Зерновая сделка, заключенная между Москвой и Киевом при посредничестве Турции и ООН для предотвращения мирового продовольственного кризиса, вызывает всё больше вопросов относительно её целесообразности, особенно для Москвы, которая от соглашения не имеет практически никакой пользы.
Недовольство этой сделкой высказали и в Крыму, где часто на себе ощущают последствия нарушения зернового соглашения. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, пора уже расторгнуть это соглашение, так как оно используется украинской стороной совсем в других целях. Спикер отметил, что гуманитарным коридором в Черном море, который должен был использоваться для вывоза зерна, воспользовались ВСУ для атаки на Крым. Об этом Константинов сказал в интервью РИА Новости.
Парламентарий высказался против каких-либо сделок с украинской стороной в силу того, что они постоянно будут нарушаться ею.
Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит
— сказал председатель парламента Крыма.
Константинов отметил, что необходимо прекратить заигрывать с украинскими властями и приложить все усилия для достижения победы над «нацистским режимом Зеленского».
Напомним, что ранее о том, что зерновая сделка может быть не продлена, было заявлено и в Минобороны России из-за нарушений украинской стороной своих обязательств, касающихся неиспользования гумкоридора в военных целях.