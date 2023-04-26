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Румыния стала очередной европейской страной, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

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Румыния стала очередной европейской страной, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Румыния становится очередной страной Европы, закупившей ударные беспилотники Bayraktar TB2, Министерство обороны страны уже заключило контракт на поставку партии дронов турецкого производства. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источники в военном ведомстве.


О желании закупить турецкие беспилотники румынские военные заявили еще в сентябре прошлого года, несмотря на негативный опыт применения данных дронов на Украине. Тогда же в парламент страны был направлен запрос на одобрение потенциальной сделки. Подробности обсуждения не приводятся, в итоге сделка одобрение получила и Минобороны Румынии заключило контракт с компанией Baykar Makina на поставку Bayraktar TB2.

По имеющимся данным из открытых источников, румыны закупают три комплекта БПЛА, специальное оборудование для обучения и пакет первоначального логистического обеспечения. Беспилотники предназначены для оснащения Сухопутных войск Румынии, в один комплекс входят шесть беспилотников и две наземные станции управления. Таким образом, Бухарест закупает 18 (восемнадцать) БПЛА Bayraktar TB2 в рамках реформирования Сухопутных войск до 2040 года. Стоимость сделки составит 231 млн. долларов, в Бухаресте выделяли на нее 300 млн.

Сроки поставки пока не называются, но предполагается, что первые дроны поступят на вооружение ВС Румынии не раньше следующего года. По неофициальной информации, Bayraktar TB2 закупили уже 23 страны, в том числе три европейские - Литва, Польша и Украина.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 является БПЛА самолетного типа. Размах крыльев - 12 м, длина – 6,5 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг, может нести два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    +2
    Румыния стала очередной европейской страной, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
    . Для какой войны нужны, полезны такие беспилотники?
    Похоже и эти собираются с "папуасами" воевать.
    Впрочем.. это "бизнес" и ничего лишнего.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:59
      0
      С украинцами повоюют за Буковину,возможно за Одессу и Одесскую область.Просто ждут когда ресурсы Украины иссякнут.
      У нас аналогом Байрактара является БПЛА Форпост-РУ.Видео его применения в СВО.




      Это беспилотник самолетного типа средних размеров. Масса составляет половину тонны, максимум полезной нагрузки — 100-120 килограммов, полет может длиться до 18 часов, максимальная высота — 6 километров. Крейсерская скорость составляет 120 км/ч.

      В качестве полезной нагрузки «Форпост-РУ» может нести корректируемые авиационные бомбы КАБ-20 со спутниковым или лазерным наведением для поражения живой силы и легкобронированной техники и управляемые авиационные ракеты комплекса Х-БПЛА для атак бронированной техники и укреплений противника. Его цели — одиночные наземные объекты, как стационарные, так и движущиеся. Под крылом беспилотника можно расположить две ракеты.

      https://dzen.ru/a/Y6J45GIaShVTKE0b

      ТТХ Байрактара.
      Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 является БПЛА самолетного типа. Размах крыльев - 12 м, длина – 6,5 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг, может нести два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:05
      +2
      Цитата: rocket757
      Для какой войны нужны, полезны такие беспилотники?
      Похоже и эти собираются с "папуасами" воевать.
      Впрочем.. это "бизнес" и ничего лишнего.

      Вы смотрите на плачевные результаты турецких беспилотников на основе их применения в зоне СВО, где они столкнулись с эшелонированной системой российской ПВО. Но стран с такой эшелонированной системой в мире не так уж и много и даже в ЕС и НАТО.

      Так что смотрите на мир шире. Армяне явно не папуасы, но ничего противопоставить этим беспилотникам не могли, тоже самое можно сказать и про Украину, которая борьбу с российскими беспилотниками превратила в цирк, применяя всё что не попадя для борьбы с ними.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:15
        0
        Армяне явно не папуасы, но ничего противопоставить этим беспилотникам не могли,


        В упомянутом конфликте воевала на Армения, а спорные анклавы. И ПВО там мягко говоря, далеко не по всем рубежам было выстроено. Байрактары нечем было достать.
        Вот только в этих условиях пилотируемая авиация покажет куда лучший результат.
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 10:26
          0
          Вот только в этих условиях пилотируемая авиация покажет куда лучший результат.

          В качестве разведчика, находящегося сутки в воздухе?
          Байрактары нечем было достать.

          Потому что сразу прилетали Harop-ы.
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 10:44
            0
            В качестве разведчика, находящегося сутки в воздухе?


            Они там применялись в качестве ударников. А то уже за счёт слива топлива. И всё равно боевая нагрузка мизер.

            Потому что сразу прилетали Harop-ы.


            Нет, просто 8000 для ПВО ближнего действия слишком много.
            1. Гнусный скептик
              Гнусный скептик Сегодня, 11:33
              0
              Они там применялись в качестве ударников. А то уже за счёт слива топлива. И всё равно боевая нагрузка мизер.

              То, что разведчики имеют вооружение, не делает их "ударниками" (например, Ту-22Р никто не назовет "ударником"). Сам производитель ТВ2 не называет свое детище ударным дроном, если зайдете на сайт, когда это станет возможным, то белым по черному увидите - разведка, целеуказание. Возможность "укусить" это лишь приятный бонус, которым пользуются, если предоставляется возможность, но который не перекрывает целевое назначение. Нет, понятно, что сдуру можно микроскопом гвозди забивать, но я сторонник использования мозга даже в армии. "Там они" за счет продолжительности полета наводили Орбитеры и Скайстрайкеры, которые не эффективно использовать без предварительной разведки из-за малой продолжительности полета, а также РСЗО. И непосредственное целеуказание для артиллерии. Для прикрытия от ПВО использовались барражирующие Харопы, возвращающиеся вместе с Байрактарами.
              Нет, просто 8000 для ПВО ближнего действия слишком много.

              Нет не прилетали?
              У армян было только ПВО ближнего действия?
              P.S. С ТВ2 даже у ПВО малой дальности будут проблемы по досягаемости, этому БПЛА для ведения разведки не надо влетать в 30 км зону (но для рельефа Карабаха это не актуально, а вот для Украины - вполне).
        2. кредо
          кредо Сегодня, 10:43
          0
          Цитата: vovochkarzhevsky
          В упомянутом конфликте воевала на Армения, а спорные анклавы. И ПВО там мягко говоря, далеко не по всем рубежам было выстроено. Байрактары нечем было достать.
          Вот только в этих условиях пилотируемая авиация покажет куда лучший результат.

          Дело в том, что как Турция помогала Азербайджану всем в этой войне - от оружия до военных, так и Армения помогала Карабаху тем же самым, включая системы ПВО. Но что-то у армян пошло не так и похоже это что-то касается отстранённого и не масштабного участия Армении в помощи своим братьям, зато Турция помогала Азербайджану по полной программе и без оглядки на ЕС и США, в отличие от Пашиняна.
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 11:30
            0
            Дело в том, что как Турция помогала Азербайджану всем в этой войне - от оружия до военных, так и Армения помогала Карабаху тем же самым, включая системы ПВО. Но что-то у армян пошло не так и похоже это что-то касается отстранённого и не масштабного участия Армении в помощи своим братьям, зато Турция помогала Азербайджану по полной программе и без оглядки на ЕС и США, в отличие от Пашиняна.


            В любом случае, если нет выстроенной системы ПВО по зонам, то можно считать что его нет.
            Чем и воспользовалась Турция, обеспечив себе качественный пиар для байрактаров.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:44
    +1
    Странно... эти Байрактары никак не зарекомендовали себя на Украине.
    Но, тем не менее, Европа их покупает! Можно, конечно, посчитать их глупцами... а можно предположить, что Байрактары для Европы серьёзно переработаны, и это уже совсем не та версия, которая была у ВСУ
    В общем, непонятная ситуация
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:04
      0
      Цитата: sdivt
      Странно... эти Байрактары никак не зарекомендовали себя на Украине.
      Но, тем не менее, Европа их покупает!

      Такой системы ПВО как у России нет ни у кого в мире. По этому в других возможных конфликтах, (типа Карабахского) байрактары неплохо себя проявляют.
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:31
      0
      проще и дешевле это по накупать и отчитаться, что готовы к противостоянию, чем тратиться на реальное перевооружение(про откаты не нужно забывать).
      да и вояки из Румын... сплошные Киркоровы.
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 09:59
    +1
    Интересен процент комментариев, в которых так или иначе будет "поясняться" бесполезность этих БПЛА, в том числе на примере их участия в конфликте с Украиной.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 10:14
      -1
      Ага. Очень смешно. Как так-то? Говорят же ТБ2 провал полнейший, а их покупают как горячие пирожки. Очередь стоит на несколько лет вперед, оборот Байкар за миллиард долларов перевалил еще в прошлом году.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:34
        0
        Эти байрактары сыграли не малую роль в начале сво! Особенно на марше наших сильно потрепали! Помню видосы , где наши вертели головами выискивая их, а они из далека били. Хотя да, они вроде в паре работают. Один разведует , второй запускает ракеты из далека. Естественно первый наводит по лазеру. В Сирии тоже шок был
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:18
    0
    Румыния стала очередной европейской страной, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

    Готовятся к нападению на Украину = к войне с Россией.