношении приема новых членов.


Так ответила на вопрос журналистов в ходе брифинга Карин Жан-Пьер, официально представляющая Белый Дом.

Это решение должно приниматься союзниками по НАТО и странами, которые стремятся присоединиться к НАТО

- заявила она, когда один из представителей американских СМИ спросил, не намерен ли Джо Байден, недавно официально заявивший о намерении баллотироваться на следующий срок, решить вопрос принятия Украины в Североатлантический альянс до президентских выборов.

Пресс-секретарь администрации президента США отметила, что на данный момент приоритетом Белого Дома является не вступление Украины в НАТО, а оказание ей военной, финансовой и прочей помощи.



Ранее член американского Конгресса от Республиканской партии Мэтт Гетц потребовал от президента Соединенных Штатов подробно отчитаться о своих планах по оказанию поддержки киевскому режиму. Он также обратился к руководству Минобороны США с запросом относительно присутствия американских военных на Украине.

Незадолго до этого спикер словацкого парламента Борис Коллар заявил, что не стоит давать киевскому режиму надежду на скорый прием в Североатлантический альянс, это было бы безответственно. При этом он не возражает против того, чтобы Киев начал подготовку к вступлению в НАТО, которое когда-нибудь может состояться.
Использованы фотографии:
НАТО
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:17
    0
    НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс. Соединенные Штаты не станут пытаться повлиять на политику этой международной организации в отношении приема новых членов.
    . В общем высказывают такое мнение, что полосатики готовы спихнуь заботу о кукуевских на гейропейских.
    Уж больно расходы велики, а отдачи ноль, кабы не в минус пошли, окончательно.
    У полосатиков есть АУКУС и эту тему они пропихивают сами для себя и только так.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:18
    +1
    Как всегда лгут, если в НАТО кто-то и что-то будет принимать решение самостолятельно без США то это уже будет не НАТО. Все решится на полях сражения, Украина нужна в НАТО из-за Крыма, не будет Крыма у Украины не будет Украины в НАТО.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:17
      0
      Украина Штатам нужна как с Крымом, так и без него.
      Какая разница, где возле границ базы размещать.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:18
    0
    Какая-то казуистическая формулировка.Вопрос к Белому Дому - США не страна НАТО.Совсем заврались в своём враньё и это хорошо.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 09:19
    +1
    Интересно,а Столтенберг потом руки с хлоркой моет или с "ферри"?
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:21
    +1
    Украина пищит да лезет с ногами в ЕС и НАТО. Абсолютно не задумываясь, на кой хрeн она там нужна. Это и есть болезнь украинства: я ни в чём никогда не виноват, и мне все должны.
  6. Everevil
    Everevil Сегодня, 09:29
    +1
    НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс. Соединенные Штаты не станут пытаться повлиять на политику этой международной организации в отношении приема новых членов.

    Умыли руки, вроде как. А мы, вроде как, даже почти и поверили yes
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:31
    +2
    У США проблема с принятием Украины в НАТО ,надо принимать решение плохое и очень плохое.Поэтому и началась это казуистика.В любом случае США сдрыстнут ,как всегда ,когда запахнет жареным.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: tralflot1832
      У США проблема с принятием Украины в НАТО ,надо принимать решение плохое и очень плохое.

      Непонятное стремление дикого Запада, развалить планету Земля на мелкие кусочки, сделать ее "коричневым карликом". Все время думаю, что "Парадокс Ферми" не его выдумка, а реальное предсказание запад это делает с упорством муравья, ухватившего бревно.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:36
    +1
    Ну прям вся такая "белая и пушистая"..., типа демократичная....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: Uprun
      Ну прям вся такая "белая и пушистая"..., типа демократичная..

      Даже приличное слово - демократия и то испохабили "белые и пушистые".
  9. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 09:36
    0
    Без решения членов Альянса. Бред. За чем мне нужна Грузия и Украина- и так проблем полно. А внутренний валовый продукт, -бабло выделяйте,, на поддержку такой машины.
  10. BAI
    BAI Сегодня, 09:47
    +3
    НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс. Соединенные Штаты не станут пытаться повлиять на политику этой международной организации в отношении приема новых членов.

    Можно подумать США - сторонний наблюдатель, а не член НАТО. Причем член, который всем заправляет (там, а не кому)
    1. Menshoff_D_V
      Menshoff_D_V Сегодня, 10:00
      +1
      А за чей счет их СШАый ВПК живет? Они просто красавцв- нагнули 2/3 планеты.)
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
      0

      BAI
      Сегодня, 09:47
      НОВЫЙ
      +1
      НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс. Соединенные Штаты не станут пытаться повлиять на политику этой международной организации в отношении приема новых членов.

      Можно подумать США - сторонний наблюдатель, а не член НАТО. Причем член, который всем заправляет (там, а не кому)
      Всем членам, член. laughing wink И если уж будут расчленять, то на мелкие члены.
  11. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:49
    +3
    "Карин Жан-Пьер станет первой темнокожей женщиной и первым открытым представителем ЛГБТК, когда-либо занимавшим пост пресс-секретаря Белого дома". (Слова Джен Псаки). Достойная преемница рыжей клоунессы. И эти люди "запрещают нам ковыряться в носу". Ну ну lol
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:58
    +1
    То есть прокатывают куропчиков. Как ФША относятся к "собственному мнению", с их не совпадающему - все давно в курсе)))
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
    +1
    Так ответила на вопрос журналистов в ходе брифинга Карин Жан-Пьер, официально представляющая Белый Дом.
    Она сегодня "представляет", завтра нет. И с неё, "как с гуся вода".
  14. solar
    solar Сегодня, 10:33
    0
    НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс.

    Общие слова ни о чём.
    Думаю, вопрос этот будет решаться в зависимости от результатов войны после её окончания. С одной стороны, НАТО не очень заинтересована в новом члене, имеющем конфронтацию с Россией. С другой- сейчас у Украины, пожалуй, самая боеспособная армия в Европе.
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:04
    0
    НАТО должно самостоятельно принимать решение о включении Украины в альянс.

    Но если её до сих пор туда не принимают, хотя изо всех сил хотят - то значит решение о принятии или непринятии принимает все-таки Россия :))