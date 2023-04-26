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В парламенте Крыма предложили расторгнуть зерновую сделку

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В парламенте Крыма предложили расторгнуть зерновую сделку

Зерновая сделка, заключенная между Москвой и Киевом при посредничестве Турции и ООН для предотвращения мирового продовольственного кризиса, вызывает всё больше вопросов относительно её целесообразности, особенно для Москвы, которая от соглашения не имеет практически никакой пользы.


Недовольство этой сделкой высказали и в Крыму, где часто на себе ощущают последствия нарушения зернового соглашения. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, пора уже расторгнуть это соглашение, так как оно используется украинской стороной совсем в других целях. Спикер отметил, что гуманитарным коридором в Черном море, который должен был использоваться для вывоза зерна, воспользовались ВСУ для атаки на Крым. Об этом Константинов сказал в интервью РИА Новости.

Парламентарий высказался против каких-либо сделок с украинской стороной в силу того, что они постоянно будут нарушаться ею.

Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит

— сказал председатель парламента Крыма.

Константинов отметил, что необходимо прекратить заигрывать с украинскими властями и приложить все усилия для достижения победы над «нацистским режимом Зеленского».

Напомним, что ранее о том, что зерновая сделка может быть не продлена, было заявлено и в Минобороны России из-за нарушений украинской стороной своих обязательств, касающихся неиспользования гумкоридора в военных целях.
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41 комментарий
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  1. dandi
    dandi Сегодня, 09:42
    +6
    Не,наши заочкуют,а если друг и партнёр пердоган обидится?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:55
      +9
      Константинов отметил, что необходимо прекратить заигрывать с украинскими властями

      После двух попыток атаковать вмб. Севастополь с помощью морских дронов, должны уйти все иллюзии с этими договорами. Зачем заниматься садомазохизмом.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 10:29
        +2
        Цитата: frruc
        Зачем заниматься садомазохизмом.

        Ответ то прост, значит это кому очень финансово выгодно
        1. frruc
          frruc Сегодня, 10:45
          0
          svp67........значит это кому очень финансово выгодно

          Ну если только испанским свинарям и производителям хамона. Нам этот вывоз зерна никаким боком не выгоден.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 11:06
            +1
            Цитата: frruc
            Нам этот вывоз зерна никаким боком не выгоден.

            Не был бы выгоден, его бы не продлевали... Так же как и не поставляли бы газ в Европу, через Украину, а нефть и нефтепродукты через Прибалтику и Болгарию
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:58
      +7
      Цитата: dandi
      Не,наши заочкуют,а если друг и партнёр пердоган обидится?

      Если бы обиделся, то не стал бы соблюдать конвенцию Монтре, а там глядишь и флот НАТО стоял бы в десятках километрах от Крыма и чаво бы только не пущал, в сторону Севастополя и не только.. есть еще и наши гражданские самолеты, которые пролетают над Турцией, а еще запрещенка идет через турков, банковские денежные переводы, много чаво.. ... А восточный базар не бывает в одну сторону, каждый в чем то должен уступить....
      1. Умник
        Умник Сегодня, 10:17
        0
        Монтре распространяется на авианосцы, авику в черном море делать нечего. Любой авик в черном море превращается в ракетоприемник балы бастионы простреливают в доль и поперек
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 10:33
        -4
        А у нато есть флот в черном море? Там только причерноморские дозволяются раз. А атаки флота нато по нам равно нет нато два.
        1. solar
          solar Сегодня, 10:38
          +1

          А у нато есть флот в черном море? Там только причерноморские дозволяются раз.

          А вы не в курсе, что большая часть побережья Черного моря принадлежит странам НАТО?
        2. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 10:39
          +1
          Конвенция Монтре устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.
        3. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 10:46
          +1
          Цитата: evgen1221
          А атаки флота нато по нам равно нет нато два.

          А вы думаете дроны атаковавшие Севастополь на Украине сделаны? Так кто же тогда атакует дронами Севастополь?
    3. Владимир Мсквчёв
      Владимир Мсквчёв Сегодня, 09:58
      +2
      так и есть, "зерновая сделка" после завершения президентских выборов в Турции ( 14 мая 2023 ) будет Россией тут же расторгнута.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 10:05
        +3
        Цитата: Владимир Мсквчёв
        так и есть, "зерновая сделка" после завершения президентских выборов в Турции ( 14 мая 2023 ) будет Россией тут же расторгнута.

        Тут уж как турки себя поведут - присоединяться к санкциям и прочим "прелестям", то много чего измениться
      2. esl462
        esl462 Сегодня, 10:45
        0
        Всё зависит от результатов выборов.
    4. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: dandi
      Не,наши заочкуют,а если друг и партнёр пердоган обидится?

      А перекрыть каналы доставки укрозерна или вообще отжать весь его объем, тем самым взвинтив цены, и подороже продать свое - не судьба? Какая-то зерновая бзделка, чесслово.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:46
    +2
    вызывает всё больше вопросов относительно её целесообразности, особенно для Москвы, которая от соглашения не имеет практически никакой пользы.
    . А кто то надеялся, верил, что польза будет???
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:02
      +2
      Цитата: rocket757
      А кто то надеялся, верил, что польза будет???

      Так власть имущие видно именно так и думали. Всё поставлено на "авось прокатит."
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:09
        0
        Это как айсберг, есть видимая часть, но есть и не видимая.
        С дивана видно только то, что показывают, а что там на нижнем уровне делается, поди догадайся.
        Вроде как очевидно показали, нам, что с забугорных и дела иметь, только себе в убыток... с другой стороны заставляют самим решать важные, насущные проблемы, которые появились, даже, не вчера, но их решали не шатко, ни валко, а теперь придётся решать по своему, в свою пользу.
        Вот только ограничение по времени, очередной аврал, дело такое... знакомое, но неприятное, не полезное, как всегда.
    2. shikin
      shikin Сегодня, 10:59
      +1
      Сейчас через Турцию идет немало подсанкционных товаров, причем в обе стороны. Заметно стали нормализовываться отношения Турции с Сирией и Ираном. Всего, конечно, мы не узнаем, но зерновая сделка - наверняка часть этой общей картины.
      И в самой Турции много разных точек зрения и немало внутриполитической борьбы.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:12
        0
        Так всегда... если публично о чем то не заявляют, вроде как не явно и не видно, это не значит, что этого нет.
        Айсберг, он такой,... загадочный.
  3. Фразах
    Фразах Сегодня, 09:47
    +4
    Всего-то восемь месяцев прошло, а уже начали появляться свежие мысли... С самого начала было ясно, что участие в этой афере до добра не доведет, но отечественная братва мечтала договориться с западной бандой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:49
      +4
      Посмотрим результат этих обращений.Май уже скоро.Но что то кажется,что руководство продлит этот позор
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:49
    +1
    Константинов отметил, что необходимо прекратить заигрывать с украинскими властями и приложить все усилия для достижения победы над «нацистским режимом Зеленского»

    Россия на прямую финансирует преступный нацистский режим прокачивая нефть и газ через украину, так что зерновой сделкой больше/меньше...
    1. old64
      old64 Сегодня, 10:03
      +4
      Нефть может поставлять Казахстан, Румыния, а через порты Одессы идет вооружение и атакуется Крым безпилотниками
  5. BAI
    BAI Сегодня, 09:49
    +2
    Все договоренности с Западом - для обмана России. Сделка не просто не нужна, она во вред России.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 09:49
    +6
    Польза всё таки некоторая есть----польские,болгарские и другие фермеры разоряются.Чтобы восстановить "как было" потребуются дополнительные деньги и время.
  7. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:50
    +3
    С этой зерновой сделкой наших опять как лошариков в лапти обули. Ни одного пункта договора в отношении РФ выполнено не было и не будет. Зато возят вооружение технику и прочие , боеприпасы. С них же беспилотники запускаются почти в открытую
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:51
    +5
    Надеюсь к этому и идёт.Самый главный вопрос ,снятие санкций с Россельхозбанка с мёртвой точки не сдвинулся.Избыток зерна в России ведёт к снижению закупочных цен в России у зернопроизводителей ,а сев уже начался ,а это пока только расходы.У них есть запас оборотных средств ,не привлекая кредиты?
  9. next322
    next322 Сегодня, 09:52
    +2
    Крым просит расторгнуть....однако в кремлевских башнях другое мнение,уважаемых западных партнеров обижать нельзя
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: next322
      Крым просит расторгнуть....однако в кремлевских башнях другое мнение,уважаемых западных партнеров обижать нельзя

      Башни не Крым по ним пока беспилоты не прилетают .. А если прилетят, то из башен можно спуститься в комфортабельные бункеры ..
  10. Million
    Million Сегодня, 10:01
    0
    Так писали,что наши пацаны наверху с этого какой то профит имеют.Не финансовый,а политический.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:09
      +2
      Политический профит есть ,если посмотреть что творят бывшие западные вассалы в Африках и Азиях,зерновая сделка этого стоила.
  11. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 10:13
    -1
    В Кремле дураков нет и отсутствие выгод от этой "земляной сделки" видят. Но пошли не только на неё, но и на продление.
    Но так и не смог догадаться, на что запад надавил, что продавил (простите за тавтологию) эту сделку? В то, что "купил", пойду в другом вопросе на уступки, верится слабо.
  12. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 10:18
    -1
    [quote][С этой зерновой сделкой наших опять как лошариков в лапти обули. Ни одного пункта договора в отношении РФ выполнено не было и не будет./quote]
    Нет во власти дураков, забудьте. Разная скотина есть, а дураков нет. Надо смотреть кто выиграл или смог сохранить нажитое(украденое).
    1. Million
      Million Сегодня, 10:29
      0
      Они есть.Вместо ума у них хитрость,жадностьи прочие пороки.
      Иначе бы не довели ситуацию до нынешней.
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:28
    -1
    Понятно почему Запад хочет продолжения этого мазохизма с нашей стороны...
    А кто и почему с нашей стороны, ведь не Лаврову же она нужна, и не Захаровой? И не Пескову?
    Покажите мурло "интересантов", кто же это такой "патриотичеый" и "умный"?
  14. ЕVPATIY878
    ЕVPATIY878 Сегодня, 10:28
    -1
    Зато Москва имеет "добрую волю"и "красные линии"а как же теперь будет зарабатывать Турция.
  15. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 10:32
    -1
    В парламенте Крыма предложили расторгнуть зерновую сделку
    Турции нужна эта сделка, прошлый раз они в ответ тоже много чего пригрозили расторгнуть и вот результат
  16. solar
    solar Сегодня, 10:41
    -1
    По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, пора уже расторгнуть это соглашение

    В соглашении заинтересована Турция, так как её суда перевозят грузы с Украины. Как Константинов представляет себе- сделку расторгнуть, а турецкие суда топить?
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:11
    0
    Словаки сейчас посчитали убытки от " зерновой сделки" своих фермеров -200 млн €.Что,кто в поле не выйдет сеять,или будет работать в этом году без прибыли?Вообще в ЕС экономикой кто то занимается или только пропагандой мастера остались.
  18. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:37
    0
    Недовольство этой сделкой высказали и в Крыму, а вот отказаться от неё не хочет власть. Иногда просто не понимаю чего хочет наша высшая власть. Однако при плохом прогнозе воюет народ!